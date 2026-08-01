Сиреневые горы, Алтай и май: главные места во время цветения маральника в мини-группе (всё включено)

Насладиться пикником на перевале Кату-Ярык, полюбоваться реками и вершинами и погреться в баньке
Это путешествие подарит погружение в настоящий Алтай, каждый день в котором откроет новые грани силы и красоты. Мы послушаем шум порогов Катуни, преодолеем перевалы, полюбуемся скалами, озёрами и водопадами.

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как самые известные локации — марсианский Кызыл-Чин с нереальными красками, Гейзерное озеро, остров Патмос и Чуйский тракт, так и секретные места, где мы устроим фотосессию на фоне ярких склонов, покрытых цветами маральника. Вы увидите бездонную долину Чулышмана и древние курганы, хранящие тишину тысячелетий.

Отведаете алтайских лепёшек и чай на травах, попаритесь в бане и понаблюдаете, как реки сливаются в одну.

Обратно вы уедете с ощущением, что прикоснулись к чему-то истинному, что ещё долго будет тянуть обратно.

Сиреневые горы, Алтай и май: главные места во время цветения маральника в мини-группе (всё включено)
Сиреневые горы, Алтай и май: главные места во время цветения маральника в мини-группе (всё включено)
Сиреневые горы, Алтай и май: главные места во время цветения маральника в мини-группе (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что за 3 дня мы проезжаем 1700 км, поэтому без длительных переездов не обойтись.
В праздничные и выходные дни возможны пробки на дорогах Алтая, а значит, время в пути может увеличиться.
На Алтае погода переменчива, поэтому с собой необходимо взять теплую одежду.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, село Сростки, переправа к Камышлинскому водопаду, Зубы Дракона

Встретимся и отправимся в наше насыщенное невероятными пейзажами путешествие. Первой остановкой станет село Сростки — родина кинорежиссёра Василия Макаровича Шукшина. Здесь мы осмотрим памятник на горе Пикет (для выезжающих из Барнаула или Бийска).

Затем заедем за участниками в Майму и в аэропорт Горно-Алтайска и пообедаем. После продолжим путь в село Барангол, откуда на моторной лодке совершим переправу через Катунь к каскадному Камышлинскому водопаду — невысокому, но выразительному. В селе Элекмонар пройдёмся по мосту и полюбуемся скалами Зубы Дракона, выстроившимися цепочкой и выступающими из русла реки.

Вечером прибудем на базу отдыха, где будет возможность посетить баню.

Встреча, село Сростки, переправа к Камышлинскому водопаду, Зубы ДраконаВстреча, село Сростки, переправа к Камышлинскому водопаду, Зубы ДраконаВстреча, село Сростки, переправа к Камышлинскому водопаду, Зубы ДраконаВстреча, село Сростки, переправа к Камышлинскому водопаду, Зубы Дракона
2 день

Достопримечательности Чемальского района

В этот день отправимся исследовать самые живописные места Чемальского района. Сначала побываем в ущелье Че-Чкыш, где прогуляемся к одноимённому водопаду и поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на долину Катуни. Протяжённость маршрута составит около 2 км с набором высоты примерно 100 метров.

Далее продолжим путь к Ороктойскому мосту, расположенному над самым узким и глубоким участком Катуни. Здесь у нас будет время для дегустации чая с травами, алтайских лепёшек и фотосъёмки. По дороге предусмотрена остановка у Еландинских порогов.

После обеда — свободное время для отдыха на базе, прогулок вдоль берега или участия в дополнительных экскурсиях.

Достопримечательности Чемальского районаДостопримечательности Чемальского районаДостопримечательности Чемальского районаДостопримечательности Чемальского района
3 день

Остров Патмос, Чуйский тракт и перевалы, фиолетовые горы

После завтрака отправимся к острову Патмос, известному расположенным здесь женским монастырём и храмом Иоанна Богослова, которые доступны для посещения всем желающим. Попасть на остров можно будет по подвесному мосту. Затем совершим небольшой треккинг протяжённостью около 1,5 км вдоль Катуни по козьей тропе, которая приведёт нас к Чемальской ГЭС. По пути осмотрим Ворота Сартакпая, гид расскажет о них местную легенду, а также увидим чёткую границу слияния рек Чемал и Катунь.

Продолжим маршрут по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира, хранящей множество исторических и природных тайн. Остановимся на Семинском перевале между вершинами Сарлык и Тияхты, а на перевале Чике-Таман нам откроется панорама Теректинского хребта. Также будет время для прогулки по торговым рядам.

