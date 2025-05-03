Прогуляйтесь с гидом по реликтовому лесу, посетите 800-летний платан и искупайтесь на вулканическом пляже Черные пески.
Описание экскурсии
Уникальный Самурский лес
Самурский лес — это единственный субтропический лиановый лес в России, расположенный на границе Дагестана и Азербайджана в дельте реки Самур. Это удивительное природное образование представляет собой живой комплекс, где огромные деревья, высокая зеленая трава и вечно зеленые лианы переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.
Структура леса
Самурский лес можно сравнить с многоэтажным домом, где растения растут в несколько ярусов:
- Верхний ярус занимают самые высокие деревья.
- Ниже расположены низкорослые деревья.
- Следующий ярус состоит из кустарников.
- На самом нижнем уровне находятся мхи и лишайники.
Животный мир
Природа Самурского леса полна жизни. Здесь можно услышать:
- Переливчатое пение дрозда,
- Постукивания дятла,
- Уханье совы.
Кроме того, лес населён белками и зайцами, которые придают ему особую динамику и гармонию.
Экскурсия в Самурский лес
Не упустите возможность посетить это природное чудо! Экскурсия проходит по принципу «Все включено». Мы забираем вас с точек сбора в городе Дербенте и после завершения экскурсии возвращаем в центр города.
Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лиановый лес
- 800-летний Платан
- Экраноплан Лунь
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Вход к дереву Платан
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт (Самурский лес находится в приграничной зоне) и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Забрали. Много интересного рассказали
Прекрасный гид!! Видно, что рассказывает о любимой теме.
И дети и взрослые довольны
Напоили чаем
Накормили от души и привезли к дому!
Рекомендую!!
Молодцы!
Спасибо вам огромное!
Благодарных вам гостей!