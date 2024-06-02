Недельная экскурсия из Барнаула: молчаливые леса, кристальные озера и реки Алтая
Приглашаем вас проехать по самому популярному маршруту на Алтае.
Вы побываете на чудесном Телецком озере, увидите легендарный Чуйский тракт, тот самый Алтайский Марс и Гейзерное озеро. А еще вас ждут степи, суровые горы с ледниками, десятки водопадов и великий каньон реки Чулышман.
Вы побываете на чудесном Телецком озере, увидите легендарный Чуйский тракт, тот самый Алтайский Марс и Гейзерное озеро. А еще вас ждут степи, суровые горы с ледниками, десятки водопадов и великий каньон реки Чулышман.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
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июл
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Стелы на границе республики Алтай
- Телецкое озеро
- Гора Пикет
- Перевал Семинский
- Гейзеровое озеро
- Озеро Киделю
- Перевал Чике-Таман
- Водопад Куркуре
- Перевал Кату-Ярык
- Водопад Дол-Оозы
- Перевал Улаганский
- Каменные грибы
- Чуй-Оозы
- Река Катунь
- Река Бия
- Река Чуя
- Марс-1
- Марс-2
- Красные ворота
- Пазырыкские курганы
- Река Чулышман
- Курайская степь
- Петроглифы Адыр-Кан
- Северо-Чуйский хребет
- Старый Чуйский Тракт
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Памятник Кольке Снегирёву
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бесспорно, этот маршрут самый крутой и популярный среди всех туров на Алтае! Мы всю неделю будем путешествовать и увидим уголки с суровой и первозданной природой.
Что вас ждетВас ждет кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру, высокогорных степей, тысяч больших и малых рек и озер с кристально чистой и прозрачной водой до молчаливых лесов, которые подпирают небосвод, и великого каньона реки Чулышман и Телецкого озера.
Мы увидим весь легендарный Чуйский тракт, тот самый Алтайский Марс и Гейзерное озеро, а также перевал Кату-Ярык, десятки водопадов и Сибирскую жемчужину.
Организационные моменты• Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группах от 7 до 15 человек, проживание — в домиках с удобствами.
- Тур подходит для людей с любой физической подготовкой. Детям рекомендуется с 7 лет.
- Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
- В долине Чулышмана нет связи и интернета, также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
- Маршрут с выездом в пятницу идет в обратном направлении: первый день мы доезжаем до Телецкого озера, второй день переезжаем в долину Чулышмана через Телецкое озеро, третий день — Каменные Грибы, четвертый день — водопады, пятый день — переезд Каменные Грибы-Чибит, шестой день — Марс и седьмой день — вдоль по Чуйскому тракту.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска в день выезда на маршрут
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2,3, местное размещение на усмотрение организатора)
- Двухразовое питание, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
- Посещение бани на группу 2 раза
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул / Горно-АлтайскЗавершение: г. Барнаул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- 1) Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) – настоятельно рекомендуются!!!
- Сменная обувь – легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки.
- 2) Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка -необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- 3) Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки
- Документы: паспорт, медицинский полис
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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