Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Дагестана.
Вы увидите Великую Кавказскую стену Даг-бары, построенную в VI веке, и узнаете о героическом прошлом народов региона.
Также вас ждёт посещение священной пещеры Дюрк, где, по преданиям, жили чудотворцы, и крепости Семи братьев и одной сестры с её захватывающими видами.
Не упустите возможность заглянуть в историко-краеведческий музей табасаранского народа и насладиться природной красотой Ханагского водопада
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические памятники
- 🗺️ Уникальные маршруты
- 🌿 Природные красоты
- 📚 Интересные факты и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Великая Кавказская оборонительная система Даг-бары
- Священная пещера Дюрк
- Крепость Семи братьев и одной сестры
- Историко-краеведческий музей табасаранского народа
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Дербента. В дороге примерно 1,5 часа в одну сторону. На каждой локации — около 30–40 мин.
Мы посетим:
- Великую Кавказскую оборонительную систему Даг-бары, которая была возведена в 6 веке по поручению сасанидского шаха Хосрова I Ануширвана
- Священную пещеру Дюрк (Хустильскую пещеру), где, по преданиям, жили чудотворцы
- Ханагский водопад (30 м), где был снят эпизод фильма «Кавказский пленник» с Сергеем Бодровым
- Крепость Семи братьев и одной сестры — средневековое оборонительное сооружение с красивыми видами вокруг
- Историко-краеведческий музей табасаранского народа
О каждой локации вы услышите множество интересных фактов и легенд.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Lada Largus, Hyundai Tucson, Kia Rio или Hyundai Solaris
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в музей — 100 ₽ за чел.
- Обед (по желанию). Можем организовать чай в самоваре на дровах, пикник с шашлыками — подробности в переписке
- За дополнительную плату возможен трансфер из других районов Дагестана
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из любой точки Дербента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 149 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Раик, я представляю дружную команду гидов в Дербенте. Нам очень нравится проводить экскурсии и знакомить гостей с Дагестаном: его историей, культурой и традициями. Также мы максимально бережно относимся к вождению: ездим аккуратно, соблюдаем правила и скоростной режим. С нетерпением ждём нашей встречи.
