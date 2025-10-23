Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила23 октября 2025Все было замечательно,познавательно,интересно и вообще ВОЛШЕБНО!!!!!!
- ООльга10 октября 2025Замечательную экскурсию мы посетили всей семьей, среди нас были и люди старшего поколения 60+ и 35+, и дети 16 лет
- ААнастасия9 сентября 2025Приятнейшая экскурсия!
Александр Ермолаевич замечательный рассказчик с очень живым умом и умением держать внимание на себе. Подстроился под все наши пожелания, давал столько времени, сколько мы хотим. Сделал классные фото)
Отдельное спасибо водителю Юрию)
- ООльга25 августа 2025Ольга - прекрасный экскурсовод, сразу видно, что очень любит родной город. Отвечает на любые вопросы, реагирует на наши запросы что бы нам хотелось посмотреть или что бы было не так интересно. 2,5 часа пролетели как одна минута! Спасибо огромное!!!
- ССветлана19 августа 2025Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков
- ГГалина28 июля 2025Несмотря на дождливую погоду, наша экскурсия по Челябинску прошла замечательно. Наш гид, Александр Ермолаевич, оказался не просто прекрасным рассказчиком и
- ММария25 июля 2025Вдохновилась гидом и городом. Спасибо.
- ННаталья17 июля 2025Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу. Полюбили Челябинск, взглянув на город его глазами! Человек творческий, очень увлеченный и увлекающий других. Гида рекомендую, экскурсию тоже.
- AAnastasia5 июля 2025Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!
- ООлеся18 мая 2025Знакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/м, в очень комфортной обстановке с приятным водителем 👍
Благодарю 🌿
- ООлег16 мая 2025Если ваш экскурсовод Александр Ермолаевич, то считайте, что вы победитель в этой жизни. Самое приятное - это ходить на экскурсии
- ВВалерий7 мая 2025Экскурсию проводил Александр. Мы очарованы и его рассказом и Челябинском.
Водитель Юрий постарался сделать поездку очень комфортной. Уровень автомобиля соответствует высокому
- ЮЮлия5 января 2025Интересная и познавательная экскурсия, очень комфортные условия, отличная организация. Особенная благодарность экскурсоводу Александру за уникальные истории, талант рассказчика и любовь к своему делу.
- ХХаритонов4 января 2025Слова огромной признательности АЛЕКСАНДРУ ЕРМОЛАЕВИЧУ за глубокие знания истории родного края, любимого города, эмоциональность, патриотичность и умение вовлечь в экскурсию!!! ♥️♥️♥️ Время пролетело незаметно, вернулись домой счастливые! СПАСИБО Вам!
- ППавел4 ноября 2024Экскурсию нам провела Людмила Викторовна. Мы получили то что хотели: общую информацию об истории создания и становления города, проехали по
- ТТатьяна2 октября 2024Благодарим нашего гида Александра Ермолаевича за прекрасно проведенную экскурсию «Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно». Александр Ермолаевич познакомил
- ИИрина17 августа 2024Экскурсия прошла прекрасно, познавательно, душевно! Дарья, спасибо за предоставленную возможность узнать город и познакомиться с уникальным человеком, нашим гидом по
- ААлександр2 июля 2024Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все
- ААртём12 июня 2024Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!
- ААлександр1 июня 2024Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление)
впечатления смазываются.
