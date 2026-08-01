Встретимся и отправимся в наше насыщенное невероятными пейзажами путешествие. Первой остановкой станет село Сростки — родина кинорежиссёра Василия Макаровича Шукшина. Здесь мы осмотрим памятник на горе Пикет (для выезжающих из Барнаула или Бийска).

Затем заедем за участниками в Майму и в аэропорт Горно-Алтайска и пообедаем. После продолжим путь в село Барангол, откуда на моторной лодке совершим переправу через Катунь к каскадному Камышлинскому водопаду — невысокому, но выразительному. В селе Элекмонар пройдёмся по мосту и полюбуемся скалами Зубы Дракона, выстроившимися цепочкой и выступающими из русла реки.

Вечером прибудем на базу отдыха, где будет возможность посетить баню.