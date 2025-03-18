Ахты: термальные источники из Дербента

Ахты — крупнейший административный центр Южного Дагестана.

Древняя архитектура села на фоне высочайших гор удивит своим колоритом, а местный краеведческий музей с богатой коллекцией познакомит вас с культурой и бытом лезгинского народа. Купание в термальных источниках станет приятным завершением экскурсии.
Ахты: термальные источники из Дербента
Ахты: термальные источники из Дербента
Ахты: термальные источники из Дербента
Ближайшие даты:
18
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мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Ахты — сердце Южного Дагестана

Ахты — это не просто административный центр, а настоящая жемчужина Южного Дагестана. Здесь вы сможете насладиться уникальной атмосферой, где древняя архитектура села гармонично сочетается с величественными горами. Этот живописный пейзаж не оставит равнодушным никого!

Культурное наследие

Посетив местный краеведческий музей, вы сможете погрузиться в богатую культуру и быт лезгинского народа. Экспозиции музея позволят вам лучше понять традиции и обычаи этого уникального региона, а также увидеть множество интересных артефактов.

Термальные источники

Завершите свою экскурсию купанием в термальных источниках. Это не только расслабляющее, но и оздоровительное мероприятие, которое подарит вам новые силы и зарядит позитивной энергией.

Ахты — это место, где каждый найдет что-то для себя. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный уголок России!

С понедельника по пятницу включительно. Выезды из города Дербента в 8:00 часов утра по московскому времени.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ▪ Ахтынский краеведческий музей
  • ▪ Село Ахты: мосты, крепости
  • ▪ Термальные источники
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в музей
Что не входит в цену
  • Входные билеты на термальные источники (за доп. плату)
  • По желанию возможно организовать обед - 750 рублей за человека (заказывается и оплачивается заранее).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Дербент, проспект Агасиева 22 «И»
Завершение: Город Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу включительно. Выезды из города Дербента в 8:00 часов утра по московскому времени.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание:
  • По желанию можно устроить обед с национальными блюдами - 750 рублей на человека
  • Дресс-код: колени и плечи прикрыты, не рекомендуется прозрачная, обтягивающая одежда, короткие шорты, голый живот и декольте
  • Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии
  • Нельзя брать с собой животных
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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