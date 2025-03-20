Чудо Дагестана: Сулакский каньон и песчаный бархан Сарыкум

Природа Дагестана удивительна и неповторима, а её изюминкой является Сулакский каньон.

Он поражает своими масштабами и великолепием открывающихся взору картин, которые остаются в памяти на всю жизнь.

Ощутите адреналин и потрясающую красоту природы вместе с нашим однодневным туром по Дагестану в Сулакский каньон с катанием на катере!
Чудо Дагестана: Сулакский каньон и песчаный бархан Сарыкум
Чудо Дагестана: Сулакский каньон и песчаный бархан Сарыкум
Чудо Дагестана: Сулакский каньон и песчаный бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
20
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мар26
мар
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Удивительная природа Дагестана

Природа Дагестана поистине уникальна и восхитительна. Одним из самых ярких ее проявлений является Сулакский каньон, который завораживает своими масштабами и красотой. Это место подарит вам незабываемые впечатления и останется в вашей памяти на долгие годы.

Приключение в Сулакском каньоне

Приглашаем вас ощутить адреналин и насладиться потрясающими пейзажами во время нашего однодневного тура по Дагестану. В программе тура:

  • Посещение Сулакского каньона;
  • Катание на катере по кристально чистым водам;
  • Уникальные фотосессии на фоне великолепных ландшафтов;
  • Возможность насладиться местной кухней.

Важная информация

Обратите внимание! В связи с погодными условиями и с целью обеспечения безопасности, Туроператор оставляет за собой право изменять экскурсионную программу. Мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным и безопасным.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Дагестана в Сулакском каньоне!

Ежедневно в 07:00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет3900 ₽
Детский билет3600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Форелевое хозяйство Главрыба
  • Бархан Сарыкум
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансферное обслуживание
  • Обед
  • Входные билеты на бархан
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Гагарина 27
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 46 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу
  • Дорогие гости республики, пожалуйста, соблюдайте наши культурные нормы и правила внешнего вида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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