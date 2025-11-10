Путешествие по Южному Дагестану предлагает уникальную возможность увидеть разнообразие региона.
Участники смогут изучить советский экраноплан «Лунь», который является одним из самых необычных проектов своего времени.
Также в программе посещение древней крепости семи
Участники смогут изучить советский экраноплан «Лунь», который является одним из самых необычных проектов своего времени.
Также в программе посещение древней крепости семи
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Уникальный экраноплан «Лунь»
- 🏰 Древняя крепость на краю обрыва
- 🌊 Живописный Хучнинский водопад
- 🍽️ Вкусный обед с местной кухней
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Экраноплан «Лунь»
- Крепость семи братьев и одной сестры
- Хучнинский водопад
Описание экскурсии
Этот маршрут познакомит вас с удивительным разнообразием Дагестана — его природными чудесами, древними легендами и инженерными достижениями.
Вы увидите:
- Экраноплан «Лунь» — уникальную советскую разработку, сочетание самолёта и корабля. Узнаете, зачем он был создан, как работал и почему стал одним из самых необычных проектов своего времени
- Крепость семи братьев и одной сестры — древнюю цитадель на краю обрыва. Вас ждут загадки её названия, подробности многовековой истории и завораживающие виды
- Хучнинский водопад — мощный поток, падающий с 30-метровой высоты, одно из самых живописных мест региона
- Традиционный обед рядом с крепостью, где вы попробуете блюда местной кухни
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
в четверг и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мамедбекова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!Задать вопрос
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость
Всего час пути - и вы в Табасаране, где вас ждёт экраноплан, крепость и водопад. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь природой
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетить 3 удивительных места за 1 день (в группе)
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
2900 ₽ за человека