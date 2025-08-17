читать дальше

пал на столицу Чувашии, Чебоксары. При этом хотелось не просто посмотреть,а послушать знающего,интересного экскурсовода. После тщательного ознакомления с предлагаемыми кандидататурами экскурсоводов,выбор стал очевиден, Наталия. Перед началом экскурсии Наталия прислала путеводитель по городу. Экскурсия проводилась на авто с не большими пешеходными остановками. Наталия,очень приятная в общении,с огромным чувством юмора, профессионал своего дела💯, очень структурировано,не навязчиво ведет свой диалог,при этом отвечает на все возникающие вопросы. Во время путешествия мы охватили не только центр,но и отдаленные важные локации. Наталия, увлеченный гид,влюбленный в Чувашию и в свое дело. С Наталией,мы вновь вспомнили жизнь и заслуги всех знаменитых исторических личностей Чувашии,один из которых В. И. Чапаев! Вспомнили легендарного космонавта и их земляка Андриана Григорьевича Николаева. Узнали новые факты из их жизни. Посещение Введенского Собора и рассказ о фресках,просто Восторг! Вообщем экскурсия «пролетела»на одном дыхании и вместо положенных двух часов,Наталия провела с нами 2,5часа,без дополнительной оплаты. В конце экскурсии,по нашей просьбе,Наталия порекомендовала ресторан с национальными блюдами, а Именинник получил приятный презент от Наталии,за что отдельное,спасибо 🌹. Очень Благодарны Наталии за знакомство с городом и искреннее гостеприимство! Одназначно!рекомендуем этого гида.

Наталия,желаем вам благодарных туристов и благополучия в новом году! С,уважением Рафаэль и Диляра.