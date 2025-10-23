Мои заказы

Сфера любви – экскурсии в Челябинске

Найдено 5 экскурсий в категории «Сфера любви» в Челябинске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    23 октября 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Все было замечательно,познавательно,интересно и вообще ВОЛШЕБНО!!!!!!
  • О
    Ольга
    10 октября 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Замечательную экскурсию мы посетили всей семьей, среди нас были и люди старшего поколения 60+ и 35+, и дети 16 лет
    читать дальше

    и 12 лет. Всем очень понравилось, информация была доступна для восприятия всем.
    С нами работал экскурсовод Александр Ермолаевич и водитель Юрий Иванович.

    Оба специалиста - замечательные знатоки своего дела, чистый автомобиль, прекрасный маршрут, аккуратное вождение! Гид достоин отдельной похвалы за свой труд!

    По организации экскурсии общалась с Дарьей, за всё говорю большое спасибо ❤️ все очень грамотно, четко, детально проработано

  • А
    Анастасия
    9 сентября 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Приятнейшая экскурсия!
    Александр Ермолаевич замечательный рассказчик с очень живым умом и умением держать внимание на себе. Подстроился под все наши пожелания, давал столько времени, сколько мы хотим. Сделал классные фото)
    Отдельное спасибо водителю Юрию)
  • О
    Ольга
    25 августа 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Ольга - прекрасный экскурсовод, сразу видно, что очень любит родной город. Отвечает на любые вопросы, реагирует на наши запросы что бы нам хотелось посмотреть или что бы было не так интересно. 2,5 часа пролетели как одна минута! Спасибо огромное!!!
  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков
    читать дальше

    - Александр Ермолаевич. Я узнала истории и особенности города, о которых не знают и многие местные жители, прочувствовала город. Даже переехать захотела. Огромное спасибо за теплую встречу, индивидуальный подход, быстрые ответы организаторов!

    Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновеннымПотрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновеннымПотрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновеннымПотрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновеннымПотрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным
  • Г
    Галина
    28 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Несмотря на дождливую погоду, наша экскурсия по Челябинску прошла замечательно. Наш гид, Александр Ермолаевич, оказался не просто прекрасным рассказчиком и
    читать дальше

    супер-профессионалом своего дела, но и очень приятным в общении человеком. Время экскурсии по городу пролетело незаметно, оставив у нас самые приятные впечатления. Отдельно хочется поблагодарить за доброжелательность Юрия Ивановича - водителя очень удобного автомобиля, на котором мы совершили увлекательную втопрогулку по Челябинску. Одним словом, благодаря стараниям организаторов экскурсии, мы влюбились в Челябинск и искренне советуем гостям города знакомится с Челябинском под руководством Александра Ермолаевича.

  • М
    Мария
    25 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Вдохновилась гидом и городом. Спасибо.
    Вдохновилась гидом и городом. СпасибоВдохновилась гидом и городом. Спасибо
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу. Полюбили Челябинск, взглянув на город его глазами! Человек творческий, очень увлеченный и увлекающий других. Гида рекомендую, экскурсию тоже.
    Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городуЭкскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу
  • A
    Anastasia
    5 июля 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!
    Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!
  • О
    Олеся
    18 мая 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Знакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/м, в очень комфортной обстановке с приятным водителем 👍
    Благодарю 🌿
    Знакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/мЗнакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/мЗнакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/мЗнакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/мЗнакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/мЗнакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/мЗнакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/м
  • О
    Олег
    16 мая 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Если ваш экскурсовод Александр Ермолаевич, то считайте, что вы победитель в этой жизни. Самое приятное - это ходить на экскурсии
    читать дальше

    по городу с человеком, который любит его до глубины души. 2,5 часа пролетели просто незаметно.
    Всем рекомендую данную экскурсию если вы хотите узнать секреты и интересные момента Челябинска из первых уст от городского старожилы.

    Если ваш экскурсовод Александр Ермолаевич, то считайте, что вы победитель в этой жизни. Самое приятное -Если ваш экскурсовод Александр Ермолаевич, то считайте, что вы победитель в этой жизни. Самое приятное -
  • В
    Валерий
    7 мая 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Экскурсию проводил Александр. Мы очарованы и его рассказом и Челябинском.
    Водитель Юрий постарался сделать поездку очень комфортной. Уровень автомобиля соответствует высокому
    читать дальше

    классу гида и водителя.
    Всё - на высшем уровне. Огромное количество интереснейшей информации в доступной для запоминания форме, все знаковые точки города с учетом возраста и интересов туристов - самые благоприятные впечатления. Настоятельно рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    5 января 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Интересная и познавательная экскурсия, очень комфортные условия, отличная организация. Особенная благодарность экскурсоводу Александру за уникальные истории, талант рассказчика и любовь к своему делу.
  • Х
    Харитонов
    4 января 2025
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Слова огромной признательности АЛЕКСАНДРУ ЕРМОЛАЕВИЧУ за глубокие знания истории родного края, любимого города, эмоциональность, патриотичность и умение вовлечь в экскурсию!!! ♥️♥️♥️ Время пролетело незаметно, вернулись домой счастливые! СПАСИБО Вам!
  • П
    Павел
    4 ноября 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Экскурсию нам провела Людмила Викторовна. Мы получили то что хотели: общую информацию об истории создания и становления города, проехали по
    читать дальше

    самым интересным доминантам города, прогулялись по интересным местам. Нашим водителем микроавтобуса был очень вежливый и обходительный Юрий Иванович. Наверное 3/4 экскурсии мы гуляли и 1/4 перемещались. Для знакомства с городом - отличный формат!

  • Т
    Татьяна
    2 октября 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Благодарим нашего гида Александра Ермолаевича за прекрасно проведенную экскурсию «Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно». Александр Ермолаевич познакомил
    читать дальше

    нас с интересными фактами из истории Челябинска и его жителей, обратил наше внимание на такие черты характера челябинцев, как юмор и находчивость, поделился с нами частичкой своей любви к родному городу! С удовольствием рекомендуем данную экскурсию.

  • И
    Ирина
    17 августа 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Экскурсия прошла прекрасно, познавательно, душевно! Дарья, спасибо за предоставленную возможность узнать город и познакомиться с уникальным человеком, нашим гидом по
    читать дальше

    городу - Александром Ермолаевичем! У нас получилось увлекательное погружение в исторические факты и интересные истории, как из жизни города, так и из жизни известных и знаковых людей.

  • А
    Александр
    2 июля 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все
    читать дальше

    осмотрели: сад Победы, Ленинский район города, вокзал, стадион Трактор, Христорождественский собор, парк Алое поле, часть Кировки и многое другое. Благодаря великолепным комментариям гида Ольги узнал многое о городе, его истории, промышленности, а также знаменитых уроженцах и местных жителях. Экскурсия длилась несколько дольше, чем заявленные 2,5 часа, но время пролетело незаметно. Всем гостям города настоятельно ее рекомендую.

  • А
    Артём
    12 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление)
    впечатления смазываются.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Сфера любви»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
  2. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
  3. Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
  4. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  5. Челябинская Кировка и три столетия истории
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Ленину
  2. Сфера любви
  3. Площадь Революции
  4. Кировка
  5. Парк Таганай
  6. озеро Тургояк
  7. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в декабре 2025
Сейчас в Челябинске в категории "Сфера любви" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3500 до 21 590. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Челябинске на 2025 год по теме «Сфера любви», 211 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль