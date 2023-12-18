Наша однодневная экскурсия приведет вас в самое сердце Карачаево-Черкесии. Домбай называют душой Кавказа, а еще — маленькой Швейцарией.
И не зря! Горный воздух, чистые озера, шумные реки и живописные ущелья — все это мы встретим в нашей экскурсии.
И не зря! Горный воздух, чистые озера, шумные реки и живописные ущелья — все это мы встретим в нашей экскурсии.
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Что вас ожидает:
- Поселок Домбай
- Гоначхирское ущелье
- Озеро Туманлы-Кель
- Озеро Кара-Кель
- Река Шумка
- Река Муруджу
- Канатная дорога
- Гора Мусса-Ачитара
- Сентийский или Шоанинский храм
- Перевал Гум-Баши
- Подвесной мост к Бадукским озёрам
- Водопад Алибек (доп. расход)
Описание
Канатная дорога, живописный поселок и заповедник Мы будем подниматься на канатной дороге на пики ледников, любоваться видами Домбая сверху — там открывается вид на места схода лавин, на горные водопады, до которых не добрались ещё люди. Нам откроется дикая природа во всей своей нетронутой красе. На верхнем уровне канатной дороги в ясную погоду открывается вид на весь Северо-Кавказский хребет. Погуляем по улочкам замечательного поселка Домбай, который называют русской Швейцарией, увидим инопланетную тарелку, в которой иногда есть жильцы. Побываем в Тебердинском заповеднике, увидим озеро Туманлы-Кель и бурную реку Шумка, посетим Шоанинский или Сентийский храм (на выбор). Подробный маршрут Перевал, ущелье и озера Первой точкой тура будет знаменитый перевал Гум-Баши. Здесь — смотровая площадка на Северо-Кавказский хребет и обзорная самого перевала. Красивая дорога, окружающие зеленые луга и запахи разнотравья. Подъезжая к Домбаю, мы в первую очередь посетим Тебердинский заповедник, а именно посетим Гоначхирское ущелье. Тебердинский заповедник славится своими озерами и прекрасной природой. Самое большое озеро заповедника — Голубое Муруджинское, а всего здесь насчитывается 157 озер. Здесь обитает 31 вид животных и 26 видов растений, входящих в Красную книгу России. Успеем посмотреть озеро Туманлы-Кель, по желанию группы заедем на озеро Кара-кель. Гора и аланские храмы Далее посетив все запланированные места в заповеднике, мы отправимся в нашу мини-Швейцарию — поселок Домбай. Здесь нас ожидает вводная экскурсия, подъем на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, где открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса. Нередко удается здесь погулять среди облаков. Есть легенда про название данной горы: однажды человек по имени Мусса украл стадо овец и увел его в горы, скрываясь от погони. Сначала он легко подымался по склонам, но вдруг увидел, что вторая часть горы скалистая и спуска нет, только обрыв. Здесь у обрыва невезучий вор сел и стал плакать. Поэтому гору назвали Мусса-Ачитара — «плач Муссы» в переводе с черкесского. Здесь на вершине этой горы мы проведем обед, насладимся вкуснейшими блюдами Кавказской кухни с шикарным видом из окна кафе. После обеда мы последуем к посещению храма, Шоанинского или Сентийского, на усмотрение группы. Там погуляем по окрестностям и услышим историю храма. Организационные детали • По согласованию с группой мы можем дополнительно посетить водопад Алибек (доп. расходы и увеличение времени экскурсии на 1,5 часа).
- Заедем погреться на термальные источники «Жемчужина Кавказа» после длительного путешествия (является доп. расходом).
- Выезд на экскурсию из Кисловодска и городов КМВ примерно в 7.00.
Ежедневно в 7.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Канатная дорога
- Эко-сбор
- Термальные источники
- Место начала и завершения?
- г. Кисловодск, города КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7.00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- С собой:
- Теплая одежда и обувь, шапка, перчатки (детям рекомендуется сменная одежда и обувь).
- Вода.
- Немного денег наличными.
- Для купания в терм. источниках: полотенце, тапки резиновые, купальник/плавки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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