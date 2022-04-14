Что вас ожидает

Бочка смерти и крепость Чембало

Мы начнем путешествие с подъема к Бочке смерти. Вы раскроете секрет необычного названия этого живописного места и узнаете, какие исторические события связаны с этим местом. Насладитесь шикарными видами на тихие ночные бухты и залитые лунным светом скалистые обрывы. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку средневековой генуэзской крепости Чембало и полюбуетесь видом обрамленной огнями Балаклавской бухты.

Романтичные Балаклава и Севастополь

Вы узнаете, какие секреты хранила закрытая во времена Советского Союза Балаклава, и пройдете по местам жизни и творчества Куприна. Неспешно прогуляетесь по набережной, понаблюдаете за вездесущими местными котами и заглянете в катакомбы героической 19-й батареи имени Драпушко. А в окрестностях Севастополя посетите мыс Фиолент и тысячелетний Георгиевский монастырь.

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