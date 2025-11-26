А Анна Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом Илья умеет интересно и нестандартно рассказать о своем городе. Исполнителен и обязателен; помог с организацией сюрприза гостю (мы не в Челябинске). Однозначно рекомендую гостям города для знакомства с Челябинском и окрестностями.

С Сергей Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом Такая прям не традиционная экскурсия, совсем не типичная, узнали много интересного, отличная подача. Все понравилось и запомнилось. Не нудятина.

Д Дмитрий Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом Добрый день!

Отличная экскурсия! Интересный рассказчик и локации. Хочется отметить профессионализм, компетентность, манеру общения и умение донести информацию. Приятно пообщались с человеком, который любит свое дело и город, в котором живёт, даже если это и hate-love).

И Илья Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом Гид Илья встретил меня на автомобиле в назначенном месте. Состоялась очень интересная экскурсия по улицам города. Порадовало посещение объектов, обычно обходимых стороной. В некоторые здания заходили и осматривали их изнутри. В конце мы подъехали к музею по моей просьбе.

Т Татьяна Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса» не велик.

С удовольствием прогулялись компанией по местам, по маршруту квеста. Всё достаточно просто, не надо решать какие супер сложные задачи. Неплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере

А Антон Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом экскурсию по городу. Такого количества скульптур и памятников в центре города я еще не встречал!) А промышленные объекты в центре- тоже стоят внимания. Очень необычный Ленин, не тот, что на главной площади, а другой, обязательно найдите его! А вокзал - такому позавидуют все города России. А природа вокруг города! Если кто то скажет вам, что нечего смотреть в Челябинске - не верьте! Просто поезжайте в этот город и возьмите

П Павел Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом Хотите нестандартную экскурсию? Тогда эта экскурсия, то что нужно.

Пройти по центральным улицам и прочитать историческую справку, банально, не очень интересно и можно сделать самому. Мне хотелось чего-то нестандартного именно поэтому я выбрал данную экскурсию и не пожалел об этом. Рекомендую.

Н Наталья Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса» Понравился формат, нет привязки ко времени, учень удобно. Больше конечно на детей расчитанг, но мы тоже побродили с удовольствием. Кое-что так бы и ее увидели, если бы не квест. Если думаете как занять пару свободных часов, это отличный вариант.

I Inessa Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом вы найдете прекрасного собеседника, если для вас это пока еще неизведанная часть в истории архитектуры, то Илья будет самым лучшим проводником. Три часа пролетели как десять минут: история Челябинска - дореволюционная, советская, послевоенная - разворачивалась на глазах, подтверждаемая фотографиями и сохранившимися зданиями в центре города и не только. Уникальный подход, погруженность в материал и искренняя подача - редкое и ценное сочетание! Экскурсию крайне рекомендую! Илья, спасибо огромное! Одна из самых необычных и замечательных экскурсий из всех, на которых довелось побывать: если вы интересуетесь конструктивизмом - в Илье

П Павел Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом прелести, что наполнило программу и оставило приятное впечатление о промышленном городе. Илья хороший рассказчик и глубоко погружённый в тему человек. Всё было отлично! Илья очень любит и хорошо знает свой город. Из не туристического Челябинска он выжал по максимуму и показал его скрытые

А Александр Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом вежлив. Хороший водитель, знающий свой город на отлично. После экскурсии отвёз нас туда, куда нам нужно было. Илью я уже рекомендовал своему товарищу, который в ближайшее время хочет провести в Челябинске несколько дней. Спасибо Илье за выделенное нам время! Экскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знает об истории города. Очень

м марина Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом Великолепная экскурсия для любителей и ценителей архитектуры. Экскурсовод отлично разбирается в теме, занимается исследованиями в области истории и архитектуры. Интересный рассказчик, учитывает все потребности и интересы экскурсанта. Экскурсию однозначно рекомендую

П Павел Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом

Приятно, что Илья действительно много знает о городе и его истории и может ответить на внезапные вопросы пытливых экскурсантов.

Экскурсия на авто с таким рассказчиком - одно из лучших решений в знакомстве с городом Че! На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода!Приятно, что Илья действительно много