Сибирские приключения: от Аршана до Байкала

Сибирь ассоциируется с тайгой, невообразимым холодом

5
3 отзыва
Сибирь ассоциируется с тайгой, невообразимым холодом, отменным здоровьем местных жителей, их радушием и простым характером. И это действительно так. В этом путешествии вы увидите Сибирь с разных сторон.

Этот тур на Байкал создан для тех, кто не привык сидеть на одном месте, находится в постоянном поиске ярких эмоций и впечатлений!
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Совершим поездку на экскурсионном поезде по самой живописной дороге
Энергия Ольхона
Энергия Ольхона
Проведем несколько дней на шаманском острове, повторяющем форму самого озера Байкал
Знакомство с культурой
Знакомство с культурой
Посетим буддийский дацан — место силы, веры и спокойствия

Программа тура по дням

1 день

Подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов (поселок Аршан)

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале г. Иркутска, знакомимся, получаем багаж.

На микроавтобусе отправляемся в поселок Аршан.

Обед за свой счет в придорожном кафе.

По дороге вам откроются прекрасные виды Тункинской долины: заснеженные вершины гор в лучах солнца, зеленые поля и стремительные горные речки.

По прибытию – размещение на одной из баз отдыха в Аршане.

После небольшого отдыха вас ждет несложный подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов.

Наиболее известный и самый крупный – первый водопад высотой 7 м. Однако на реке целых 11 водопадов! И если вы наберетесь терпения и продолжите свой путь, перед вами откроются по-настоящему живописный картины горной реки, водопадов и величественных гор.

Возвращение на базу.

В пути (до пос. Аршан): 220 км, около 4 часов.
Питание: ужин.

Подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов (поселок Аршан)Подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов (поселок Аршан)Подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов (поселок Аршан)
2 день

Буддийский дацан

После завтрака вы посетите буддийский дацан. Небольшой комплекс по традиции включает здание дацана, молитвенные цилиндры и ступы-субурганы.

Обед за свой счет в местном кафе.

Рекомендуем вам попробовать традиционные бурятские блюда из мяса – буузы и бухлер – это действительно очень вкусно!

После обеда у вас свободное время.

Вы можете посетить поселок Жемчуг, в котором расположены бассейны и ванны с лечебной термальной водой, а также соляной душ.

Ужин – самостоятельно в одном из кафе поселка или на базе.

Для желающих – баня с березовыми вениками (за доп. плату).

Питание включено: завтрак.

Буддийский дацанБуддийский дацанБуддийский дацанБуддийский дацан
3 день

Кругобайкальская железная дорога

Ранний завтрак.

Выезд из Аршана в город Слюдянка.

В Слюдянке вас ожидает посадка на Кругобайкальский экспресс – экскурсионный поезд, который следует по Кругобайкальской железной дороге.

Во время пути вас ждут остановки в самых интересных местах, осмотр тоннелей, мостов и подпорных арок, гид расскажет вам историю строительства КБЖД и интересные сведения о Байкале.

Вечером поезд прибывает в Порт Байкал, откуда на пароме через устье реки Ангара попадаем в поселок Листвянка.

Трансфер в гостиницу.

Размещение, ужин.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
4 день

Листвянка, камень Черского, Байкальский музей

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке.

Сначала посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы.

В этом уникальном месте собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII—XX веков.

После обеда отправимся в Байкальский музей, где познакомимся с обитателями озера Байкал, которые живут в аквариуме.

Затем по канатной дороге поднимемся на камень Черского, откуда открываются прекрасные панорамы Байкала и окрестностей.

На сувенирном рынке в п. Листвянка можно будет приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.

Обед и ужин самостоятельно в кафе и ресторанах Листвянки.

Питание включено: завтрак.

Листвянка, камень Черского, Байкальский музейЛиствянка, камень Черского, Байкальский музейЛиствянка, камень Черского, Байкальский музейЛиствянка, камень Черского, Байкальский музей
5 день

Остров Ольхон, скала Шаманка

Завтрак.

Посадка на микроавтобус и трансфер на остров Ольхон.

По пути обед в придорожном кафе (за свой счет).

На пароме переправляемся через пролив Ольхонские ворота и попадаем на остров.

Прибытие в пос. Хужир, размещение на туристической базе.

