читать дальше

и предпочитаю познавать города именно с экскурсоводом, что б узнать, как можно больше!

За день мы посетили всё: и Красную площадь, где к моему удивлению есть исторический уголок (который вечером как то ни бросился в глаза), и бульвар Ефремова, и Чувашский нац музей, и историческую часть с монастырями и церквями, и набережную и парк Победы! В общем маршрут был обширен! После по дамбе ГЭС переехали за Волгу (и это само по себе уже было любопытно, тк до этого посмотрели шлюз и ГЭС на фото в музее и интересно было увидеть, как же это в живую!). В парке Сувар наша экскурсия продолжилась! И огромное спасибо, что можно было ещё и искупаться в Волге, тк было оч жарко!

На протяжении всей экскурсии мы поговорили обо всём, от основания Чувашии и Чебоксар до современных времён! И даже затронули ледниковый период! И во всех вопросах Зоя была на высоте! Настоящий профессионал своего дела! Спасибо огромное!

Единственное, может имеет смысл предусмотреть небольшое время на перекус, что то с национальным колоритом (или надо брать с собой).