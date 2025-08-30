Отправьтесь в путешествие по живописным просторам Дагестана! Вас ждут величественные горы, глубокие ущелья и бурлящие воды реки Сулак.
Мы посетим смотровые площадки с потрясающими видами, прогуляемся по лесным тропам и услышим легенды этих мест.
В программе — Чиркейское водохранилище, подвесной мост, пещеры, джиппинг до села Зубутли, катание на катере и посещение форелевого хозяйства.
Описание водной прогулкиДобро пожаловать на захватывающую экскурсию по Сулакскому каньону — одному из самых живописных уголков России! Этот природный шедевр, расположенный в Дагестане, славится своими потрясающими пейзажами, кристально чистыми реками и уникальной флорой и фауной! ТРАНСПОРТ: Мы предлагаем увлекательное путешествие на комфортабельном АВТОБУСЕ со свежим салоном, кондиционером, веселой музыкой, охладительными напитками, в веселой компании и конечно же с интересным гидом,который расскажет вам историю происхождения и развития данной достопримечательности. Для комфортной поездки мы организовываем тур в малой группе на большом автобусе. МАРШРУТЫ: Чиркейское водохранилище Смотровая «Дубки» Подвесной мост Пещера «Нохъо» Джиппинг до села Зубутли и обратно Прогулка на катере по реке Сулак Обед Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» Экскурсия проходит по БИЛЕТАМ!!! ОБЕД: Во время экскурсии мы посетим местные кафе, предлагающие аутентичные блюда дагестанской кухни (хинкал,чуду, курзе,рыба и т. д). ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мы гарантируем пунктуальность, безопасность, а также трансфер до места проживания (гостиницы, хостелы, отели). Важная информация: Обязательно при себе иметь паспорт и позаботиться об удобной обуви.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая «Дубки»
- Подвесной мост
- Пещера «Нохъо»
- Персиковые сады
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Прогулка на катере из с. Зубутли
- Билет в пещеру Нохъо
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Обязательно при себе иметь паспорт и позаботиться об удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Ю
Юля
30 авг 2025
Хочу оставить отзыв о незабываемой поездке по Сулакскому каньону. У меня остались только самые положительные впечатления. Посещение главной достопримечательности поездки семейного парка Глав Рыбы было просто потрясающим. Мы насладились прекрасными видами. А сам каньон Сулакский произвёл на меня незабываемое впечатление .
Р
Рая
25 авг 2025
Спешу поделится впечатлениями от поездки по Сулакскому каньону. Безмерно благодарны нашему году за прекрасную экскурсию. Спасибо за прекрасно проведённое время.
Т
ТУЛЬБАЕВ
15 июл 2025
Мы очень впечатлены очень. Буду рекомендовать друзьям.
М
Мария
4 июл 2025
Остались в полном восторге от поездки. Все было организованно на высшем уровне: от момента бронирования до завершения отдыха. Экскурсии просто супер. Интересные маршруты. Сулакский каньон и пещера Нохъо вообще прекрасны мы очень хорошо отдохнули. Не было ни суеты ни усталости только положительные эмоции.
Н
Наталья
20 мая 2025
Искренняя и тёплая благодарность организаторам за помощь в принятии решения и решению всех моментов, а также важный момент-решили вопрос с забором нас с места нашего проживания в Каспийске. Огромное спасибо нашему гиду. Образованный и интересный человек, общительный и открытый, Поездка благодаря этому получилась очень солнечной, Душевной и лёгкой. Успехов вам и развития. Благодаря вам мы влюбляемся в Дагестан все больше.
С
Сергей
20 мая 2025
Спасибо огромное. Все участники в восторге от сегодняшней поездки.
Е
Екатерина
20 мая 2025
Безумно понравился тур. Хороший подход к организации, отличный гид, ответил на все интересующие вопросы, посоветовал что можно посмотреть ещё. Если хотите получить бурю положительных эмоций вам точно сюда. Спасибо.
