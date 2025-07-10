Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
13 750 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) за один день
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Экскурсия проходит только в выходные дни: суббота, воскресенье
27 июл в 09:00
2 авг в 09:00
17 200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 июля 2025Очень рекомендую к посещению данную экскурсию тем, кто приезжает первый раз на Байкал. Не только нам, родителям, но и детям (9 и 16 лет) было одинаково интересно слушать гида.
- ИИрина21 июня 2025Познавательный день на Байкале с гидом Наталья прошёл очень замечательно. Мы планировали в рамках тура посещение Байкальской астрофизической обсерватории. Начало
- ООльга12 июня 2025Все понравилось, и родителям, и детям подросткам. Гиду Евгению большое спасибо! Ответственный, пунктуальный, видно, что любит свой край, очень интересно рассказывает. Рекомендую.
- ТТамара7 мая 2025Хорошая организация, комфортный автомобиль и очень комфортный,приятный гид Наталья. Всё сошлось. Программа была максимум,но мы нигде не торопились, всё было спокойно,и мы всё равно всё успели. Наталья рассказала много интересного. Спасибо за эту замечательную экскурсию!!!
- ННина26 февраля 2025Добрый день. 25 февраля я и2 мои подруги были на экскурсии кбжд. Когда я бронировала экскурсию со мной связалась сразу
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)»
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