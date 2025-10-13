Е Елена К Михайловским столбам - из Благовещенска Дата посещения: 9 октября 2025 Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.

М Марина К Михайловским столбам - из Благовещенска Очень понравилась экскурсия. Данил прекрасный организатор и рассказчик, хорошо водит автомобиль. Любит свое дело. Подстраивается под физические возможности своих клиентов. Получили огромное удовольсвие от путешествия. Всем рекомендуем посетить данную экскурсию с Данилом

Я Яна К Михайловским столбам - из Благовещенска Отличная экскурсия, рассказ познавательный, занимательный, уже порекомендовала своим друзьям, на случай путешествия в Благовещенск.

Е Елена Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века Огромное спасибо Сергею за очень познавательную экскурсию! Было интересно узнать о Благовещенске факты, которых нет в открытых источниках. А песни под гитару в музее оставили своё неповторимое послевкусие от поездки))))

Очень рекомендую к посещению!

О Ольга К Михайловским столбам - из Благовещенска Данил разносторонне образован и диалог с ним интересен. Много новых фактов узнали в поездке с ним. Добродушен и внимателен и мне, как маме с ребёнком, было это важно. Получили подарок - книгу.

Рекомендуем его, однозначно