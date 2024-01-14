3 день

Горнолыжный курорт «Манжерок»

9:00 Завтрак.

10:00 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (по желанию, оплачивается отдельно).

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.

Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно 850 руб. или ски-пас).

14:00 Снегоходная экскурсия или полет на параплане (по желанию, оплачивается отдельно).

17:00 Возвращение в отель.