Ужин.

Пешая экскурсия к одной из главных достопримечательностей острова Ольхон – мыс Бурхан.

Этот мыс еще называют скала Шаманка, т. к. место издревле считалось священным.

Питание включено: завтрак и ужин.

Остров Ольхон, скала ШаманкаОстров Ольхон, скала ШаманкаОстров Ольхон, скала ШаманкаОстров Ольхон, скала Шаманка
6 день

Мыс Хобой, север острова Ольхон

Начинаем наше знакомство с Ольхоном и сегодня отправимся на север острова.

Настоящие байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух!

Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.

Песчаные пляжи, уютные бухты, живописные скалы и обрывы – Ольхон умеет удивлять своей красотой и энергетикой.

После обеда побываем на мысе Любви и услышим легенды и предания, связанные с этим местом.

Заглянем в падь Узуры, где сможем спуститься на берег, отдохнуть и искупаться.

Также здесь вы сможете прокатиться верхом на лошади (оплачивается отдельно).

Вечером (в 17-18ч.) возвращаемся в отель, ужинаем.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс Хобой, север острова ОльхонМыс Хобой, север острова ОльхонМыс Хобой, север острова ОльхонМыс Хобой, север острова Ольхон
7 день

Южная часть острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне.

Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.

В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце».

В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Каменный замок, трезубец – чего вы только не увидите в этот день.

Возвращение на базу.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
8 день

Отдых на берегу Байкала

Свободный день, спланируйте его по своему усмотрению (оплачивается отдельно).

Освоить верховую езду, сплавиться на байдарках, попробовать САП-борд, отправиться на рыбалку или просто купаться и загорать – выбор только за вами.

А еще вы сможете отправиться на водную экскурсию к острову Огой или на короткую водную экскурсию к островам Малого моря.

Питание включено: завтрак и ужин.

Отдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу Байкала
9 день

Возвращение в Иркутск

Заключительный завтрак.

Трансфер в Иркутск.

Сначала на автомобиле УАЗ отправляемся до парома, а затем продолжаем путь на микроавтобусе.

Дорога займет около 6 часов.

Обед в придорожном кафе за свой счет.

Прибытие в г. Иркутск (сквер им. Кирова) после 19:00.

В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в 2-х местных номерах «Стандарт» в гостиницах поселков Аршан и Листвянка, а также в мини-отеле на острове Ольхон.

Стоимость тура на 1 чел. при различных датах заезда, руб:

22–30 июня

12–20 сентября

5–13 октября

7–15 июля

22–30 июля

1–9 августа

12–20 августа

Двухместное размещение78 90081 900
Доплата за одноместное размещение11 000 12 500

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

4 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера Стандарт располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Отель «Тэнгри»

4 ночи

«Тэнгри» отель находится на живописном и загадочном острове Ольхон, в поселке Хужир.

10 минут пешком до скалы Шаманка и белоснежного Сарайского пляжа, а также до основных туристических точек Хужира.

Действительно удачное расположение, прекрасный вид из окна и комфортное размещение - все что нужно для хорошего отдыха на Ольхоне.

Номера выполнены с максимальным использованием натуральных природных материалов. Каждый номер оснащен телевизором, чайником, тумбочками, шкафом, собственной ванной комнатой. Из окна каждого номера открывается прекрасный вид на Байкал и Сарайский пляж.

На первом этаже отеля для гостей по утрам сервируется комплексный завтрак, после которого сотрудники отеля будут рады помочь спланировать ваш день на острове. Автомобильные, водные, велосипедные, конные маршруты доступны круглогодично. Также окрестности «Тэнгри» отеля идеально подходят для самостоятельных прогулок. Гуляйте, дышите, изучайте просторы Ольхона круглый год!

