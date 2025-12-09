Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
«По запросу в конце экскурсии можно посетить Челябинский Краеведческий музей или старейший ресторан Челябинска, который кормит жителей уже второй век»
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
Начало: В пределах Челябинска
«Попробуете блюда местной кухни — от традиционных мясных угощений до десертов, которыми когда-то наслаждались российские императоры во время визитов на Урал»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия уральской зимы: из Челябинска в Кусу
Катание на собачьих упряжках, тепло шерстяных валенок и роскошные фото на память
Начало: В Челябинске
11 дек в 13:30
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
