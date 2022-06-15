Сплав по нижней Катуни подарит вам ощущения, сходные с катанием на американских горках. Резкие подъемы и спуски, брызги воды и шум реки оставят в Вашей душе незабываемые воспоминания.
Преимущества этого путешествия:
Встречаемся в Новосибирске и Барнауле, выезжаем на автобусе к начальной точке активной части тура.
От Бийска наш путь лежит по Чуйскому тракту, знаменитой горной автотрассе с резкими подъемами, спусками и серпантинами.
В с. Усть-Сема свернем на Чемальский тракт по которому едем до с. Куюс.
На ночь располагаемся в палаточном кемпинге, баня.
Авто (от Барнаула): 410 км. В дороге 6-7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Утром преодолеваем пороги «Тельдекпень 1» и «Тельдекпень 2», в среде водников их называют «Пни».
Им присвоена 4 категория сложности — это пороги каньонного типа, с большим количеством воронок и «грибов».
Дальше река имеет относительно спокойное течение.
После прохождения несложных порогов «Еландинский» и «Чебурах» разбиваем лагерь на берегу Катуни, недалеко от села Чемал.
По воде: 45 км, 5-6 часов.
День начнется с прохождения спокойного участка реки, затем мы совершим экскурсию на остров Патмос и Чемальскую ГЭС.
Патмос — небольшой каменный остров, к которому ведет подвесной мост.
Сюда в 1915 году был перенесен деревянный Чемальский храм, построенный в 1849 году.
В 2001 году храм восстановили и заново освятили.
Сегодня в нем регулярно обновляются старинные иконы, есть и новое изображение Богоматери с младенцем, которое выбили на камне монахини.
Далее снова спускаем рафт на воду, проходим пороги «Чемальская труба», «Элекмонарский» и «Ирадаш».
Ночевка в палаточном кемпинге.
По воде: 45 км, 5-6 часов. Пешком: 3-4 км, 1-2 часа.
День начинается с прохождения порога «Семинский» 2-3 категории сложности.
Затем делаем остановку на водопаде Камышлинском.
Затем, сразу после ручья Мунушка, преодолеваем порог Мунинский 2 категории сложности.
Несмотря на то, что это несложный порог, его вал при большой воде достигает 2,5 метра в высоту.
Через час после этого по левому берегу появится скала с зияющей черной дырой — это Тавдинские пещеры.
Здесь мы сделаем еще одну остановку, чтобы осмотреть эту достопримечательность.
Затем проходим несколько несложных шивер и порогов, и приближаемся к порогу «Манжерок» 2-3 категории сложности.
Здесь течение реки перерезают 5 огромных камней, превращая Катунь в пенистый и непредсказуемый поток с опасными водоворотами.
Пройдя это пугающее препятствие, выходим на берег за поселком Манжерок.
На ночь размещаемся в палаточном кемпинге, баня.
По воде: 35 км, 4-5 часов. Пешком: 2-3 км, 2 часа.
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Авто (до Барнаула): 300 км. В дороге 5 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в рафтинг тур по рекам Алтая, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Путешествие по данной части Катуни не требует особой подготовки и позволяет наблюдать за видами по обе стороны реки большую часть сплава. Горная природа умиротворяет и впечатляет людей любого возраста. А в моменты прохождения порогов Вы испытаете ощущения, сходные с катанием на американских горках. Резкие подъемы и спуски, брызги воды и шум реки оставят в Вашей душе незабываемые воспоминания.
За дни сплава мы пройдем пороги «Сумультинские бочки», «Каянча-1» и «Каянча-2», «Айла», «Бийка», группу порогов «Катунские», последний порог тура – «Манжерок», отдельно можно выделить пороги: «Тельдекпень1 и 2», «Муны» и «Семинский» и это далеко не все препятствия на маршруте.
Вы не устанете от быстрого течения, так как в программу рафтинга включены остановки. Мы предложим Вам экскурсии к древним наскальным рисункам, водопадам Бельтертуюк и Камышлинскому, к Тавдинским пещерам и Чемальской ГЭС.
Все зависит от активности ребенка и предыдущего опыта походов. С ребенком обязательно должен быть один из родителей, либо попечителей.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Да, такие ситуации иногда случаются, но на данном маршруте очень редко и являются рабочим моментом. Все наши инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы.
Все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Вода в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Да, в четвертый день тура у нас предусмотрена баня.
В горах сотовой связи нет, но в некоторые дни будут места с покрытием МТС. Более менее уверенная сотовая связь будет в 1-й, 2-й и 4-й, 5-й дни тура.
Возможности зарядить гаджеты и телефоне не будет, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
На маршруте с вами будут работать 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Данный тур предлагается новичкам в рафтинге, т.к. путешествие по данной части Катуни не требует особой подготовки, весь маршрут в целом оценивается 2-3 к.с. (из 6 возможных). Поэтому, если у Вас нет ограничений по здоровью, то можете бронировать тур.