Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Чебоксарах, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
5100 ₽ за всё до 5 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 18:30
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Чебоксарам! Узнайте об истории города, посетите знаковые места и насладитесь видами на Волгу
Начало: Речной вокзал
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
1100 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в октябре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 5500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
