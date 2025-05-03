Самурский лиановый лес и экраноплан Лунь из Дербента. Все включено

Самурский лиановый лес и экраноплан Лунь из Дербента
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самурского леса — единственного субтропического ландшафта в России с вечнозелеными лианами и многоярусной растительностью.

Прогуляйтесь с гидом по реликтовому лесу, посетите 800-летний платан и искупайтесь на вулканическом пляже Черные пески.
5
1 отзыв
Самурский лиановый лес и экраноплан Лунь из Дербента. Все включено
Самурский лиановый лес и экраноплан Лунь из Дербента. Все включено
Самурский лиановый лес и экраноплан Лунь из Дербента. Все включено
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Уникальный Самурский лес

Самурский лес — это единственный субтропический лиановый лес в России, расположенный на границе Дагестана и Азербайджана в дельте реки Самур. Это удивительное природное образование представляет собой живой комплекс, где огромные деревья, высокая зеленая трава и вечно зеленые лианы переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.

Структура леса

Самурский лес можно сравнить с многоэтажным домом, где растения растут в несколько ярусов:

  • Верхний ярус занимают самые высокие деревья.
  • Ниже расположены низкорослые деревья.
  • Следующий ярус состоит из кустарников.
  • На самом нижнем уровне находятся мхи и лишайники.

Животный мир

Природа Самурского леса полна жизни. Здесь можно услышать:

  • Переливчатое пение дрозда,
  • Постукивания дятла,
  • Уханье совы.

Кроме того, лес населён белками и зайцами, которые придают ему особую динамику и гармонию.

Экскурсия в Самурский лес

Не упустите возможность посетить это природное чудо! Экскурсия проходит по принципу «Все включено». Мы забираем вас с точек сбора в городе Дербенте и после завершения экскурсии возвращаем в центр города.

Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лиановый лес
  • 800-летний Платан
  • Экраноплан Лунь
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Вход к дереву Платан
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой паспорт (Самурский лес находится в приграничной зоне) и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 мая 2025
Спасибо за организацию экскурсии
Забрали. Много интересного рассказали
Прекрасный гид!! Видно, что рассказывает о любимой теме.
И дети и взрослые довольны
Напоили чаем
Накормили от души и привезли к дому!
Рекомендую!!
Молодцы!
Спасибо вам огромное!
Благодарных вам гостей!

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