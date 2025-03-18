Древняя архитектура села на фоне высочайших гор удивит своим колоритом, а местный краеведческий музей с богатой коллекцией познакомит вас с культурой и бытом лезгинского народа. Купание в термальных источниках станет приятным завершением экскурсии.
Описание экскурсии
Ахты — сердце Южного Дагестана
Ахты — это не просто административный центр, а настоящая жемчужина Южного Дагестана. Здесь вы сможете насладиться уникальной атмосферой, где древняя архитектура села гармонично сочетается с величественными горами. Этот живописный пейзаж не оставит равнодушным никого!
Культурное наследие
Посетив местный краеведческий музей, вы сможете погрузиться в богатую культуру и быт лезгинского народа. Экспозиции музея позволят вам лучше понять традиции и обычаи этого уникального региона, а также увидеть множество интересных артефактов.
Термальные источники
Завершите свою экскурсию купанием в термальных источниках. Это не только расслабляющее, но и оздоровительное мероприятие, которое подарит вам новые силы и зарядит позитивной энергией.
Ахты — это место, где каждый найдет что-то для себя. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный уголок России!
С понедельника по пятницу включительно. Выезды из города Дербента в 8:00 часов утра по московскому времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪ Ахтынский краеведческий музей
- ▪ Село Ахты: мосты, крепости
- ▪ Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Входные билеты на термальные источники (за доп. плату)
- По желанию возможно организовать обед - 750 рублей за человека (заказывается и оплачивается заранее).
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обратите внимание:
- По желанию можно устроить обед с национальными блюдами - 750 рублей на человека
- Дресс-код: колени и плечи прикрыты, не рекомендуется прозрачная, обтягивающая одежда, короткие шорты, голый живот и декольте
- Запрещено употребление алкогольных напитков во время всей экскурсии
- Нельзя брать с собой животных