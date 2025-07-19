Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил19 июля 2025Экскурсия прошла потрясающе. Александра не только рассказала про город,она помогла проникнуться культурой и самобытностью Чебоксар. Ещё и классные фотографии сделала. Однозначно,рекомендуем!
- ННаталья15 июля 2025Решили съездить в Чебоксары на выходные.
В интернете я наткнулась на рекламу фотоэкскурсия по Чебоксарам.
И совершенно не пожалела об этом.
Всё прошло на высшем уровне.
Гид Александра прекрасная,интересная, располагающая к себе девушка.
А какие фотографии она нам сделала 😍
Рекомендую 👍
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
- ЕЕлизавета1 мая 2024Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
- ДДарья28 апреля 2024Всё прошло отлично. Приятная экскурсовод, с душой и с заботой нам всё рассказала, сфотографировала. Нам очень понравилось!
- ИИгорь16 апреля 2024Отличная экскурсия, классные локации. Замечательные фотографии на память о поездке. Рекомендую 👍!!!!
- ДДарья25 марта 2024Спасибо огромное за экскурсию. Формат мне очень понравился. За час и дети узнали много нового и не успели устать (особенно младшая) и я получила кучу отличных профессиональных фотографий)))
- ММарлена6 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность за такую фотоЭкскурсию.
На таком формате впервые -очень понравилось. Приехала по работе одна, и взять индивидуальную прогулку
