Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Путешествие по памятным местам Благовещенска, где история оживает в архитектуре и песнях. Откройте для себя уникальные грани прошлого
12 дек в 08:00
15 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 октября 2025К Михайловским столбам - из БлаговещенскаДата посещения: 9 октября 2025Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.
- ММарина1 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Данил прекрасный организатор и рассказчик, хорошо водит автомобиль. Любит свое дело. Подстраивается под физические возможности своих клиентов. Получили огромное удовольсвие от путешествия. Всем рекомендуем посетить данную экскурсию с Данилом
- ЯЯна30 сентября 2025Отличная экскурсия, рассказ познавательный, занимательный, уже порекомендовала своим друзьям, на случай путешествия в Благовещенск.
- ЕЕлена26 сентября 2025Огромное спасибо Сергею за очень познавательную экскурсию! Было интересно узнать о Благовещенске факты, которых нет в открытых источниках. А песни под гитару в музее оставили своё неповторимое послевкусие от поездки))))
Очень рекомендую к посещению!
- ООльга18 июля 2025Данил разносторонне образован и диалог с ним интересен. Много новых фактов узнали в поездке с ним. Добродушен и внимателен и мне, как маме с ребёнком, было это важно. Получили подарок - книгу.
Рекомендуем его, однозначно
- ЕЕлена12 июля 2025Отличная экскурсия!
