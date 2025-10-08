Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
11 дек в 12:30
13 дек в 08:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаисия8 октября 2025Спасибо!
- ЛЛюдмила14 сентября 2025Зоя-замечательный знаток истории Чебоксар. Экскурсия прошла прекрасно, узнали много нового и интересного. Экскурсия была построена с учетом наших физических способностей
- IIgor30 июля 2025Очень интересно,Зоя отличный экурсовод
- ТТимошкина15 июля 2025Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода - залог успеха экскурсии.
- ООльга3 июля 2025Были первый раз в Чебоксарах и экскурсия очень дополнила наши приятные впечатления об этом городе. Приятно, что можно узнать много
- ЛЛейла21 июня 2025Спасибо Регине. Благодарна ей.
Она заботливо заранее заказала столик в очень колоритном этническом ресторане. Много информации дала о национальной культуре, кухне и традициях.
Регина гибко подстроилась под мои интересы. Посоветовала, что и где купить.
- ИИрина7 июня 2025Прекрасная экскурсия, которую для нас провела гид Елена Анатольевна! Буквально с первых минут сложилось впечатление, что нас в городе встретил
- ИИрина16 мая 2025Прогулка была приятной и интересной. Однако гастрономии было уделено лишь 20 минут уже на пороге ресторана (это было завершающее место).
- ССергей13 мая 2025Наша экскурсионная программа с гидом Зоей получилась очень насыщенной. Мы узнали об основных достопримечательностях Красной площади и старого города, посетили
- ЮЮлия3 мая 2025Экскурсия была просто замечательной! Это было настоящее погружение в атмосферу города, где каждая деталь и каждая история были наполнены смыслом
- ССтепанов4 апреля 2025Любовь - очень интересный и креативный собеседник. Гастротур открыл нам потрясающую вкусную и не дорогую кухню Чувашии. А экскурс в историю края и города, познакомил нас с традициями и обычаями этого народа. Мы надолго запомним это путешествие в своем сердце.
- ААртем11 февраля 2025Были в Чебоксарах впервые, останавливались на 1 день по пути в Казань. Город нам сразу понравился, поэтому решили узнать о
- ШШади19 января 2025Путешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсия.
Любовь посоветовала забронировать заранее ресторан и продегустировать
- ММарина7 августа 2024Экскурсия получилась замечательная! Все очень понравилось! Спасибо большое Зое за отличное и познавательные повествование! Было очень интересно! Однозначно рекомендую данную экскурсию!
- ВВалентина15 июля 2024Спасибо огромное Зое за прекрасно проведённый день! Мне кажется более содержательной и развёрнутой экскурсии я не встречала, хотя часто путешествую
- ААлександр14 мая 2024В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
- ИИзабела21 августа 2023Все отлично
- ТТатьяна2 августа 2023Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод! Зоя показала нам Чебоксары с необыкновенных ракурсов, провела и по знаковым местам и по закоулочкам
- ССветлана28 июля 2023Нашей семье все понравилось. Было очень интересно и познавательно,
- ООксана20 июля 2023Были на экскурсии по Чебоксарам с посещением этнопарка. Потрясающая поездка, гид Зоя очень хороший рассказчик, узнали много нового и интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 8100. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 34 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль