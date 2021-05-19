Полезная информация о Челябинске
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Челябинск
Популярные экскурсии в Челябинске
1300
₽
за чел.
Вместе с вами мы посетим известную пещеру «Казачий стан» и «пещеру Шамана» (Копейско-зауральскую). Узнаем, как образуются пещеры, и кто в них обитал. ...
1350
₽
за чел.
Экскурсия в Пластовский район Челябинской области. Едем искать камни-самоцветы с настоящим геологом. Мы увидим знаменитый забор с драгоценными камнями...
4800
₽
за чел.
Вас ждёт интереснейшая ознакомительная экскурсия по историческому комплексу «Аркаим», и геологическая экскурсия, где вы почувствуете себя настоящим ст...
2000
₽
за чел.
Геологическая экскурсия за агатом и щёточками малахита с настоящим геологом! Мы отправимся на юг Челябинской области, где поищем агат, малахит и други...
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9 отзывов
2900
₽
за чел.
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события