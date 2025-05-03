Погрузитесь в уникальную атмосферу Самурского леса — единственного субтропического ландшафта в России с вечнозелеными лианами и многоярусной растительностью. Прогуляйтесь с гидом по реликтовому лесу, посетите 800-летний платан и искупайтесь на вулканическом пляже Черные пески.

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Описание экскурсии

Уникальный Самурский лес

Самурский лес — это единственный субтропический лиановый лес в России, расположенный на границе Дагестана и Азербайджана в дельте реки Самур. Это удивительное природное образование представляет собой живой комплекс, где огромные деревья, высокая зеленая трава и вечно зеленые лианы переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.

Структура леса

Самурский лес можно сравнить с многоэтажным домом, где растения растут в несколько ярусов:

Верхний ярус занимают самые высокие деревья.

Ниже расположены низкорослые деревья.

Следующий ярус состоит из кустарников.

На самом нижнем уровне находятся мхи и лишайники.

Животный мир

Природа Самурского леса полна жизни. Здесь можно услышать:

Переливчатое пение дрозда,

Постукивания дятла,

Уханье совы.

Кроме того, лес населён белками и зайцами, которые придают ему особую динамику и гармонию.

Экскурсия в Самурский лес

Не упустите возможность посетить это природное чудо! Экскурсия проходит по принципу «Все включено». Мы забираем вас с точек сбора в городе Дербенте и после завершения экскурсии возвращаем в центр города.