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Полезная информация о Челябинске

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Местное время в Челябинске
00:5047
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЧелябинск
По-английскиChelyabinsk
Столица регионаЧелябинск является столицей региона
Население города1 062 919 чел.
АэропортБаландино CEK
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота219 м. от уровня моря

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Челябинск

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