Отель «Тэнгри»Отель «Тэнгри»Отель «Тэнгри»Отель «Тэнгри»

Гостиница «Иркут» или аналогичная

2 ночи

Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

Гостиница «Иркут» или аналогичнаяГостиница «Иркут» или аналогичнаяГостиница «Иркут» или аналогичнаяГостиница «Иркут» или аналогичнаяГостиница «Иркут» или аналогичнаяГостиница «Иркут» или аналогичная

Отель «Крестовая Падь» или аналогичная

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

Отель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичнаяОтель «Крестовая Падь» или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансферы по программе
  • Размещение в отеле в п. Аршан (2-хместные благоустроенные номера)
  • Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Размещение в отеле в Листвянке (2-хместные благоустроенные номера)
  • Билеты в Байкальский музей
  • Билеты в Тальцы
  • Билеты на подъемник на Камень Черского
  • Размещение в отеле на острове Ольхон (2-хместные благоустроенные номера)
  • Обзорная экскурсия на мыс Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова
  • Питание по программе: 1 день – ужин 2 день – завтрак 3 день – завтрак, обед и ужин 4 день – завтрак 5 день – завтрак и ужин 6, 7 дни – завтрак, обед-пикник, ужин 8 день – завтрак и ужин 9 день – завтрак
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак, обед и ужин
  • 4 день – завтрак
  • 5 день – завтрак и ужин
  • 6, 7 дни – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 8 день – завтрак и ужин
  • 9 день – завтрак
  • Сопровождение гида во время тура
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • лекарства – средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
  • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
  • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Есть ли скидки для детей?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%.

Рекомендуемый возраст участников: от 7 лет.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 окт 2022
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала.
06.10.2022 – 14.10.2022
Байкал – место силы! Место где встречаются стихии воды, солнца, земли и ветра!
Выражаем огромную благодарность Большой Стране. Менеджеры работали быстро, четко и профессионально. Всегда были на связи.
Благодарность принимающей стороне, а также нашему великолепному гиду Ольге.
Как сказал один из участников нашей группы «Ольга – редкий алмаз Байкала!»
Гид Ольга профессионал своего дела. Эрудированная, начитанная, с прекрасной речью и полным знанием предмета. Всегда озаряла нас своей милой улыбкой и Байкал мы увидели ее красивыми глазами.
- Великолепно спланированная и действительно насыщенная программа тура. За 9 дней увидели Иркутск, Аршан, проехали по КБЖД, посетили Листвянку, Ольхон (север и юг острова), почувствовали традиции и дух буддизма.
- Комфортный трансфер.
- Профессиональные водители. Отдельная благодарность водителям на о. Ольхон за уху из омуля на пикнике.
- Небольшие группы.
- Четко спланированное время экскурсий, переправ на пароме, обеды/ужины.
- Туристические базы со всеми удобствами. Очень радушные и гостеприимные люди. Стараются вкусно накормить и всегда встречают с улыбкой. Такое ощущение, что ты приезжаешь в гости к родственникам.
Осень прекрасное время для посещения этих мест. Байкал и лиственницы, одетые в ярко оранжевые краски, озаренные солнцем, остались в нашем сердце.
А
15 окт 2022
Спасибо, чудесно!
В
19 окт 2022
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала.
06.10.2022 – 14.10.2022
Байкал – место силы! Место где встречаются стихии воды, солнца, земли и ветра!
Выражаем огромную благодарность Большой Стране. Менеджеры работали быстро, четко и профессионально. Всегда были на связи.
Благодарность принимающей стороне, а также нашему великолепному гиду Ольге.
Как сказал один из участников нашей группы «Ольга – редкий алмаз Байкала!»
Гид Ольга профессионал своего дела. Эрудированная, начитанная, с прекрасной речью и полным знанием предмета. Всегда озаряла нас своей милой улыбкой и Байкал мы увидели ее красивыми глазами.
- Великолепно спланированная и действительно насыщенная программа тура. За 9 дней увидели Иркутск, Аршан, проехали по КБЖД, посетили Листвянку, Ольхон (север и юг острова), почувствовали традиции и дух буддизма.
- Комфортный трансфер.
- Профессиональные водители. Отдельная благодарность водителям на о. Ольхон за уху из омуля на пикнике.
- Небольшие группы.
- Четко спланированное время экскурсий, переправ на пароме, обеды/ужины.
- Туристические базы со всеми удобствами. Очень радушные и гостеприимные люди. Стараются вкусно накормить и всегда встречают с улыбкой. Такое ощущение, что ты приезжаешь в гости к родственникам.
Осень прекрасное время для посещения этих мест. Байкал и лиственницы, одетые в ярко оранжевые краски, озаренные солнцем, остались в нашем сердце.

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