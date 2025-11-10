Мои заказы

Из Дербента - по Южному Дагестану: природа, история и технологии

Откройте для себя разнообразие Южного Дагестана: экраноплан «Лунь», древняя крепость и живописный водопад ждут вас в этой захватывающей поездке
Путешествие по Южному Дагестану предлагает уникальную возможность увидеть разнообразие региона.

Участники смогут изучить советский экраноплан «Лунь», который является одним из самых необычных проектов своего времени.

Также в программе посещение древней крепости семи
братьев и одной сестры, где откроются захватывающие виды и многовековая история. Хучнинский водопад поразит своей мощью и красотой.

В завершение тура туристы насладятся традиционным обедом с блюдами местной кухни, что позволит ощутить истинный вкус Дагестана

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Уникальный экраноплан «Лунь»
  • 🏰 Древняя крепость на краю обрыва
  • 🌊 Живописный Хучнинский водопад
  • 🍽️ Вкусный обед с местной кухней
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Экраноплан «Лунь»
  • Крепость семи братьев и одной сестры
  • Хучнинский водопад

Описание экскурсии

Этот маршрут познакомит вас с удивительным разнообразием Дагестана — его природными чудесами, древними легендами и инженерными достижениями.

Вы увидите:

  • Экраноплан «Лунь» — уникальную советскую разработку, сочетание самолёта и корабля. Узнаете, зачем он был создан, как работал и почему стал одним из самых необычных проектов своего времени
  • Крепость семи братьев и одной сестры — древнюю цитадель на краю обрыва. Вас ждут загадки её названия, подробности многовековой истории и завораживающие виды
  • Хучнинский водопад — мощный поток, падающий с 30-метровой высоты, одно из самых живописных мест региона
  • Традиционный обед рядом с крепостью, где вы попробуете блюда местной кухни

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

в четверг и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мамедбекова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан
Тамерлан — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
