Индивидуальная
до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Лучшие локации побережья
Откройте для себя Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Уникальные достопримечательности и природа ждут вас на этой экскурсии
Начало: На улице Кронштадтская
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
4 сен в 09:00
7 сен в 08:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнайте историю Балтийска, посетите памятники и военные корабли, а также насладитесь природой Балтийской косы. Ощутите дух истории и свежесть моря
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
