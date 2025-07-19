Мои заказы

Русский драматический театр – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 9 экскурсий в категории «Русский драматический театр» в Чебоксарах, цены от 3600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
6 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Пешая
2 часа
239 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
2 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Пешая
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
2 часа
-
10%
106 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    19 июля 2025
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Экскурсия прошла потрясающе. Александра не только рассказала про город,она помогла проникнуться культурой и самобытностью Чебоксар. Ещё и классные фотографии сделала. Однозначно,рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Решили съездить в Чебоксары на выходные.
    В интернете я наткнулась на рекламу фотоэкскурсия по Чебоксарам.
    И совершенно не пожалела об этом.
    Всё прошло на высшем уровне.
    Гид Александра прекрасная,интересная, располагающая к себе девушка.
    А какие фотографии она нам сделала 😍
    Рекомендую 👍
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
  • Д
    Дарья
    28 апреля 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Всё прошло отлично. Приятная экскурсовод, с душой и с заботой нам всё рассказала, сфотографировала. Нам очень понравилось!
  • И
    Игорь
    16 апреля 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Отличная экскурсия, классные локации. Замечательные фотографии на память о поездке. Рекомендую 👍!!!!
  • Д
    Дарья
    25 марта 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Спасибо огромное за экскурсию. Формат мне очень понравился. За час и дети узнали много нового и не успели устать (особенно младшая) и я получила кучу отличных профессиональных фотографий)))
  • М
    Марлена
    6 марта 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    Хочу выразить огромную благодарность за такую фотоЭкскурсию.
    На таком формате впервые -очень понравилось. Приехала по работе одна, и взять индивидуальную прогулку
    читать дальше

    было идеальным решением.
    Мне рассказали про саму Чувашию и город, было интересно слушать про сам народ.
    А также красивые фотографии,которые останутся на память о мини путешествие) СПАСИБО

Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Русский драматический театр" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3600 до 8100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 645 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Чебоксарах на 2025 год по теме «Русский драматический театр», 645 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль