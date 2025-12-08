Вы почувствуете себя кочевником, живя в колоритных
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Внимание! При опоздании или неявке участника к месту сбора группы в указанное время организатор не несёт ответственность за выполнение программы в полном объёме, стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Рекомендуются рейсы в Барнаул с прибытием до 8:00 местного времени или рейсы в Горно-Алтайск с прибытием до 12:00 местного времени. При задержке рейса участник добирается до места встречи с группой самостоятельно.
С собой необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт свидетельство о рождении детям до 14 лет – обязательно), для оказания медицинской помощи — полис ОМС, СНИЛС и документ удостоверяющий личность (паспорт). Пенсионеры, льготники: не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы.
Рекомендуемая одежда: тёплая непромокаемая верхняя одежда и брюки; кофта из толстого флиса или шерстяной свитер; футболки х/б; головной убор; солнцезащитные очки и крем; термобельё; удобная обувь; носки; плавки или купальник; тапочки для бани и дома; индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Программа тура по дням
«Манжерок», алтайский ритуал с огнём
Встретимся в Барнауле, заберём участников из Горно-Алтайска и поедем на курорт «Манжерок». Желающие поднимутся на вершину горы Малая Синюха, откуда открываются панорамы Катуни, белоснежных склонов и заледеневшего озера. Любители активного отдыха испытают горнолыжные или тюбинговые трассы (за доплату).
Потом доберёмся в наш этноглэмпинг. Заселимся в уютные юрты в традиционном стиле, соберёмся у костра и приобщимся к алтайскому ритуалу чой-чой.
За день преодолеем: пешком 3 км, на авто 330 км.
Парк Рериха, Чемальский тракт, Ороктойский мост, Голубые озёра
Впереди — насыщенный день. Прогуляемся по парку Николая Рериха к памятнику знаменитому художнику, мыслителю, путешественнику и исследователю Азии. По извилистым тропкам доберёмся к смотровой над скованной льдом Катунью.
Проследуем по Чемальскому тракту, вдоль которого рассыпаны величественные горы и колоритные деревушки, к Ороктойскому мосту, который соединяет берега Катуни в самом узком и глубоком месте. Доедем в Аскат и по застывшей глади реки дойдём к Голубым озёрам.
Вечером желающим рекомендуем расслабиться в спа.
За день преодолеем: пешком 4 км, на авто 230 км.
Горно-Алтайск, знакомство с культурой коренного населения
Далее наш путь лежит в единственный город и столицу Алтая — Горно-Алтайск. Мы сходим в Национальный музей, где среди прочих экспонатов хранится мумия принцессы Укока (входной билет оплачивается отдельно).
Посетим этноаил, где нас встретит радушная хозяйка в национальном вышитом костюме. Послушаем об обычаях, верованиях, традициях коренных жителей и продегустируем локальные блюда (оплачивается отдельно).
К вечеру прибудем в Новотырышкино, где расположен наш следующий отель.
За день преодолеем: пешком 2 км, на авто 170 км.
Белокуриха
Движемся дальше, в Белокуриху. На курорте у вас будет свободное время — по канатно-кресельной дороге желающие поднимутся на гору Церковка, с которой открывается бескрайняя заснеженная Сибирь. Остальные смогут подобрать сувениры или согреться горячим чаем.
Потом вернёмся в Новотыршкино. При желании и за доплату можно попариться в Сандуновских банях или изучить окрестности на снегоходах.
За день преодолеем: пешком 2 км, на авто 50 км.
Лебединый заказник
Начнём день с посещения Лебединого заказника. Тут, на живописном озере Светлое, зимуют грациозные лебеди-кликуны. Мы понаблюдаем за птицами, насладимся близостью к природе и поедем в Барнаул через Горно-Алтайск.
За день преодолеем: пешком 2 км, на авто 440 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|37 000 ₽
|1-местное проживание
|49 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропортов Барнаула / Горно-Алтайска
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул / Горно-Алтайск и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Входные билеты в музеи - 150-500 ₽ каждый
- Билет на канатную дорогу - от 1500 ₽ с человека
- Посещение спа, бани
- Доплата за 1-местное размещение