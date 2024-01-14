Алтайские каникулы и Чуйский тракт

Групповой тур в Барнауле
5
3 отзыва
Акция! Последние два места на тур со скидкой! Насыщенный пятидневный зимний тур в Горный Алтай! Завораживающие снежные горы, Голубые озера “Глаза Катуни”, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, и одна из пяти самых красивых трасс мира – Чуйский тракт. Горные отели с видом на горы и Катунь, с рестораном, спа-салонами, баней, фотозонами.
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Голубые озера
Голубые озера
Озера открываются только в зимнее время, на берегу есть банька, где можно погреться и искупаться
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Увидим белоснежных лебедей-кликунов, покормим птиц и сфотографируемся
Активный отдых на ГЛК "Манжерок"
Активный отдых на ГЛК "Манжерок"
Посетим горнолыжный курорт, где каждый найдет себе занятие по душе
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Вы отправитесь на экскурсию по одной из самых красивых трасс мира

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, «Глаза Катуни»

9:30 Завтрак в отеле "Золотые пески" (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение уникального места – Голубые озера “Глаза Катуни”, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (не входит в стоимость).

15:00 Заселение в отели.

19:00 Совместный ужин (предзаказ делается заранее, оплачивается дополнительно).

Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»Прибытие, «Глаза Катуни»
2 день

Лебединое озеро

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.

Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосессии.

Возвращение в отель.

14:00 Дополнительная экскурсия: о. Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (оплачивается отдельно, 2000 руб. с человека).

17:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (не входит в стоимость).

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
3 день

Горнолыжный курорт «Манжерок»

9:00 Завтрак.

10:00 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (по желанию, оплачивается отдельно).

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.

Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно 850 руб. или ски-пас).

14:00 Снегоходная экскурсия или полет на параплане (по желанию, оплачивается отдельно).

17:00 Возвращение в отель.

Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»
4 день

Чуйский тракт

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.

Нас ждут: горы выше 3000 м., огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининьский мост, Ининьские стеллы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия 620 км.).

Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

Сувенирные лавки.

21 Возвращение в отели.

Отдых, заключительный вечер.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
5 день

Отъезд

9:00 Завтрак, выезд с вещами.

10:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.

Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).

14:00 Выезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

ГостиницыОбычная стоимостьСтоимость по акции
Эко-отель «Алтика», номер Стандарт (под запрос)59 000-
Отель «Золотые пески», номер Полулюкс (места гарантированы)59 000-
Отель «Золотые пески», номер Мансарда с раздельными кроватями59 00029 500

Одноместное размещение и доп. место по запросу.

Варианты проживания

Эко-отель «Алтика»

4 ночи
Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.
В номере: двуспальная кровать, или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, мини-холодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.
Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж.
Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»Эко-отель «Алтика»

Отель «Золотые пески» 3

4 ночи

Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично.

На территории есть каток, баня, сауна с бассейном.

Уютный номер: одна комната с двуспальной кроватью и 2-мя прикроватными тумбами, ЖК-телевизором, комодом, журнальным столиком; в каждом номере: холодильник, фен, чайник, чайные пары; туалетная комната с раковиной, зеркалом, WC, душевой кабиной, набором туалетных принадлежностей, тапочки. Большая терраса с выходом на лес, оборудованная летней мебелью.

Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Новосибирска и Горно-Алтайска
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле (с 2 дня)
  • Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
  • Гид-сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Завтрак в 1-ый день - примерно 350 руб
  • Обеды и ужины - средний чек 1 000 руб
  • Входные билеты (общий чек 1300 руб.)
  • Экскурсия на о. Патмос 2 000 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
  • Выезд из Новосибирска 02.01.24 в 01:00 ЖД Вокзал (ТЦ Апельсин ул. Ленина 84);
  • Выезд из Барнаула 02.01.24 в 5:00;
  • Встреча в аэропорту Горно-Алтайска 02.01.24 в 9:00.

Ориентировочное время возвращения:

  • Горно-Алтайск - 16-00 6 января 2024г.
  • Барнаул- 20-00 6 января 2024
  • Новосибирск -23-30 6 января 2024
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка для детей до 12 лет включительно - 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2024
Тур неплохой. Понравились локации.
Тур неплохой. Понравились локации.Тур неплохой. Понравились локации.Тур неплохой. Понравились локации.Тур неплохой. Понравились локации.Тур неплохой. Понравились локации.Тур неплохой. Понравились локации.
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!

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