Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Чебоксарах, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
11 дек в 12:30
13 дек в 08:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Пешая
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таисия
    8 октября 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Спасибо!
  • Л
    Людмила
    14 сентября 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Зоя-замечательный знаток истории Чебоксар. Экскурсия прошла прекрасно, узнали много нового и интересного. Экскурсия была построена с учетом наших физических способностей
    читать дальше

    (муж не может передвигаться на длительные расстояния пешком). Зоя рассказывает только подтвержденные факты. Но гостям интересны еще и легенды, это добавляет определенную изюминку. Но все равно было очень интересно. Нам очень повезло с погодой, при посещении этнопарка это не маловажно.
    Сразу после заказа экскурсии, Зоя позвонила и порекомендовала достопримечательности города, которые не входили в план экскурсии. Эти места мы с удовольствием посетили. Спасибо большое. С легким сердцем буду рекомендовать друзьям и знакомым.

  • I
    Igor
    30 июля 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Очень интересно,Зоя отличный экурсовод
  • Т
    Тимошкина
    15 июля 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода - залог успеха экскурсии.
    читать дальше

    Зоя - это кладезь знаний и очаровательный, комфортный экскурсовод, с которым очень уютно и увлекательно. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендуем всем!!

    Прекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрводаПрекрасная и захватывающая экскурсия по Чебоксарам и в Заволжье на автомобиле. Грамотная и понятная речь экскурсрвода
  • О
    Ольга
    3 июля 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Были первый раз в Чебоксарах и экскурсия очень дополнила наши приятные впечатления об этом городе. Приятно, что можно узнать много
    читать дальше

    интересного об истории и современной жизни столицы Чувашии.
    Это, конечно, не гастрономический, а, скорее, исторический променад, но нам все очень понравилось. Хорошо, что с учетом внучки 7 лет, узнали много легенд и сказок прекрасной Чувашии. Даже коротковременный ливень не испортил хороших впечатлений. Завершение экскурсии ужином в этническом ресторане дополнило общее хорошее настроение.

  • Л
    Лейла
    21 июня 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Спасибо Регине. Благодарна ей.
    Она заботливо заранее заказала столик в очень колоритном этническом ресторане. Много информации дала о национальной культуре, кухне и традициях.
    Регина гибко подстроилась под мои интересы. Посоветовала, что и где купить.
  • И
    Ирина
    7 июня 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Прекрасная экскурсия, которую для нас провела гид Елена Анатольевна! Буквально с первых минут сложилось впечатление, что нас в городе встретил
    читать дальше

    старый знакомый и добрый друг!
    Чебоксары теперь навсегда в нашем сердце! ♥️
    Спасибо за интересную прогулку, новые открытия и настроение!
    Желаем Вам интересных маршрутов и идей, успехов, всегда хорошей погоды и передаем теплый привет из Астрахани!

  • И
    Ирина
    16 мая 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Прогулка была приятной и интересной. Однако гастрономии было уделено лишь 20 минут уже на пороге ресторана (это было завершающее место).
    читать дальше

    О современной ресторанной культуре Чебоксар мы не говори вовсе.

    Я бы порекомендовала построить прогулку так, что вы в процессе заходите в разные заведения, пробуете блюда национальной кухни и слушаете факты о ней.

  • С
    Сергей
    13 мая 2025
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Наша экскурсионная программа с гидом Зоей получилась очень насыщенной. Мы узнали об основных достопримечательностях Красной площади и старого города, посетили
    читать дальше

    несколько смотровых площадок. Затем по плотине Новочебоксарской ГЭС мы переправились на левый берег Волги и посетили парк Сувар. Он расположен в очень живописном сосновом бору. В нем представлены деревянные скульптуры героев чувашской мифологии и религии, о которых Зоя нам очень интересно и подробно рассказывала. Далее мы посетили этнопарк Ясна в 30 км от города. Погрузились в чувашскую культуру, примерили национальную одежду, попробовали местную кухню. Отмечаю высокий профессионализм Зои как экскурсовода. Еще она пишет интересные книги о Чебоксарах и Чувашии (рекомендую купить). Оценка пять баллов, несмотря на небольшое приключение при планировании автомобильного маршрута в Ясну.

  • Ю
    Юлия
    3 мая 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Экскурсия была просто замечательной! Это было настоящее погружение в атмосферу города, где каждая деталь и каждая история были наполнены смыслом
    читать дальше

    и увлечением.

    Елена Анатольевна оказался просто великолепным гидом и даже больше - столько передала нам информации! Таких людей невозможно переоценить — с их помощью расширяешь кругозор, узнаёшь невероятное количество информации и получаешь истинное удовольствие от общения, прекрасный человек!

    Елену Анатольевна не только прекрасно владеет информацией, но и делится ею с такой увлечённостью, что невозможно остаться равнодушным. Это человек, который действительно живёт своим делом, и это чувствуется в каждом её слове.

    Спасибо за удивительный опыт, за гастрономические нотки и за невероятную подачу! ❤️
    Ресторан обязательно для посещения

    Экскурсия была просто замечательной! Это было настоящее погружение в атмосферу города, где каждая деталь и каждаяЭкскурсия была просто замечательной! Это было настоящее погружение в атмосферу города, где каждая деталь и каждаяЭкскурсия была просто замечательной! Это было настоящее погружение в атмосферу города, где каждая деталь и каждаяЭкскурсия была просто замечательной! Это было настоящее погружение в атмосферу города, где каждая деталь и каждаяЭкскурсия была просто замечательной! Это было настоящее погружение в атмосферу города, где каждая деталь и каждая
  • С
    Степанов
    4 апреля 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Любовь - очень интересный и креативный собеседник. Гастротур открыл нам потрясающую вкусную и не дорогую кухню Чувашии. А экскурс в историю края и города, познакомил нас с традициями и обычаями этого народа. Мы надолго запомним это путешествие в своем сердце.
    Любовь - очень интересный и креативный собеседник. Гастротур открыл нам потрясающую вкусную и не дорогую кухнюЛюбовь - очень интересный и креативный собеседник. Гастротур открыл нам потрясающую вкусную и не дорогую кухнюЛюбовь - очень интересный и креативный собеседник. Гастротур открыл нам потрясающую вкусную и не дорогую кухню
  • А
    Артем
    11 февраля 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Были в Чебоксарах впервые, останавливались на 1 день по пути в Казань. Город нам сразу понравился, поэтому решили узнать о
    читать дальше

    нем побольше, взяв экскурсию “Гастро-исторический променад в центре Чебоксар“. Наш гид Регина очаровательная женщина очень интересно рассказывала о своем городе, культуре, обычаях, ещё больше влюбляя нас в свой край Чувашию. В завершении нашей прогулки по рекомендации Регины посетили аутентичный ресторан-музей с национальной кухней, от которого были в полном восторге. Однозначно рекомендую экскурсию и гида, надеемся ещё вернёмся в гостеприимную Чувашию.

  • Ш
    Шади
    19 января 2025
    Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
    Путешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсия.
    Любовь посоветовала забронировать заранее ресторан и продегустировать
    читать дальше

    чувашскую кухню, там было 6 мини блюд,они все ооочень вкусные.
    Я остался в восторге!
    Залив красивый и ухоженный,а также успел выучить пару слов на чувашском языке!
    Познавательная и вкусная прогулка!Любовь спасибо большое ☺️Рекомендую

    Путешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсияПутешествую по России, и теперь Чебоксары входит в топ городов! Мне очень понравилась экскурсия
  • М
    Марина
    7 августа 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Экскурсия получилась замечательная! Все очень понравилось! Спасибо большое Зое за отличное и познавательные повествование! Было очень интересно! Однозначно рекомендую данную экскурсию!
  • В
    Валентина
    15 июля 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Спасибо огромное Зое за прекрасно проведённый день! Мне кажется более содержательной и развёрнутой экскурсии я не встречала, хотя часто путешествую
    читать дальше

    и предпочитаю познавать города именно с экскурсоводом, что б узнать, как можно больше!
    За день мы посетили всё: и Красную площадь, где к моему удивлению есть исторический уголок (который вечером как то ни бросился в глаза), и бульвар Ефремова, и Чувашский нац музей, и историческую часть с монастырями и церквями, и набережную и парк Победы! В общем маршрут был обширен! После по дамбе ГЭС переехали за Волгу (и это само по себе уже было любопытно, тк до этого посмотрели шлюз и ГЭС на фото в музее и интересно было увидеть, как же это в живую!). В парке Сувар наша экскурсия продолжилась! И огромное спасибо, что можно было ещё и искупаться в Волге, тк было оч жарко!
    На протяжении всей экскурсии мы поговорили обо всём, от основания Чувашии и Чебоксар до современных времён! И даже затронули ледниковый период! И во всех вопросах Зоя была на высоте! Настоящий профессионал своего дела! Спасибо огромное!
    Единственное, может имеет смысл предусмотреть небольшое время на перекус, что то с национальным колоритом (или надо брать с собой).

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
    читать дальше

    экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию.

  • И
    Изабела
    21 августа 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Все отлично
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод! Зоя показала нам Чебоксары с необыкновенных ракурсов, провела и по знаковым местам и по закоулочкам
    читать дальше

    любимого города. У моего 12 летнего внука особенный восторг вызвало посещение этнопарка Сувар в Заволжье с рассказами о чувашских легендах и традициях и, конечно же, купание в Волге. Я восхищалась эрудицией Зои. Как легко она переходит от древней истории к послереволюционным и современным событиям. Семь часов с обзорной экскурсией, этнопарком, заездом в магазин чувашских деликатесов и посещением Национального музея пролетели быстро и легко. Браво, Зоя! Спасибо огромное! Рекомендую всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Чебоксар и Чувашии.

  • С
    Светлана
    28 июля 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Нашей семье все понравилось. Было очень интересно и познавательно,
  • О
    Оксана
    20 июля 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Были на экскурсии по Чебоксарам с посещением этнопарка. Потрясающая поездка, гид Зоя очень хороший рассказчик, узнали много нового и интересного
    читать дальше

    о городе и республике. В этнопарке такая потрясающая природа, интересные скульптуры чувашских идолов. Спасибо огромное Зое за познавательную экскурсию и рассказ.

    Были на экскурсии по Чебоксарам с посещением этнопарка. Потрясающая поездка, гид Зоя очень хороший рассказчик, узналиБыли на экскурсии по Чебоксарам с посещением этнопарка. Потрясающая поездка, гид Зоя очень хороший рассказчик, узнали

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  2. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
  3. Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Монумент Матери
  2. Введенский Собор
  3. Площадь Республики
  4. Чебоксарский залив
  5. Музей пива
  6. Красная площадь
  7. Самое главное
  8. Парк Амазония
  9. Сквер Чапаева
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 8100. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 34 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль