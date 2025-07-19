М Михаил Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Экскурсия прошла потрясающе. Александра не только рассказала про город,она помогла проникнуться культурой и самобытностью Чебоксар. Ещё и классные фотографии сделала. Однозначно,рекомендуем!

Н Наталья Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Решили съездить в Чебоксары на выходные.

В интернете я наткнулась на рекламу фотоэкскурсия по Чебоксарам.

И совершенно не пожалела об этом.

Всё прошло на высшем уровне.

Гид Александра прекрасная,интересная, располагающая к себе девушка.

А какие фотографии она нам сделала 😍

Рекомендую 👍

Е Елена Фотоэкскурсия по центру Чебоксар При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!

Н Наталья Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.

Е Елизавета Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Милая, уверенная, профессиональная гид!!!

Д Дарья Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Всё прошло отлично. Приятная экскурсовод, с душой и с заботой нам всё рассказала, сфотографировала. Нам очень понравилось!

И Игорь Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Отличная экскурсия, классные локации. Замечательные фотографии на память о поездке. Рекомендую 👍!!!!

Д Дарья Фотоэкскурсия по центру Чебоксар Спасибо огромное за экскурсию. Формат мне очень понравился. За час и дети узнали много нового и не успели устать (особенно младшая) и я получила кучу отличных профессиональных фотографий)))