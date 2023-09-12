Шавлинские озера. Треккинг

Групповой тур в Барнауле
5
3 отзыва
Путешествие на Шавлинские озера никого не оставит равнодушным! Множество ярких, незабываемых впечатлений и заряд прекрасного настроения на целый год до следующего лета вам гарантированы! Наш треккинг на Шавлинские озера включает также восхождение на гору Пирамида и экскурсию на Верхнее озеро.

В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Ближайшие даты:
15
июн
24
июн
3
июл

Что вас ожидает:

Конное сопровождение
Конное сопровождение
На части маршрута будут кони для перевозки палаток, продуктов и общественного снаряжения, что очень существенно облегчает рюкзаки
Дневки для отдыха
Дневки для отдыха
Будет время расслабиться, искупаться, пофотографировать и прогуляться на берегу прекрасного озера
Походная романтика
Походная романтика
Нас ждут вкуснейшие походные блюда и вечера у костра под звездным небом

Программа тура по дням

1 день

Начало пути

Начало тура на Шавлинские озера.

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Чибит.

Отправление из Новосибирска в 20:00.

Место отправления — ул. Семьи Шамшиных, 64 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 23:50 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Путь лежит по легендарному Чуйскому тракту — одной из 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

По пути проедем Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м.) и знаменитый извилистый перевал Чике-Таман (1300 м).

Автобус/микроавтобус 767 км. из Новосибирска, 575 км. из Барнаула.

Питание в дороге за свой счет.

2 день

Чибит

Прибытие на туркомплекс в Чибит — живописное село, образованное в 1801 г.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.

Вечер знакомств.

Ужин.

Завтрак в дороге за свой счет, обед и ужин на базе.

Размещение в кемпинге.

3 день

Перевал Орой

Завтрак.

Переезд до Ороктойского моста.

Путь начинается с перехода колоритного моста через реку Чуя.

Крутой затяжной подъем вверх по живописной тропе в окружении лиственниц и кедров.

Ночевка под перевалом Орой.

Здесь можно купить молоко, творог и горячие алтайские лепешки.

Авто, пешком + вьючные лошади: 5 км. 7 км. Перепад высот + 900 м.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

4 день

Плато Ештыкол

Утром - подъем на перевал Орой (н/к, 2270 м.).

С перевала открывается панорамный вид на Курайский хребет.

Переход живописного плато Ештыкол с многочисленными ручьями, окруженного горами.

Ночевка на уютной стоянке в кедровом лесу.

Пешком + вьючные лошади 10 км.

Трехразовое, походная кухня.

5 день

Шавлинское озеро

Переход до Шавлинского озера.

Путь лежит вдоль реки Шавла через хвойный лес и цветущие альпийские луга.

Шавлинское озеро — сказочное озеро с прозрачной ярко-бирюзовой водой, в зеркальной глади которого отражаются три покрытые снегом вершины: Мечта, Сказка и Красавица!

Озеро находится на высоте 1970 м.

В озере водится хариус.

Ночевка на берегу озера.

Пешком + вьючные лошади 14 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

6 день

Дневка

Дневка.

Отдых, расслабление, купание, фотографирование и прогулки на берегу прекрасного озера.

Осмотр поляны алтайских идолов, вырезанных из дерева.

Прогулка в «город мастеров» — традиционный алтайский «каменный город», состоящий из туров — фигур, выложенных из камней.

Пешком 1 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

7 день

Восхождение на гору Пирамида

Радиальный выход — восхождение на гору Пирамида (3175 м).

С вершины горы открывается потрясающий вид на озера и снежные горные хребты!

Видны горы на огромных расстояниях, при безоблачной погоде можно увидеть даже Белуху — высочайшую гору Алтая, расположенную на расстоянии 70 километров от от точки просмотра!

Пешком 4 км., перепад высот 1200 м.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

Радиальный выход — выход налегке, без рюкзаков.

8 день

Верхнее Шавлинское озеро

Радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро.

На Верхнем озере можно вблизи увидеть знаменитые горные вершины Мечта, Сказка и Красавица, перевал Абыл-Оюк и величественные ледники.

Пешком 8 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

Радиальный выход — выход налегке, без рюкзаков.

9 день

Спуск до перевала Орой

Спуск до перевала Орой по уже знакомой тропе через живописные леса и цветущие луга.

Пешком 24 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

10 день

Возвращение в Чибит

Переход до Оройского моста.

Трансфер на туркомплекс.

Баня (оплачивается отдельно).

Прощальный вечер.

Пешком, авто 7 км. 5 км.

Завтрак и обед — походная кухня, ужин на базе.

Размещение в кемпинге.

11 день

Отъезд

Завтрак.

Сдача снаряжения.

Свободное время, прогулки.

При желании и подходящей погоде можно заказать за доп. плату экскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.

Обед.

Отъезд в Новосибирск.

Автобус/микроавтобус 575 км. до Барнаула 767 км. до Новосибирска.

Завтрак и обед на базе, ужин в дороге за свой счет.

12 день

Окончание программы

Приезд в Новосибирск/Барнаул.

Окончание путешествия на Шавлинские озера.

Автобус/микроавтобус.

Проживание

Тур предусматривает размещение на туркомплексе в с. Чибит до и после похода, а также ночевки в 2-3-хместных туристических палатках на активной части маршрута.

Если туристы едут вдвоем для них всегда предоставляется отдельная двухместная палатка.

Варианты проживания

Кемпинг в с. Чибит

2 ночи

Ночевка в палатках

7 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)
  • Питание на маршруте и на туркомплексе
  • Размещение на туркомплексе в с. Чибит до и после похода
  • Услуги инструкторов-проводников
  • Заброска питания, палаток и общественного снаряжения на Шавлинское озеро вьючными лошадьми
  • Трансферы на маршруте (С. Чибит - Оройский мост - с. Чибит)
  • Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
  • Регистрация группы в МЧС
  • Аптечка
  • Прохождение через платный Оройский мост
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно
  • Транспортная доставка Новосибирск - Чибит - Новосибирск - 8 900 руб
  • Транспортная доставка Барнаул - Чибит - Барнаул - 8 700 руб
  • Питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратно
  • Баня на туркомплексе в Чибите и в походе на Шавлинском озере
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, медицинский полис.
  2. Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
  3. Одежда:
    • Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
    • Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
    • Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
    • Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
    • Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
  4. Обувь:
    • Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
    • Кроссовки или кеды.
    • Сланцы.
  5. Личная аптечка:
    • Лекарства от специфических заболеваний.
    • Эластичный бинт.
    • Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
    • Стерильный бинт.
    • Средства от простуды.
    • Активированный уголь.
  6. Разное:
    • Предметы личной гигиены.
    • Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
    • Нож.
    • Спички.
    • Фонарик.
    • Темные очки.
    • Солнцезащитный крем.
    • «Сидушку» из каримата.
    • упаковка плотных мусорных пакетов 120-160 л., или (лучше) два-три тонких, лёгких гермо-бэга по 20-30 л.
  7. По желанию:
    • Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
    • Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
    • Собственную палатку.
    • Накидку на рюкзак от дождя.
    • Гамаши ("фонарики" на ноги).
    • Треккинговые палки.
Где происходит сбор группы?

Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис 213.

Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.

Входит ли трансфер до с. Чибит в стоимость тура?

Стоимость транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула до Усть-Коксы и обратно не включена в общую стоимость тура и оплачивается дополнительно.

Трансфер осуществляется на комфортных 50-местных туристических автобусах, на маршруте работает экипаж из 2 опытных водителей

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.

Сколько человек в группе?

Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Мы сделали все для вашей безопасности - каждый из наших туристов имеет страховку (страховка покрывает стоимость вызова вертолета для экстренной эвакуации), имеется спутниковая связь, на наших маршрутах работают профессиональные инструкторы-проводники. Залогом безопасности группы является безукоризненное соблюдение правил техники безопасности, принципы взаимопомощи и взаимовыручки в группе.

Приобретая путевку на маршрут «Шавлинские озера», вы берете на себя обязательство выполнять технику безопасности, ознакомление с которой происходит в день прибытия на турбазу, и все требования инструктора, направленные на обеспечение безопасности в группе.

Какие особенности тура? Сложно ли будет?

Мы делаем все, чтобы наши походы по Алтаю были максимально комфортными, поэтому на маршруте будет конное сопровождение — кони повезут продукты, палатки и общественное снаряжение в первые три дня похода, а участники похода понесут свои личные вещи.

Часть похода налегке, без рюкзака.

Также в наши походы к Шавлинским озерам, если у вас нет своего снаряжения, мы бесплатно выдаем: палатки, рюкзаки, спальники и коврики.

Активная часть путешествия длится 9 дней.

Перед походом и после него группа находится на турбазе в живописном алтайском селе Чибит, где при желании возможно будет дополнительно заказать автоэкскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.

Наш тур к Шавлинским озерам не требует специальной подготовки, нужна просто хорошая физическая форма. Тур доступен детям с 8 лет.

В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
12 сен 2023
Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉)
Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
П
20 сен 2022
Трекинг к подножью Белухи в период с 4 по 15 сентября 2022 года. Весь период похода был организован на высоком уровне, все очень понравилось, особенно питание во время похода, которое было организовано сбалансированно и разнообразно. Встреча участников трекинга произошло своевременно в указанном заранее месте.
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!
И
3 авг 2020
Организация тура, безупречная
Начиная с нашего менеджера Юлии
И заканчивая инструкторами в походе
Александром и Евгением
Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого

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