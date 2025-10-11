Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
5100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 18:30
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Чебоксарам! Узнайте об истории города, посетите знаковые места и насладитесь видами на Волгу
Начало: Речной вокзал
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
1100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в октябре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 5500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 28 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь