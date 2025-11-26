Мои заказы

Сквер «Алое поле» – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер «Алое поле»» в Челябинске, цены от 1170 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест «Погоня за лекарством»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1170 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 ноября 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Илья умеет интересно и нестандартно рассказать о своем городе. Исполнителен и обязателен; помог с организацией сюрприза гостю (мы не в Челябинске). Однозначно рекомендую гостям города для знакомства с Челябинском и окрестностями.
  • С
    Сергей
    22 ноября 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Такая прям не традиционная экскурсия, совсем не типичная, узнали много интересного, отличная подача. Все понравилось и запомнилось. Не нудятина.
  • Д
    Дмитрий
    27 октября 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Добрый день!
    Отличная экскурсия! Интересный рассказчик и локации. Хочется отметить профессионализм, компетентность, манеру общения и умение донести информацию. Приятно пообщались с человеком, который любит свое дело и город, в котором живёт, даже если это и hate-love).
  • И
    Илья
    29 августа 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Гид Илья встретил меня на автомобиле в назначенном месте. Состоялась очень интересная экскурсия по улицам города. Порадовало посещение объектов, обычно обходимых стороной. В некоторые здания заходили и осматривали их изнутри. В конце мы подъехали к музею по моей просьбе.
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
    Неплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере
    на этом ресурсе) не велик.
    С удовольствием прогулялись компанией по местам, по маршруту квеста. Всё достаточно просто, не надо решать какие супер сложные задачи.

  • А
    Антон
    8 августа 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Если кто то скажет вам, что нечего смотреть в Челябинске - не верьте! Просто поезжайте в этот город и возьмите
    экскурсию по городу. Такого количества скульптур и памятников в центре города я еще не встречал!) А промышленные объекты в центре- тоже стоят внимания. Очень необычный Ленин, не тот, что на главной площади, а другой, обязательно найдите его! А вокзал - такому позавидуют все города России. А природа вокруг города!

  • П
    Павел
    3 августа 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Хотите нестандартную экскурсию? Тогда эта экскурсия, то что нужно.
    Пройти по центральным улицам и прочитать историческую справку, банально, не очень интересно и можно сделать самому. Мне хотелось чего-то нестандартного именно поэтому я выбрал данную экскурсию и не пожалел об этом. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    10 июля 2025
    Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
    Понравился формат, нет привязки ко времени, учень удобно. Больше конечно на детей расчитанг, но мы тоже побродили с удовольствием. Кое-что так бы и ее увидели, если бы не квест. Если думаете как занять пару свободных часов, это отличный вариант.
  • I
    Inessa
    30 июня 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Одна из самых необычных и замечательных экскурсий из всех, на которых довелось побывать: если вы интересуетесь конструктивизмом - в Илье
    вы найдете прекрасного собеседника, если для вас это пока еще неизведанная часть в истории архитектуры, то Илья будет самым лучшим проводником. Три часа пролетели как десять минут: история Челябинска - дореволюционная, советская, послевоенная - разворачивалась на глазах, подтверждаемая фотографиями и сохранившимися зданиями в центре города и не только. Уникальный подход, погруженность в материал и искренняя подача - редкое и ценное сочетание! Экскурсию крайне рекомендую! Илья, спасибо огромное!

  • П
    Павел
    26 апреля 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Илья очень любит и хорошо знает свой город. Из не туристического Челябинска он выжал по максимуму и показал его скрытые
    прелести, что наполнило программу и оставило приятное впечатление о промышленном городе. Илья хороший рассказчик и глубоко погружённый в тему человек. Всё было отлично!

  • А
    Александр
    8 апреля 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Экскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знает об истории города. Очень
    вежлив. Хороший водитель, знающий свой город на отлично. После экскурсии отвёз нас туда, куда нам нужно было. Илью я уже рекомендовал своему товарищу, который в ближайшее время хочет провести в Челябинске несколько дней. Спасибо Илье за выделенное нам время!

  • м
    марина
    15 января 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Великолепная экскурсия для любителей и ценителей архитектуры. Экскурсовод отлично разбирается в теме, занимается исследованиями в области истории и архитектуры. Интересный рассказчик, учитывает все потребности и интересы экскурсанта. Экскурсию однозначно рекомендую
  • П
    Павел
    4 января 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода!
    Приятно, что Илья действительно много
    знает о городе и его истории и может ответить на внезапные вопросы пытливых экскурсантов.
    Экскурсия на авто с таким рассказчиком - одно из лучших решений в знакомстве с городом Че!

  • Т
    Татьяна
    3 января 2025
    Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
    Экскурсия понравилась. Илья интересный собеседник. Показал нам совершенно неожиданные исторические здания и объекты в казалось бы хорошо известных нам районах города.

