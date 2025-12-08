Зимой укрытый снежным одеялом Алтай не просто красив, а сказочно прекрасен — приезжайте любоваться спящей природой, вдыхать морозный воздух и знакомиться с нашими традициями.Вы почувствуете себя кочевником, живя в колоритных

юртах, где объединены национальное убранство и современный комфорт. Поучаствуете в огненном ритуале чой-чой, сможете увидеть принцессу Укока в музее и послушать об обычаях, верованиях, прошлом коренного населения в этноаиле. Во второй части тура вы переберётесь в 4-звёздочный парк-отель, утопающий в звенящей тишине предгорий. И, конечно, вдоволь насладитесь сибирскими пейзажами: посетите «Манжерок» и Белокуриху, проследуете по живописному Чемальскому тракту, полюбуетесь заледеневшими Голубыми озёрами и Катунью, а также понаблюдаете за грациозными созданиями — белоснежными лебедями-кликунами.

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Внимание! При опоздании или неявке участника к месту сбора группы в указанное время организатор не несёт ответственность за выполнение программы в полном объёме, стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Рекомендуются рейсы в Барнаул с прибытием до 8:00 местного времени или рейсы в Горно-Алтайск с прибытием до 12:00 местного времени. При задержке рейса участник добирается до места встречи с группой самостоятельно.

С собой необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт свидетельство о рождении детям до 14 лет – обязательно), для оказания медицинской помощи — полис ОМС, СНИЛС и документ удостоверяющий личность (паспорт). Пенсионеры, льготники: не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы.

Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая верхняя одежда и брюки; кофта из толстого флиса или шерстяной свитер; футболки х/б; головной убор; солнцезащитные очки и крем; термобельё; удобная обувь; носки; плавки или купальник; тапочки для бани и дома; индивидуальные средства для гигиены и аптечка.