Домбай в мини-группе из городов КМВ

Групповая экскурсия в Домбае
Наша однодневная экскурсия приведет вас в самое сердце Карачаево-Черкесии. Домбай называют душой Кавказа, а еще — маленькой Швейцарией.

И не зря! Горный воздух, чистые озера, шумные реки и живописные ущелья — все это мы встретим в нашей экскурсии.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Поселок Домбай
  • Гоначхирское ущелье
  • Озеро Туманлы-Кель
  • Озеро Кара-Кель
  • Река Шумка
  • Река Муруджу
  • Канатная дорога
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Сентийский или Шоанинский храм
  • Перевал Гум-Баши
  • Подвесной мост к Бадукским озёрам
  • Водопад Алибек (доп. расход)

Описание

Канатная дорога, живописный поселок и заповедник Мы будем подниматься на канатной дороге на пики ледников, любоваться видами Домбая сверху — там открывается вид на места схода лавин, на горные водопады, до которых не добрались ещё люди. Нам откроется дикая природа во всей своей нетронутой красе. На верхнем уровне канатной дороги в ясную погоду открывается вид на весь Северо-Кавказский хребет. Погуляем по улочкам замечательного поселка Домбай, который называют русской Швейцарией, увидим инопланетную тарелку, в которой иногда есть жильцы. Побываем в Тебердинском заповеднике, увидим озеро Туманлы-Кель и бурную реку Шумка, посетим Шоанинский или Сентийский храм (на выбор). Подробный маршрут Перевал, ущелье и озера Первой точкой тура будет знаменитый перевал Гум-Баши. Здесь — смотровая площадка на Северо-Кавказский хребет и обзорная самого перевала. Красивая дорога, окружающие зеленые луга и запахи разнотравья. Подъезжая к Домбаю, мы в первую очередь посетим Тебердинский заповедник, а именно посетим Гоначхирское ущелье. Тебердинский заповедник славится своими озерами и прекрасной природой. Самое большое озеро заповедника — Голубое Муруджинское, а всего здесь насчитывается 157 озер. Здесь обитает 31 вид животных и 26 видов растений, входящих в Красную книгу России. Успеем посмотреть озеро Туманлы-Кель, по желанию группы заедем на озеро Кара-кель. Гора и аланские храмы Далее посетив все запланированные места в заповеднике, мы отправимся в нашу мини-Швейцарию — поселок Домбай. Здесь нас ожидает вводная экскурсия, подъем на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, где открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса. Нередко удается здесь погулять среди облаков. Есть легенда про название данной горы: однажды человек по имени Мусса украл стадо овец и увел его в горы, скрываясь от погони. Сначала он легко подымался по склонам, но вдруг увидел, что вторая часть горы скалистая и спуска нет, только обрыв. Здесь у обрыва невезучий вор сел и стал плакать. Поэтому гору назвали Мусса-Ачитара — «плач Муссы» в переводе с черкесского. Здесь на вершине этой горы мы проведем обед, насладимся вкуснейшими блюдами Кавказской кухни с шикарным видом из окна кафе. После обеда мы последуем к посещению храма, Шоанинского или Сентийского, на усмотрение группы. Там погуляем по окрестностям и услышим историю храма. Организационные детали • По согласованию с группой мы можем дополнительно посетить водопад Алибек (доп. расходы и увеличение времени экскурсии на 1,5 часа).
  • Заедем погреться на термальные источники «Жемчужина Кавказа» после длительного путешествия (является доп. расходом).
  • Выезд на экскурсию из Кисловодска и городов КМВ примерно в 7.00.

Ежедневно в 7.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Канатная дорога
  • Эко-сбор
  • Термальные источники
Место начала и завершения?
г. Кисловодск, города КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7.00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • С собой:
  • Теплая одежда и обувь, шапка, перчатки (детям рекомендуется сменная одежда и обувь).
  • Вода.
  • Немного денег наличными.
  • Для купания в терм. источниках: полотенце, тапки резиновые, купальник/плавки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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