Бесспорно, этот маршрут самый крутой и популярный среди всех туров на Алтае! Мы всю неделю будем путешествовать и увидим уголки с суровой и первозданной природой.

Что вас ждетВас ждет кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру, высокогорных степей, тысяч больших и малых рек и озер с кристально чистой и прозрачной водой до молчаливых лесов, которые подпирают небосвод, и великого каньона реки Чулышман и Телецкого озера.

Мы увидим весь легендарный Чуйский тракт, тот самый Алтайский Марс и Гейзерное озеро, а также перевал Кату-Ярык, десятки водопадов и Сибирскую жемчужину.

Организационные моменты• Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группах от 7 до 15 человек, проживание — в домиках с удобствами.