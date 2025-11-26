Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Погоня за лекарством»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1170 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 ноября 2025Илья умеет интересно и нестандартно рассказать о своем городе. Исполнителен и обязателен; помог с организацией сюрприза гостю (мы не в Челябинске). Однозначно рекомендую гостям города для знакомства с Челябинском и окрестностями.
- ССергей22 ноября 2025Такая прям не традиционная экскурсия, совсем не типичная, узнали много интересного, отличная подача. Все понравилось и запомнилось. Не нудятина.
- ДДмитрий27 октября 2025Добрый день!
Отличная экскурсия! Интересный рассказчик и локации. Хочется отметить профессионализм, компетентность, манеру общения и умение донести информацию. Приятно пообщались с человеком, который любит свое дело и город, в котором живёт, даже если это и hate-love).
- ИИлья29 августа 2025Гид Илья встретил меня на автомобиле в назначенном месте. Состоялась очень интересная экскурсия по улицам города. Порадовало посещение объектов, обычно обходимых стороной. В некоторые здания заходили и осматривали их изнутри. В конце мы подъехали к музею по моей просьбе.
- ТТатьяна19 августа 2025Неплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере
- ААнтон8 августа 2025Если кто то скажет вам, что нечего смотреть в Челябинске - не верьте! Просто поезжайте в этот город и возьмите
- ППавел3 августа 2025Хотите нестандартную экскурсию? Тогда эта экскурсия, то что нужно.
Пройти по центральным улицам и прочитать историческую справку, банально, не очень интересно и можно сделать самому. Мне хотелось чего-то нестандартного именно поэтому я выбрал данную экскурсию и не пожалел об этом. Рекомендую.
- ННаталья10 июля 2025Понравился формат, нет привязки ко времени, учень удобно. Больше конечно на детей расчитанг, но мы тоже побродили с удовольствием. Кое-что так бы и ее увидели, если бы не квест. Если думаете как занять пару свободных часов, это отличный вариант.
- IInessa30 июня 2025Одна из самых необычных и замечательных экскурсий из всех, на которых довелось побывать: если вы интересуетесь конструктивизмом - в Илье
- ППавел26 апреля 2025Илья очень любит и хорошо знает свой город. Из не туристического Челябинска он выжал по максимуму и показал его скрытые
- ААлександр8 апреля 2025Экскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знает об истории города. Очень
- ммарина15 января 2025Великолепная экскурсия для любителей и ценителей архитектуры. Экскурсовод отлично разбирается в теме, занимается исследованиями в области истории и архитектуры. Интересный рассказчик, учитывает все потребности и интересы экскурсанта. Экскурсию однозначно рекомендую
- ППавел4 января 2025На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода!
Приятно, что Илья действительно много
- ТТатьяна3 января 2025Экскурсия понравилась. Илья интересный собеседник. Показал нам совершенно неожиданные исторические здания и объекты в казалось бы хорошо известных нам районах города.
