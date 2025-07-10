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Алина, она сказала, что 24 с нами свяжется гид который проведет экскурсию. Нашим гидом была Юля, она на кануне позвонила и мы договорились о встрече. Выехали мы пораньше, успели на паром, понравилось, что Юля согласилась кое что поменять в туре если мы успеем по времени. Мы прошли по жд дороге до туннеля и обратно попили вкусной воды из родника, перекусили на берегу Байкала. Потом поднялись на гору больше 300 ступенек и еще потом шли по лесу к маяку и камню желаний, но самый драйф нас ждал в перейди, это был спуск по тропе. Здесь мы вспомнили детство (а мене 65, девочкам немного меньше) мы спускались на попе, и боком, и на коленях, адреналина получили на все 100. Заглянули в музей порта Байкал и что бы не тратить время переправились на другой берег на хивусе. Забыл сказать, поднявшись на гору нам открылись такие виды. На обратном пути мы решили поменять ледокол на подьем в Листвянке на горнолыжную трассу (время нам позволяло) вот от туда нам открылся вид, с одной стороны Ангара не замерзающая, а с другой Байкал. Хочется сказать спасибо гиду Юле и тур агенству Sputnik за незабываемые впечатления. В сентябре от нас собирается активная группа пенсионеров обязательно порекомендую им вас.