Л Людмила Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Все было замечательно,познавательно,интересно и вообще ВОЛШЕБНО!!!!!!

О Ольга Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше и 12 лет. Всем очень понравилось, информация была доступна для восприятия всем.

С нами работал экскурсовод Александр Ермолаевич и водитель Юрий Иванович.



Оба специалиста - замечательные знатоки своего дела, чистый автомобиль, прекрасный маршрут, аккуратное вождение! Гид достоин отдельной похвалы за свой труд!



По организации экскурсии общалась с Дарьей, за всё говорю большое спасибо ❤️ все очень грамотно, четко, детально проработано Замечательную экскурсию мы посетили всей семьей, среди нас были и люди старшего поколения 60+ и 35+, и дети 16 лет

А Анастасия Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Приятнейшая экскурсия!

Александр Ермолаевич замечательный рассказчик с очень живым умом и умением держать внимание на себе. Подстроился под все наши пожелания, давал столько времени, сколько мы хотим. Сделал классные фото)

Отдельное спасибо водителю Юрию)

О Ольга Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Ольга - прекрасный экскурсовод, сразу видно, что очень любит родной город. Отвечает на любые вопросы, реагирует на наши запросы что бы нам хотелось посмотреть или что бы было не так интересно. 2,5 часа пролетели как одна минута! Спасибо огромное!!!

С Светлана Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше - Александр Ермолаевич. Я узнала истории и особенности города, о которых не знают и многие местные жители, прочувствовала город. Даже переехать захотела. Огромное спасибо за теплую встречу, индивидуальный подход, быстрые ответы организаторов! Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков

Г Галина Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше супер-профессионалом своего дела, но и очень приятным в общении человеком. Время экскурсии по городу пролетело незаметно, оставив у нас самые приятные впечатления. Отдельно хочется поблагодарить за доброжелательность Юрия Ивановича - водителя очень удобного автомобиля, на котором мы совершили увлекательную втопрогулку по Челябинску. Одним словом, благодаря стараниям организаторов экскурсии, мы влюбились в Челябинск и искренне советуем гостям города знакомится с Челябинском под руководством Александра Ермолаевича. Несмотря на дождливую погоду, наша экскурсия по Челябинску прошла замечательно. Наш гид, Александр Ермолаевич, оказался не просто прекрасным рассказчиком и

М Мария Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Вдохновилась гидом и городом. Спасибо.

Н Наталья Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Экскурсию проводил Александр Ермолаевич. Спасибо ему большое за очень интересный рассказ и любовь к своему городу. Полюбили Челябинск, взглянув на город его глазами! Человек творческий, очень увлеченный и увлекающий других. Гида рекомендую, экскурсию тоже.

A Anastasia Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Живая интересная экскурсия) Рекомендуем к посещению!

О Олеся Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Знакомство с Челябинском провел Александр Ермолаевич, невероятно интересно и увлекательно! 👍👍👍 Сама экскурсия проходила на а/м, в очень комфортной обстановке с приятным водителем 👍

Благодарю 🌿

О Олег Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше по городу с человеком, который любит его до глубины души. 2,5 часа пролетели просто незаметно.

Всем рекомендую данную экскурсию если вы хотите узнать секреты и интересные момента Челябинска из первых уст от городского старожилы. Если ваш экскурсовод Александр Ермолаевич, то считайте, что вы победитель в этой жизни. Самое приятное - это ходить на экскурсии

В Валерий Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно

Водитель Юрий постарался сделать поездку очень комфортной. Уровень автомобиля соответствует высокому читать дальше классу гида и водителя.

Всё - на высшем уровне. Огромное количество интереснейшей информации в доступной для запоминания форме, все знаковые точки города с учетом возраста и интересов туристов - самые благоприятные впечатления. Настоятельно рекомендуем. Экскурсию проводил Александр. Мы очарованы и его рассказом и Челябинском.Водитель Юрий постарался сделать поездку очень комфортной. Уровень автомобиля соответствует высокому

Ю Юлия Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Интересная и познавательная экскурсия, очень комфортные условия, отличная организация. Особенная благодарность экскурсоводу Александру за уникальные истории, талант рассказчика и любовь к своему делу.

Х Харитонов Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Слова огромной признательности АЛЕКСАНДРУ ЕРМОЛАЕВИЧУ за глубокие знания истории родного края, любимого города, эмоциональность, патриотичность и умение вовлечь в экскурсию!!! ♥️♥️♥️ Время пролетело незаметно, вернулись домой счастливые! СПАСИБО Вам!

П Павел Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше самым интересным доминантам города, прогулялись по интересным местам. Нашим водителем микроавтобуса был очень вежливый и обходительный Юрий Иванович. Наверное 3/4 экскурсии мы гуляли и 1/4 перемещались. Для знакомства с городом - отличный формат! Экскурсию нам провела Людмила Викторовна. Мы получили то что хотели: общую информацию об истории создания и становления города, проехали по

Т Татьяна Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше нас с интересными фактами из истории Челябинска и его жителей, обратил наше внимание на такие черты характера челябинцев, как юмор и находчивость, поделился с нами частичкой своей любви к родному городу! С удовольствием рекомендуем данную экскурсию. Благодарим нашего гида Александра Ермолаевича за прекрасно проведенную экскурсию «Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно». Александр Ермолаевич познакомил

И Ирина Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше городу - Александром Ермолаевичем! У нас получилось увлекательное погружение в исторические факты и интересные истории, как из жизни города, так и из жизни известных и знаковых людей. Экскурсия прошла прекрасно, познавательно, душевно! Дарья, спасибо за предоставленную возможность узнать город и познакомиться с уникальным человеком, нашим гидом по

А Александр Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше осмотрели: сад Победы, Ленинский район города, вокзал, стадион Трактор, Христорождественский собор, парк Алое поле, часть Кировки и многое другое. Благодаря великолепным комментариям гида Ольги узнал многое о городе, его истории, промышленности, а также знаменитых уроженцах и местных жителях. Экскурсия длилась несколько дольше, чем заявленные 2,5 часа, но время пролетело незаметно. Всем гостям города настоятельно ее рекомендую. Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все

А Артём Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!