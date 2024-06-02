Золотое кольцо Алтая

Недельная экскурсия из Барнаула: молчаливые леса, кристальные озера и реки Алтая

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Приглашаем вас проехать по самому популярному маршруту на Алтае.

Вы побываете на чудесном Телецком озере, увидите легендарный Чуйский тракт, тот самый Алтайский Марс и Гейзерное озеро. А еще вас ждут степи, суровые горы с ледниками, десятки водопадов и великий каньон реки Чулышман.
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
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Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Телецкое озеро
  • Гора Пикет
  • Перевал Семинский
  • Гейзеровое озеро
  • Озеро Киделю
  • Перевал Чике-Таман
  • Водопад Куркуре
  • Перевал Кату-Ярык
  • Водопад Дол-Оозы
  • Перевал Улаганский
  • Каменные грибы
  • Чуй-Оозы
  • Река Катунь
  • Река Бия
  • Река Чуя
  • Марс-1
  • Марс-2
  • Красные ворота
  • Пазырыкские курганы
  • Река Чулышман
  • Курайская степь
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Северо-Чуйский хребет
  • Старый Чуйский Тракт
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Памятник Кольке Снегирёву
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бесспорно, этот маршрут самый крутой и популярный среди всех туров на Алтае! Мы всю неделю будем путешествовать и увидим уголки с суровой и первозданной природой.
Что вас ждетВас ждет кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру, высокогорных степей, тысяч больших и малых рек и озер с кристально чистой и прозрачной водой до молчаливых лесов, которые подпирают небосвод, и великого каньона реки Чулышман и Телецкого озера.
Мы увидим весь легендарный Чуйский тракт, тот самый Алтайский Марс и Гейзерное озеро, а также перевал Кату-Ярык, десятки водопадов и Сибирскую жемчужину.
Организационные моменты• Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группах от 7 до 15 человек, проживание — в домиках с удобствами.
  • Тур подходит для людей с любой физической подготовкой. Детям рекомендуется с 7 лет.
  • Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
  • В долине Чулышмана нет связи и интернета, также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
  • Маршрут с выездом в пятницу идет в обратном направлении: первый день мы доезжаем до Телецкого озера, второй день переезжаем в долину Чулышмана через Телецкое озеро, третий день — Каменные Грибы, четвертый день — водопады, пятый день — переезд Каменные Грибы-Чибит, шестой день — Марс и седьмой день — вдоль по Чуйскому тракту.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном автобусе
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска в день выезда на маршрут
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (2,3, местное размещение на усмотрение организатора)
  • Двухразовое питание, в день выезда ужин, в день отъезда завтрак
  • Посещение бани на группу 2 раза
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Завершение: г. Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • 1) Обувь:
  • Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) – настоятельно рекомендуются!!!
  • Сменная обувь – легкие кроссовки, кеды
  • Сандалии
  • Шерстяные носки.
  • 2) Одежда:
  • Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
  • Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
  • Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка -необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
  • 3) Личное снаряжение:
  • Сидушка (хоба)
  • Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
  • Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
  • Аэрозоль от насекомых и клещей
  • Солнцезащитные очки
  • Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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