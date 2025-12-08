Мои заказы

Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь

Посетить «Манжерок», Белокуриху, Горно-Алтайск, полюбоваться Голубыми озёрами, горами и лебедями
Зимой укрытый снежным одеялом Алтай не просто красив, а сказочно прекрасен — приезжайте любоваться спящей природой, вдыхать морозный воздух и знакомиться с нашими традициями.

Вы почувствуете себя кочевником, живя в колоритных
юртах, где объединены национальное убранство и современный комфорт.

Поучаствуете в огненном ритуале чой-чой, сможете увидеть принцессу Укока в музее и послушать об обычаях, верованиях, прошлом коренного населения в этноаиле.

Во второй части тура вы переберётесь в 4-звёздочный парк-отель, утопающий в звенящей тишине предгорий.

И, конечно, вдоволь насладитесь сибирскими пейзажами: посетите «Манжерок» и Белокуриху, проследуете по живописному Чемальскому тракту, полюбуетесь заледеневшими Голубыми озёрами и Катунью, а также понаблюдаете за грациозными созданиями — белоснежными лебедями-кликунами.

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Внимание! При опоздании или неявке участника к месту сбора группы в указанное время организатор не несёт ответственность за выполнение программы в полном объёме, стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Рекомендуются рейсы в Барнаул с прибытием до 8:00 местного времени или рейсы в Горно-Алтайск с прибытием до 12:00 местного времени. При задержке рейса участник добирается до места встречи с группой самостоятельно.

С собой необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт свидетельство о рождении детям до 14 лет – обязательно), для оказания медицинской помощи — полис ОМС, СНИЛС и документ удостоверяющий личность (паспорт). Пенсионеры, льготники: не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы.

Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая верхняя одежда и брюки; кофта из толстого флиса или шерстяной свитер; футболки х/б; головной убор; солнцезащитные очки и крем; термобельё; удобная обувь; носки; плавки или купальник; тапочки для бани и дома; индивидуальные средства для гигиены и аптечка.

Программа тура по дням

1 день

«Манжерок», алтайский ритуал с огнём

Встретимся в Барнауле, заберём участников из Горно-Алтайска и поедем на курорт «Манжерок». Желающие поднимутся на вершину горы Малая Синюха, откуда открываются панорамы Катуни, белоснежных склонов и заледеневшего озера. Любители активного отдыха испытают горнолыжные или тюбинговые трассы (за доплату).

Потом доберёмся в наш этноглэмпинг. Заселимся в уютные юрты в традиционном стиле, соберёмся у костра и приобщимся к алтайскому ритуалу чой-чой.

За день преодолеем: пешком 3 км, на авто 330 км.

2 день

Парк Рериха, Чемальский тракт, Ороктойский мост, Голубые озёра

Впереди — насыщенный день. Прогуляемся по парку Николая Рериха к памятнику знаменитому художнику, мыслителю, путешественнику и исследователю Азии. По извилистым тропкам доберёмся к смотровой над скованной льдом Катунью.

Проследуем по Чемальскому тракту, вдоль которого рассыпаны величественные горы и колоритные деревушки, к Ороктойскому мосту, который соединяет берега Катуни в самом узком и глубоком месте. Доедем в Аскат и по застывшей глади реки дойдём к Голубым озёрам.

Вечером желающим рекомендуем расслабиться в спа.

За день преодолеем: пешком 4 км, на авто 230 км.

3 день

Горно-Алтайск, знакомство с культурой коренного населения

Далее наш путь лежит в единственный город и столицу Алтая — Горно-Алтайск. Мы сходим в Национальный музей, где среди прочих экспонатов хранится мумия принцессы Укока (входной билет оплачивается отдельно).

Посетим этноаил, где нас встретит радушная хозяйка в национальном вышитом костюме. Послушаем об обычаях, верованиях, традициях коренных жителей и продегустируем локальные блюда (оплачивается отдельно).

К вечеру прибудем в Новотырышкино, где расположен наш следующий отель.

За день преодолеем: пешком 2 км, на авто 170 км.

4 день

Белокуриха

Движемся дальше, в Белокуриху. На курорте у вас будет свободное время — по канатно-кресельной дороге желающие поднимутся на гору Церковка, с которой открывается бескрайняя заснеженная Сибирь. Остальные смогут подобрать сувениры или согреться горячим чаем.

Потом вернёмся в Новотыршкино. При желании и за доплату можно попариться в Сандуновских банях или изучить окрестности на снегоходах.

За день преодолеем: пешком 2 км, на авто 50 км.

5 день

Лебединый заказник

Начнём день с посещения Лебединого заказника. Тут, на живописном озере Светлое, зимуют грациозные лебеди-кликуны. Мы понаблюдаем за птицами, насладимся близостью к природе и поедем в Барнаул через Горно-Алтайск.

За день преодолеем: пешком 2 км, на авто 440 км.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении37 000 ₽
1-местное проживание49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропортов Барнаула / Горно-Алтайска
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул / Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Входные билеты в музеи - 150-500 ₽ каждый
  • Билет на канатную дорогу - от 1500 ₽ с человека
  • Посещение спа, бани
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отели Барнаула, 8:00-9:00 / аэропорт Горно-Алтайска, 13:00-14:00
Завершение: Ж/д вокзал, центр Барнаула, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Барнауле
Провёл экскурсии для 13 туристов
Работаю в туризме с 2018 года. За плечами опыт работы в зарубежных странах гидом-экскурсоводом, сейчас занимаюсь организацией туров по Алтаю. Наша команда — опытные гиды и менеджеры, которые всегда готовы прийти на помощь. Также все наши экскурсоводы прошли государственную аттестацию и имеют подтверждающие документы.

