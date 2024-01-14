янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, «Глаза Катуни»
9:30 Завтрак в отеле "Золотые пески" (оплачивается дополнительно).
11:00 Посещение уникального места – Голубые озера “Глаза Катуни”, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (не входит в стоимость).
15:00 Заселение в отели.
19:00 Совместный ужин (предзаказ делается заранее, оплачивается дополнительно).
Лебединое озеро
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосессии.
Возвращение в отель.
14:00 Дополнительная экскурсия: о. Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (оплачивается отдельно, 2000 руб. с человека).
17:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (не входит в стоимость).
Горнолыжный курорт «Манжерок»
9:00 Завтрак.
10:00 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (по желанию, оплачивается отдельно).
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно 850 руб. или ски-пас).
14:00 Снегоходная экскурсия или полет на параплане (по желанию, оплачивается отдельно).
17:00 Возвращение в отель.
Чуйский тракт
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.
Нас ждут: горы выше 3000 м., огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининьский мост, Ининьские стеллы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия 620 км.).
Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
Сувенирные лавки.
21 Возвращение в отели.
Отдых, заключительный вечер.
Отъезд
9:00 Завтрак, выезд с вещами.
10:00 Для туристов из удаленных регионов трансфер в аэропорт.
Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).
14:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиницы
|Обычная стоимость
|Стоимость по акции
|Эко-отель «Алтика», номер Стандарт (под запрос)
|59 000
|-
|Отель «Золотые пески», номер Полулюкс (места гарантированы)
|59 000
|-
|Отель «Золотые пески», номер Мансарда с раздельными кроватями
|59 000
|29 500
Одноместное размещение и доп. место по запросу.
Варианты проживания
Эко-отель «Алтика»
Отель «Золотые пески» 3
Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично.
На территории есть каток, баня, сауна с бассейном.
Уютный номер: одна комната с двуспальной кроватью и 2-мя прикроватными тумбами, ЖК-телевизором, комодом, журнальным столиком; в каждом номере: холодильник, фен, чайник, чайные пары; туалетная комната с раковиной, зеркалом, WC, душевой кабиной, набором туалетных принадлежностей, тапочки. Большая терраса с выходом на лес, оборудованная летней мебелью.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Новосибирска и Горно-Алтайска
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле (с 2 дня)
- Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
- Гид-сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Завтрак в 1-ый день - примерно 350 руб
- Обеды и ужины - средний чек 1 000 руб
- Входные билеты (общий чек 1300 руб.)
- Экскурсия на о. Патмос 2 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
- Выезд из Новосибирска 02.01.24 в 01:00 ЖД Вокзал (ТЦ Апельсин ул. Ленина 84);
- Выезд из Барнаула 02.01.24 в 5:00;
- Встреча в аэропорту Горно-Алтайска 02.01.24 в 9:00.
Ориентировочное время возвращения:
- Горно-Алтайск - 16-00 6 января 2024г.
- Барнаул- 20-00 6 января 2024
- Новосибирск -23-30 6 января 2024
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка для детей до 12 лет включительно - 10%.