Затем посетим участок с фиолетовыми горами — секретное место, подходящее для фотографий цветущего маральника — и остановимся на смотровой площадке у слияния Чуи и Катуни. По прибытии в Акташ поужинаем в кафе и разместимся на базе отдыха.

Остров Патмос, Чуйский тракт и перевалы, фиолетовые горыОстров Патмос, Чуйский тракт и перевалы, фиолетовые горыОстров Патмос, Чуйский тракт и перевалы, фиолетовые горыОстров Патмос, Чуйский тракт и перевалы, фиолетовые горы
4 день

Красные ворота, Улаганский перевал, Пазырыские курганы, пикник на перевале Кату-Ярык

В этот день вас ждёт перевал Кату-Ярык — своеобразная граница между цивилизацией и дикой природой. По дороге увидим Красные ворота — узкий проход между отвесными скалами, поднимающимися на десятки метров. Затем преодолеем Улаганский перевал высотой около 2100 метров. Остановимся у озера Киделю и посетим древние Пазырыкские курганы, имеющие большое значение для истории, о чём подробно расскажет гид.

Следующей точкой станет сам перевал Кату-Ярык с впечатляющим крутым серпантинным спуском, окружённым горными массивами. Со смотровой площадки нам откроется панорама долины реки Чулышман, где природный ландшафт сохранился практически в первозданном виде. Здесь мы устроим пикник.

Красные ворота, Улаганский перевал, Пазырыские курганы, пикник на перевале Кату-ЯрыкКрасные ворота, Улаганский перевал, Пазырыские курганы, пикник на перевале Кату-ЯрыкКрасные ворота, Улаганский перевал, Пазырыские курганы, пикник на перевале Кату-ЯрыкКрасные ворота, Улаганский перевал, Пазырыские курганы, пикник на перевале Кату-Ярык
5 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, Курайская степь, Адыр-Кан и Ининские колонны

Позавтракав, поедем к Алтайскому Марсу — уникальному природному комплексу, напоминающему одновременно каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи. Радужные горы отличаются многоцветной палитрой: оттенками красного, жёлтого, оранжевого, зелёного и синего. По дороге заедем к Гейзерному озеру — редкого по происхождению и внешнему виду. На обратном пути нам откроются виды Северо-Чуйского хребта. Также остановимся в Курайской степи для фотосъёмки на фоне горных массивов.

Затем по Чуйскому тракту отправимся обратно в сторону Барнаула. По маршруту запланирован осмотр археологического комплекса Адыр-Кан, включающего каменные изваяния с изображениями воинов, древние погребальные сооружения и петроглифы. Следующей остановкой станут Ининские колонны — причудливые формы, выточенные в песчаном откосе и различающиеся по высоте и очертаниям.

После направимся в аэропорт Горно-Алтайска с ориентировочным прибытием около 19:00, а затем продолжим путь в Барнаул с прибытием примерно к 22:00.

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, Курайская степь, Адыр-Кан и Ининские колонныАлтайский Марс, Гейзерное озеро, Курайская степь, Адыр-Кан и Ининские колонныАлтайский Марс, Гейзерное озеро, Курайская степь, Адыр-Кан и Ининские колонныАлтайский Марс, Гейзерное озеро, Курайская степь, Адыр-Кан и Ининские колонны

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-3-местное проживание68 990 ₽
1-местное проживание80 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазах с удобствами в номере
  • Трёхразовое питание
  • Транспорт по маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • УАЗ к Алтайскому Марсу
  • Входы: Камышлинский водопад, Че-Чкыш, Алтайский Марс, Гейзерное озеро
  • Моторафтинг к Камышлинскому водопаду
  • Баня (1 раз)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Барнаула и обратно
  • Дополнительные экскурсии вне программы
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 80 990 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30 (возможно другое время по договорённости). Также возможна встреча в Бийске, Майме, Горно-Алтайске
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, 19:00 / Барнаул, площадь Спартака, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Барнауле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Опыт работы в туризме с 2006 года. Организуем туры по Алтаю и детский отдых в регионах России. Покажем Алтай с его лучших сторон, расскажем об истории и культуре. Продумали всё за вас: транспорт, питание, проживание, достопримечательности, а также опытные гиды и поддержка менеджера на всём пути!

Тур входит в следующие категории Барнаула

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