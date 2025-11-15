Эта экскурсия — короткое, но насыщенное путешествие по Южному Дагестану.
Вы прогуляетесь по древней крепости, заглянете в музей народных промыслов, узнаете о культуре и традициях края. Искупаетесь в Хучнинском водопаде и отобедаете блюдами местной кухни. Финал — у Каспия и легендарного экраноплана «Лунь».
Вы прогуляетесь по древней крепости, заглянете в музей народных промыслов, узнаете о культуре и традициях края. Искупаетесь в Хучнинском водопаде и отобедаете блюдами местной кухни. Финал — у Каспия и легендарного экраноплана «Лунь».
Описание экскурсии
11:00 — выезд из Дербента
11:50–12:00 — остановка у въездной арки в Табасаранский район, фото
12:00–12:30 — Крепость семи братьев и одной сестры, прогулка по территории, панорамные виды
12:30–12:45 — музей народных промыслов на территории крепости
13:00–13:30 — Хучнинский водопад, фото, купание в сезон, отдых на природе
13:40–14:20 — обед в кафе с блюдами дагестанской кухни
15:00–15:40 — экраноплан «Лунь» на берегу Каспийского моря, купание в сезон, прогулка по пляжу
16:10 — выезд обратно в Дербент
16:30 — прибытие в город
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 50 ₽ за чел. и обед — 700–800 ₽ за чел.
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 8824 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных, полюбившихся многим гостям, до необычных уголков, которые называют нетуристическими. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость
Всего час пути - и вы в Табасаране, где вас ждёт экраноплан, крепость и водопад. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь природой
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 10:00
16 ноя в 13:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
2000 ₽ за человека