Что вас ожидает

Начнется наш тур с автомобильной обзорной экскурсии по городу Иркутску. Вы увидите старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов. Затем через пролив Ольхонские ворота мы проедем по ледовой переправе на остров Ольхон — географический и сакральный центр Озера. Во время свободного времени для прогулки по льду Байкала вы сможете увидеть чудесные ледяные гроты, окружающие скалу Шаманка и другие скалы вблизи поселка Хужир либо (при размещении в поселке Харанцы) вы сможете прогуляться по льду до островов Крокодил и Модоте, мыса Харанцы. Далее вас ждет автомобильное путешествие по льду Байкал на северную оконечность острова — мыс Хобой — с остановками в живописных местах. Обычная экскурсия в это время года выглядит совсем по-иному! Только сейчас Вы можете увидеть живописные скалы острова на мысах Саган-Хушун, Хобой, Шунте-левый с «обратной» стороны, полюбоваться ледяными «замками» и гротами. Третий день нашего тура - свободный. Вы можете отправиться на прогулку по острову. Зимой на льду предлагается множество развлечений: фестиваль ледовой скульптуры, фотосессия в бальных платьях, прокат коньков и квадроциклов и др. Также у вас есть возможность заказать дополнительные экскурсии на УАЗике или Хивусе (по желанию, за доп. плату от 2500 руб/чел). Например, поездка по льду Байкала вдоль южной части острова Oльxoн и островам Малого Моря на остров Огой. Там вас ждут печатляющие зимние виды Малого моря и Приморского хребта. Маршрут пролегает через несколько островов, гротов и пещер, живописных от водных наплесков, застывших от мороза. Остров Огой — священное место для буддистов. Там поставлена Ступа просвещения, дарующая мир и исполняющая желания. Обращаем ваше внимание, что прибытие с Ольхона в Иркутск — вечером четвертого дня. Рекомендуем приобретать обратные билеты с выездом не раньше 19:00-20:00 местного времени. Важная информация• Продолжительность тура — 4 дня • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

Не забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног. По запросу экскурсии могут быть проведены на китайском, французском, английском и немецком языках.