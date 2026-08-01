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Описание тура
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что за 3 дня мы проезжаем 1700 км, поэтому без длительных переездов не обойтись.
В праздничные и выходные дни возможны пробки на дорогах Алтая, а значит, время в пути может увеличиться.
На Алтае погода переменчива, поэтому с собой необходимо взять теплую одежду.
Программа тура по дням
Встреча, село Сростки, переправа к Камышлинскому водопаду, Зубы Дракона
Встретимся и отправимся в наше насыщенное невероятными пейзажами путешествие. Первой остановкой станет село Сростки — родина кинорежиссёра Василия Макаровича Шукшина. Здесь мы осмотрим памятник на горе Пикет (для выезжающих из Барнаула или Бийска).
Затем заедем за участниками в Майму и в аэропорт Горно-Алтайска и пообедаем. После продолжим путь в село Барангол, откуда на моторной лодке совершим переправу через Катунь к каскадному Камышлинскому водопаду — невысокому, но выразительному. В селе Элекмонар пройдёмся по мосту и полюбуемся скалами Зубы Дракона, выстроившимися цепочкой и выступающими из русла реки.
Вечером прибудем на базу отдыха, где будет возможность посетить баню.
Достопримечательности Чемальского района
В этот день отправимся исследовать самые живописные места Чемальского района. Сначала побываем в ущелье Че-Чкыш, где прогуляемся к одноимённому водопаду и поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на долину Катуни. Протяжённость маршрута составит около 2 км с набором высоты примерно 100 метров.
Далее продолжим путь к Ороктойскому мосту, расположенному над самым узким и глубоким участком Катуни. Здесь у нас будет время для дегустации чая с травами, алтайских лепёшек и фотосъёмки. По дороге предусмотрена остановка у Еландинских порогов.
После обеда — свободное время для отдыха на базе, прогулок вдоль берега или участия в дополнительных экскурсиях.
Остров Патмос, Чуйский тракт и перевалы, фиолетовые горы
После завтрака отправимся к острову Патмос, известному расположенным здесь женским монастырём и храмом Иоанна Богослова, которые доступны для посещения всем желающим. Попасть на остров можно будет по подвесному мосту. Затем совершим небольшой треккинг протяжённостью около 1,5 км вдоль Катуни по козьей тропе, которая приведёт нас к Чемальской ГЭС. По пути осмотрим Ворота Сартакпая, гид расскажет о них местную легенду, а также увидим чёткую границу слияния рек Чемал и Катунь.
Продолжим маршрут по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира, хранящей множество исторических и природных тайн. Остановимся на Семинском перевале между вершинами Сарлык и Тияхты, а на перевале Чике-Таман нам откроется панорама Теректинского хребта. Также будет время для прогулки по торговым рядам.
Затем посетим участок с фиолетовыми горами — секретное место, подходящее для фотографий цветущего маральника — и остановимся на смотровой площадке у слияния Чуи и Катуни. По прибытии в Акташ поужинаем в кафе и разместимся на базе отдыха.
Красные ворота, Улаганский перевал, Пазырыские курганы, пикник на перевале Кату-Ярык
В этот день вас ждёт перевал Кату-Ярык — своеобразная граница между цивилизацией и дикой природой. По дороге увидим Красные ворота — узкий проход между отвесными скалами, поднимающимися на десятки метров. Затем преодолеем Улаганский перевал высотой около 2100 метров. Остановимся у озера Киделю и посетим древние Пазырыкские курганы, имеющие большое значение для истории, о чём подробно расскажет гид.
Следующей точкой станет сам перевал Кату-Ярык с впечатляющим крутым серпантинным спуском, окружённым горными массивами. Со смотровой площадки нам откроется панорама долины реки Чулышман, где природный ландшафт сохранился практически в первозданном виде. Здесь мы устроим пикник.
Алтайский Марс, Гейзерное озеро, Курайская степь, Адыр-Кан и Ининские колонны
Позавтракав, поедем к Алтайскому Марсу — уникальному природному комплексу, напоминающему одновременно каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи. Радужные горы отличаются многоцветной палитрой: оттенками красного, жёлтого, оранжевого, зелёного и синего. По дороге заедем к Гейзерному озеру — редкого по происхождению и внешнему виду. На обратном пути нам откроются виды Северо-Чуйского хребта. Также остановимся в Курайской степи для фотосъёмки на фоне горных массивов.
Затем по Чуйскому тракту отправимся обратно в сторону Барнаула. По маршруту запланирован осмотр археологического комплекса Адыр-Кан, включающего каменные изваяния с изображениями воинов, древние погребальные сооружения и петроглифы. Следующей остановкой станут Ининские колонны — причудливые формы, выточенные в песчаном откосе и различающиеся по высоте и очертаниям.
После направимся в аэропорт Горно-Алтайска с ориентировочным прибытием около 19:00, а затем продолжим путь в Барнаул с прибытием примерно к 22:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-3-местное проживание
|68 990 ₽
|1-местное проживание
|80 990 ₽
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Что включено
- Проживание на турбазах с удобствами в номере
- Трёхразовое питание
- Транспорт по маршруту
- Все экскурсии по программе
- УАЗ к Алтайскому Марсу
- Входы: Камышлинский водопад, Че-Чкыш, Алтайский Марс, Гейзерное озеро
- Моторафтинг к Камышлинскому водопаду
- Баня (1 раз)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Барнаула и обратно
- Дополнительные экскурсии вне программы
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 80 990 ₽