Заедем погреться на термальные источники «Жемчужина Кавказа» после длительного путешествия (является доп. расходом).

Выезд на экскурсию из Кисловодска и городов КМВ примерно в 7.00.

Канатная дорога, живописный поселок и заповедник Мы будем подниматься на канатной дороге на пики ледников, любоваться видами Домбая сверху — там открывается вид на места схода лавин, на горные водопады, до которых не добрались ещё люди. Нам откроется дикая природа во всей своей нетронутой красе. На верхнем уровне канатной дороги в ясную погоду открывается вид на весь Северо-Кавказский хребет. Погуляем по улочкам замечательного поселка Домбай, который называют русской Швейцарией, увидим инопланетную тарелку, в которой иногда есть жильцы. Побываем в Тебердинском заповеднике, увидим озеро Туманлы-Кель и бурную реку Шумка, посетим Шоанинский или Сентийский храм (на выбор). Подробный маршрут Перевал, ущелье и озера Первой точкой тура будет знаменитый перевал Гум-Баши. Здесь — смотровая площадка на Северо-Кавказский хребет и обзорная самого перевала. Красивая дорога, окружающие зеленые луга и запахи разнотравья. Подъезжая к Домбаю, мы в первую очередь посетим Тебердинский заповедник, а именно посетим Гоначхирское ущелье. Тебердинский заповедник славится своими озерами и прекрасной природой. Самое большое озеро заповедника — Голубое Муруджинское, а всего здесь насчитывается 157 озер. Здесь обитает 31 вид животных и 26 видов растений, входящих в Красную книгу России. Успеем посмотреть озеро Туманлы-Кель, по желанию группы заедем на озеро Кара-кель. Гора и аланские храмы Далее посетив все запланированные места в заповеднике, мы отправимся в нашу мини-Швейцарию — поселок Домбай. Здесь нас ожидает вводная экскурсия, подъем на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, где открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса. Нередко удается здесь погулять среди облаков. Есть легенда про название данной горы: однажды человек по имени Мусса украл стадо овец и увел его в горы, скрываясь от погони. Сначала он легко подымался по склонам, но вдруг увидел, что вторая часть горы скалистая и спуска нет, только обрыв. Здесь у обрыва невезучий вор сел и стал плакать. Поэтому гору назвали Мусса-Ачитара — «плач Муссы» в переводе с черкесского. Здесь на вершине этой горы мы проведем обед, насладимся вкуснейшими блюдами Кавказской кухни с шикарным видом из окна кафе. После обеда мы последуем к посещению храма, Шоанинского или Сентийского, на усмотрение группы. Там погуляем по окрестностям и услышим историю храма. Организационные детали • По согласованию с группой мы можем дополнительно посетить водопад Алибек (доп. расходы и увеличение времени экскурсии на 1,5 часа).