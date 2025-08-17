Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам с посещением Йошкар-Олы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
24 дек в 09:00
25 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
Завтра в 08:30
11 дек в 12:30
8100 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана17 августа 2025Чебоксары вчера и сегодняДата посещения: 16 августа 2025Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
- ДДиляра1 декабря 2025В день рождения мужа,решили изменить привычные посиделки и посвятить этот день только имениннику! В качестве подарка выбрали посещение соседней республики,выбор
- ЛЛилия1 декабря 2025Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! За несколько часов с Наталией, мы получили много интересной информации из истории Чебоксар, ознакомились с основными достопримечательностями. Остались очень довольны! Спасибо Наталие!
- ВВладимир22 ноября 2025Прекрасная прогулка, экскурсия очень интересно организована. Огромная благодарность экскурсоводу!
- ММаксим17 ноября 2025Буквально с первых минут Наталия увлекла нас свои рассказом. Экскурсия прошла энергично, легко и весело. Профессиональные знания, грамотная речь. Услышали
- ССергей15 ноября 2025Спасибо!
- ММария11 ноября 2025Поехала в Марий Элла пару дней и поняла, что для Йошки это много! Поехала на маршрутке до Чебоксары, заранее изучила
- ВВячеслав7 ноября 2025Прекрасная возможность познакомиться с городом за первые несколько часов. Наталия увлекательно расскажет про историю народа, города, поведает о локальных событиях, которые можно узнать только от местных. С удовольствием ответит на возникающие вопросы.
- ДДмитрий3 ноября 2025Огромное спасибо за экскурсию! Инна провела ее прекрасно, интересно! Вся моя семья осталась довольна! Всем рекомендую. Вечерний город выглядит превосходно!!! Спасибо!
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Натальей, даже больше, чем ожидали! Сразу видно, человек обожает свою работу и туристов. Наталья на столько интересно рассказывала, что время просто пролетело на одном дыхании. Спасибо большое Наталье за ее энтузиазм и положительные эмоции!
- ММаркина29 октября 2025Невероятные впечатления! Огромное спасибо Наталье за экскурсию!
Впечатления — яркие, несравнимые ни с чем! Город Чебоксары — это вообще как картинка
- ИИрина29 октября 2025Все понравилось, я немного напутала время, но Зоя пошла на встречу начала экскурсию раньше договоренности, за что мы очень благодарны.
- ЕЕкатерина28 октября 2025Экскурсия нам понравилась, несмотря на дождь. Экскурсовод Елена встретила нас у подъезда нашего дома и любезно предоставила всем зонтики. Интересно, познавательно,увлекательно.
- ААнтонина28 октября 2025Потрясающая экскурсия! Наполнена фактами, историей, нюансами на которые ты бы никогда не обратил внимания. 2 часа как миг, вся значимая история Чувашии и города Чебоксар - так просто, понятно, доступно. Мы под впечатлением! Благодарим Зою за проведенную экскурсию.
- ООльга25 октября 2025Было все очень комфортно, легко!
Посетили главные достопримечательности.
- ННаталья12 октября 2025Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, огромная ей благодарность за проведённую экскурсию! Сразу видна любовь к городу!
Очень увлекательно и интересно провели время!
- ААнастасия7 октября 2025Очень интересная экскурсия. С ребёнком 9 лет Зоя нашла контакт, задавала вопросы ему по возрасту. Все были вовлечены в экскурсию)
Рассказано
- ТТатьяна7 октября 2025Татьяна замечательно провела экскурсию!
Много интересной иныормации. Никогда сами не смогли бы пройти и увидеть столько интересного!
- ООльга5 октября 2025Отличная экскурсия. Экскурсовод очень эрудированный, сама экскурсия хорошо структурирована, и маршрут не очень длинный, но интересный. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую
- ООльга5 октября 2025Прекрасно проведенное время с экскурсоводом! И мы жители города, а также наши гости остались очень довольны. Невероятно познавательно и увлекательно, узнали много нового.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Памятник Екатерине II»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в декабре 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Памятник Екатерине II" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3600 до 8100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 634 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Чебоксарах на 2025 год по теме «Памятник Екатерине II», 634 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль