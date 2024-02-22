Хрустальное сокровище Байкала - Ольхон
Зимний Байкал притягивает туристов особенной, сказочной красотой: заснеженные горные хребты, сверкающий на солнце прозрачный лед, гроты, замысловатые ледяные скульптуры и изваяния, созданные самой природой.
Восторг и ощущение свободы — ваше путешествие по льду Байкала запомнится надолго! Остров Ольхон славится самым красивым льдом и настоящими «ледяными замками», образующимися в многочисленных скалах и гротах острова.
Восторг и ощущение свободы — ваше путешествие по льду Байкала запомнится надолго! Остров Ольхон славится самым красивым льдом и настоящими «ледяными замками», образующимися в многочисленных скалах и гротах острова.
Ближайшие даты:
22
фев
фев
29
фев
фев
7
мар
мар
14
мар
мар
21
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (размещение в 2-х или 3-х местном номере)
|42 600 ₽
|Взрослый (размещение в одноместном номере)
|48 600 ₽
|Детский (до 14 лет)
|39 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по городу Иркутску.
- Остров Ольхон.
- Ольхонские ворота.
- При размещении в пос. Хужир:
- ледяные гроты, окружающие скалу Шаманка и другие скалы вблизи поселка.
- При размещении пос. Харанцы:
- остров Крокодил
- остров Модоте
- мыс Харанцы.
- Мыс Хобой.
- Мыс Саган-Хушун.
- Мыс Шунте-левый.
- Ледяные «замки» и гроты.
- При заказе дополнительных экскурсий:
- Южная часть острова Oльxoн
- Острова Малого Моря
- Остров Огой
- Приморский хребет
- Ступа просвещения, дарующая мир и исполняющая желания
Описание
Что вас ожидает
Начнется наш тур с автомобильной обзорной экскурсии по городу Иркутску. Вы увидите старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов. Затем через пролив Ольхонские ворота мы проедем по ледовой переправе на остров Ольхон — географический и сакральный центр Озера. Во время свободного времени для прогулки по льду Байкала вы сможете увидеть чудесные ледяные гроты, окружающие скалу Шаманка и другие скалы вблизи поселка Хужир либо (при размещении в поселке Харанцы) вы сможете прогуляться по льду до островов Крокодил и Модоте, мыса Харанцы. Далее вас ждет автомобильное путешествие по льду Байкал на северную оконечность острова — мыс Хобой — с остановками в живописных местах. Обычная экскурсия в это время года выглядит совсем по-иному! Только сейчас Вы можете увидеть живописные скалы острова на мысах Саган-Хушун, Хобой, Шунте-левый с «обратной» стороны, полюбоваться ледяными «замками» и гротами. Третий день нашего тура - свободный. Вы можете отправиться на прогулку по острову. Зимой на льду предлагается множество развлечений: фестиваль ледовой скульптуры, фотосессия в бальных платьях, прокат коньков и квадроциклов и др. Также у вас есть возможность заказать дополнительные экскурсии на УАЗике или Хивусе (по желанию, за доп. плату от 2500 руб/чел). Например, поездка по льду Байкала вдоль южной части острова Oльxoн и островам Малого Моря на остров Огой. Там вас ждут печатляющие зимние виды Малого моря и Приморского хребта. Маршрут пролегает через несколько островов, гротов и пещер, живописных от водных наплесков, застывших от мороза. Остров Огой — священное место для буддистов. Там поставлена Ступа просвещения, дарующая мир и исполняющая желания. Обращаем ваше внимание, что прибытие с Ольхона в Иркутск — вечером четвертого дня. Рекомендуем приобретать обратные билеты с выездом не раньше 19:00-20:00 местного времени. Важная информация• Продолжительность тура — 4 дня • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.
Не забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног. По запросу экскурсии могут быть проведены на китайском, французском, английском и немецком языках.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура.
- Внимание! Возможно изменение порядка проведения экскурсий в зависимости от состояния льда.
- 2-х, 3-хместное или одноместное (в зависимости от стоимости билета) размещение в гостиницах (с удобствами в номерах).
- Питание по программе тура
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзалЗавершение: г. Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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