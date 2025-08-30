Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в путешествие по живописным просторам Дагестана! Вас ждут величественные горы, глубокие ущелья и бурлящие воды реки Сулак.



Мы посетим смотровые площадки с потрясающими видами, прогуляемся по лесным тропам и услышим легенды этих мест.



В программе — Чиркейское водохранилище, подвесной мост, пещеры, джиппинг до села Зубутли, катание на катере и посещение форелевого хозяйства. 5 7 отзывов

Халилбек Ваш гид в Дербенте Написать вопрос Водная прогулка Оценка и отзывы 7 отзывов Длитель­ность 12 часов На чём проводится На автобусе

Описание водной прогулки Добро пожаловать на захватывающую экскурсию по Сулакскому каньону — одному из самых живописных уголков России! Этот природный шедевр, расположенный в Дагестане, славится своими потрясающими пейзажами, кристально чистыми реками и уникальной флорой и фауной! ТРАНСПОРТ: Мы предлагаем увлекательное путешествие на комфортабельном АВТОБУСЕ со свежим салоном, кондиционером, веселой музыкой, охладительными напитками, в веселой компании и конечно же с интересным гидом,который расскажет вам историю происхождения и развития данной достопримечательности. Для комфортной поездки мы организовываем тур в малой группе на большом автобусе. МАРШРУТЫ: Чиркейское водохранилище Смотровая «Дубки» Подвесной мост Пещера «Нохъо» Джиппинг до села Зубутли и обратно Прогулка на катере по реке Сулак Обед Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» Экскурсия проходит по БИЛЕТАМ!!! ОБЕД: Во время экскурсии мы посетим местные кафе, предлагающие аутентичные блюда дагестанской кухни (хинкал,чуду, курзе,рыба и т. д). ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мы гарантируем пунктуальность, безопасность, а также трансфер до места проживания (гостиницы, хостелы, отели). Важная информация: Обязательно при себе иметь паспорт и позаботиться об удобной обуви.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чиркейское водохранилище

Смотровая «Дубки»

Подвесной мост

Пещера «Нохъо»

Персиковые сады

Форелевое хозяйство «Главрыба» Что включено Транспорт

Услуги гида

Прогулка на катере из с. Зубутли

Билет в пещеру Нохъо

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Важная информация Обязательно при себе иметь паспорт и позаботиться об удобной обуви