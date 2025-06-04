Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Балтийске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт? Ответить на этот вопрос на прогулке по молам, цитадели Пиллау и Балтийской косе Начало: На Елизаветинской парковке 10 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 7 чел. На самый запад России Балтийск и Балтийская коса - за 1 день 15 000 ₽ за всё до 7 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 7 чел. Балтийское ожерелье Балтийск, Светлогорск и Янтарный - за 1 день 18 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Балтийска

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «История и архитектура»

Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2025 год по теме «История и архитектура», цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август