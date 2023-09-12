Путешествие на Шавлинские озера никого не оставит равнодушным! Множество ярких, незабываемых впечатлений и заряд прекрасного настроения на целый год до следующего лета вам гарантированы! Наш треккинг на Шавлинские озера включает также восхождение на гору Пирамида и экскурсию на Верхнее озеро. В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.

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Нас ждут вкуснейшие походные блюда и вечера у костра под звездным небом

Будет время расслабиться, искупаться, пофотографировать и прогуляться на берегу прекрасного озера

На части маршрута будут кони для перевозки палаток, продуктов и общественного снаряжения, что очень существенно облегчает рюкзаки

Завтрак и обед на базе, ужин в дороге за свой счет.

При желании и подходящей погоде можно заказать за доп. плату экскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.

Спуск до перевала Орой по уже знакомой тропе через живописные леса и цветущие луга.

На Верхнем озере можно вблизи увидеть знаменитые горные вершины Мечта, Сказка и Красавица, перевал Абыл-Оюк и величественные ледники.

Видны горы на огромных расстояниях, при безоблачной погоде можно увидеть даже Белуху — высочайшую гору Алтая, расположенную на расстоянии 70 километров от от точки просмотра!

С вершины горы открывается потрясающий вид на озера и снежные горные хребты!

Прогулка в «город мастеров» — традиционный алтайский «каменный город», состоящий из туров — фигур, выложенных из камней.

Шавлинское озеро — сказочное озеро с прозрачной ярко-бирюзовой водой, в зеркальной глади которого отражаются три покрытые снегом вершины: Мечта, Сказка и Красавица!

Здесь можно купить молоко, творог и горячие алтайские лепешки.

Крутой затяжной подъем вверх по живописной тропе в окружении лиственниц и кедров.

Завтрак в дороге за свой счет, обед и ужин на базе.

Прибытие на туркомплекс в Чибит — живописное село, образованное в 1801 г.

По пути проедем Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м.) и знаменитый извилистый перевал Чике-Таман (1300 м).

Путь лежит по легендарному Чуйскому тракту — одной из 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 23:50 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Чибит.

Проживание

Тур предусматривает размещение на туркомплексе в с. Чибит до и после похода, а также ночевки в 2-3-хместных туристических палатках на активной части маршрута.

Если туристы едут вдвоем для них всегда предоставляется отдельная двухместная палатка.