Индивидуальный тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются на Сулакский каньон. Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме. Вас также ждет завораживающая прогулка на катере по бирюзовой реке. А насладившись поездкой, мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары. Наконец, приятным дополнением к программе будет посещение комплекса пещер Нохъо, увидеть которые можно только, пройдя по навесному мосту над рекой. Если же у вас будет желание сделать шикарные фотокадры, то для этого отлично подойдет вид, открывающийся с бархана Сарыкум. Важная информация • С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.

Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.