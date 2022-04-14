Ночная Балаклава на внедорожнике

Бочка смерти, крепость Чембало, мыс Фиолент и Георгиевский монастырь за 1 день

Индивидуальная
Приглашаем в насыщенное вечернее путешествие по самым интересным местам вокруг Балаклавы.

Вы увидите знаменитый мыс Фиолент, таинственную Бочку смерти и старинный Георгиевский монастырь.

Подниметесь на крепость Чембало, рассмотрите вырубленный в скале ядерный арсенал и вспомните произведения Куприна.
Ночная Балаклава на внедорожнике
Ночная Балаклава на внедорожнике
Ночная Балаклава на внедорожнике
Ночная Балаклава на внедорожнике
Ночная Балаклава на внедорожнике
Ночная Балаклава на внедорожнике
Ночная Балаклава на внедорожнике
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Бочка смерти и крепость Чембало

Мы начнем путешествие с подъема к Бочке смерти. Вы раскроете секрет необычного названия этого живописного места и узнаете, какие исторические события связаны с этим местом. Насладитесь шикарными видами на тихие ночные бухты и залитые лунным светом скалистые обрывы. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку средневековой генуэзской крепости Чембало и полюбуетесь видом обрамленной огнями Балаклавской бухты.

Романтичные Балаклава и Севастополь

Вы узнаете, какие секреты хранила закрытая во времена Советского Союза Балаклава, и пройдете по местам жизни и творчества Куприна. Неспешно прогуляетесь по набережной, понаблюдаете за вездесущими местными котами и заглянете в катакомбы героической 19-й батареи имени Драпушко. А в окрестностях Севастополя посетите мыс Фиолент и тысячелетний Георгиевский монастырь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Формат экскурсии предполагает пешую прогулку длительностью около 45-60 мин.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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