Природа Дагестана удивительна и неповторима, а её изюминкой является Сулакский каньон.
Он поражает своими масштабами и великолепием открывающихся взору картин, которые остаются в памяти на всю жизнь.
Ощутите адреналин и потрясающую красоту природы вместе с нашим однодневным туром по Дагестану в Сулакский каньон с катанием на катере!
Он поражает своими масштабами и великолепием открывающихся взору картин, которые остаются в памяти на всю жизнь.
Ощутите адреналин и потрясающую красоту природы вместе с нашим однодневным туром по Дагестану в Сулакский каньон с катанием на катере!
Описание экскурсии
Удивительная природа Дагестана
Природа Дагестана поистине уникальна и восхитительна. Одним из самых ярких ее проявлений является Сулакский каньон, который завораживает своими масштабами и красотой. Это место подарит вам незабываемые впечатления и останется в вашей памяти на долгие годы.
Приключение в Сулакском каньоне
Приглашаем вас ощутить адреналин и насладиться потрясающими пейзажами во время нашего однодневного тура по Дагестану. В программе тура:
- Посещение Сулакского каньона;
- Катание на катере по кристально чистым водам;
- Уникальные фотосессии на фоне великолепных ландшафтов;
- Возможность насладиться местной кухней.
Важная информация
Обратите внимание! В связи с погодными условиями и с целью обеспечения безопасности, Туроператор оставляет за собой право изменять экскурсионную программу. Мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным и безопасным.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Дагестана в Сулакском каньоне!
Ежедневно в 07:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|3900 ₽
|Детский билет
|3600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Форелевое хозяйство Главрыба
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Трансферное обслуживание
- Обед
- Входные билеты на бархан
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Гагарина 27
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 46 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу
- Дорогие гости республики, пожалуйста, соблюдайте наши культурные нормы и правила внешнего вида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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