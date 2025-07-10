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Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)» на Байкале, цены от 13 750 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Пешая
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Познавательный день на Байкале
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
13 750 ₽ за всё до 7 чел.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) за один день
На поезде
12 часов
Групповая
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) за один день
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Экскурсия проходит только в выходные дни: суббота, воскресенье
27 июл в 09:00
2 авг в 09:00
17 200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 июля 2025
    Познавательный день на Байкале
    Очень рекомендую к посещению данную экскурсию тем, кто приезжает первый раз на Байкал. Не только нам, родителям, но и детям (9 и 16 лет) было одинаково интересно слушать гида.
  • И
    Ирина
    21 июня 2025
    Познавательный день на Байкале
    Познавательный день на Байкале с гидом Наталья прошёл очень замечательно. Мы планировали в рамках тура посещение Байкальской астрофизической обсерватории. Начало
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    экскурсии на верхнюю площадку было в 11 часов, поэтому Наталья предложила сместить время начала тура, чтобы успеть в обсерваторию. Мы согласились, т. к. это тоже устраивало нас. Ближе к Листвянке останавливались на смотровой площадке, чтобы сделать красивые фото Байкала и Ангары. После обсерватории мы прогулялись по побережью озера Байкал, где отдыхают местные жители. Красивое и достаточно уединённое место. Прокатились на катере с прозрачным дном. Советую. Мы остались очень довольны. Заглянули на рыбный рынок. Посетили музей Тальцы. Нам он очень понравился. Наталья очень внимательный и отзывчивый гид, интересно преподносит информацию, видно что человек любит свой край. Также очень удобно, что забирает и возращает обратно по месту проживания. Спасибо за тур. Очень приятно было провести день с гидом Наталья. Благодарю за впечатления полученные во время тура.

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Все понравилось, и родителям, и детям подросткам. Гиду Евгению большое спасибо! Ответственный, пунктуальный, видно, что любит свой край, очень интересно рассказывает. Рекомендую.
  • Т
    Тамара
    7 мая 2025
    Познавательный день на Байкале
    Хорошая организация, комфортный автомобиль и очень комфортный,приятный гид Наталья. Всё сошлось. Программа была максимум,но мы нигде не торопились, всё было спокойно,и мы всё равно всё успели. Наталья рассказала много интересного. Спасибо за эту замечательную экскурсию!!!
  • Н
    Нина
    26 февраля 2025
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Добрый день. 25 февраля я и2 мои подруги были на экскурсии кбжд. Когда я бронировала экскурсию со мной связалась сразу
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    Алина, она сказала, что 24 с нами свяжется гид который проведет экскурсию. Нашим гидом была Юля, она на кануне позвонила и мы договорились о встрече. Выехали мы пораньше, успели на паром, понравилось, что Юля согласилась кое что поменять в туре если мы успеем по времени. Мы прошли по жд дороге до туннеля и обратно попили вкусной воды из родника, перекусили на берегу Байкала. Потом поднялись на гору больше 300 ступенек и еще потом шли по лесу к маяку и камню желаний, но самый драйф нас ждал в перейди, это был спуск по тропе. Здесь мы вспомнили детство (а мене 65, девочкам немного меньше) мы спускались на попе, и боком, и на коленях, адреналина получили на все 100. Заглянули в музей порта Байкал и что бы не тратить время переправились на другой берег на хивусе. Забыл сказать, поднявшись на гору нам открылись такие виды. На обратном пути мы решили поменять ледокол на подьем в Листвянке на горнолыжную трассу (время нам позволяло) вот от туда нам открылся вид, с одной стороны Ангара не замерзающая, а с другой Байкал. Хочется сказать спасибо гиду Юле и тур агенству Sputnik за незабываемые впечатления. В сентябре от нас собирается активная группа пенсионеров обязательно порекомендую им вас.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)»

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Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2025
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