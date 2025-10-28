Мои заказы

На оленью ферму – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На оленью ферму» в Екатеринбурге, цены от 6670 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Пешая
Конные прогулки
3.5 часа
23 отзыва
Водная прогулка
Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
На машине
На квадроциклах
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Начало: У Цирка
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
Побывать в живописных уральских местах и заглянуть в дом-музей всем известного писателя
11 дек в 13:30
12 дек в 13:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Науменко
    28 октября 2025
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Ездили показать внуку новые места в области, природу и животных.
    Сам бывал в этих местах, но все равно очень понравилось.
    Внук в восторге, надеюсь запомнит.
    Спасибо году Екатерине.
  • М
    Мария
    4 января 2025
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Нам очень понравилась экскурсия. Животные красивые, ухоженные. На оленьей ферме можно приобрести корм чтоб покормить животных. После прогулки предлагают перекусить
    читать дальше

    в теплой беседке шашлыком. Дальше с экскурсоводом Ксюшей поехали на азов гору. Виды обалденные. Время быстро пролетело. Спасибо этому сайту за выбор экскурсий и за хорошего экскурсовода.) рекомендую

  • Д
    Дарья
    1 января 2025
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Большое спасибо гиду Ксении! Все очень круто, незабываемо и волшебно! Идеально для предновогоднего настроения)
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2024
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Были на экскурсии семьей (я, муж и двое детей 7 и 10 лет). Всем очень понравилось. Гид Ольга замечательный человек. Дети были в восторге от оленей, а взрослым очень понравилась Азов гора. Спасибо Вам большое.
  • М
    Майя
    18 марта 2024
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Веселая гид Ксения не давала заскучать))
    Маршрут легкий, зимний лес очень красивый 👍
  • Т
    Татьяна
    11 декабря 2023
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Экскурсия очень понравилась. Масса положительных впечатлений. Гид Ксения просто супер!
  • О
    Ольга
    2 декабря 2023
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
    Спасибо, что не
    читать дальше

    отказали и назначили для нас классного гида Ксению! Это замечательный позитивный человечек, который провел мероприятие четенько, профессионально, грамотно!
    Ксения постоянно нам рассказывала истории, показывала на что обратить внимание!

    Восхождение на гору не всем далось легко, но Ксения не переставала подбадривать! 😁👍🏼
    Желаю, чтоб у вашей компании было много различных экскурсий и туристов!!! Вы большие молодцы!!!

    Рекомендую к посещению!!!

  • Д
    Дарья
    26 сентября 2023
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Нам очень понравилась экскурсии и Ксения))))
    Урал восхитительный))))
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2023
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    21 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром на Оленьей ферме мы
    читать дальше

    были первыми и долгое время единственными посетителями. Корм, к сожалению, не продавался, с собой мы ничего не брали, а потому пришлось искать одуванчики, чтобы привлечь внимание оленей и покормить их. При виде еды олени забывают про всякое стеснение и смело направляются к людям. Стоять в окружении грациозных животных – удивительное ощущение. Мы прогулялись с оленями по территории, понаблюдали как они пасутся и перемещаются вместе, а под ногами оленей резвятся маленькие кабанчики. Познакомились с козами, яками, медведями, волками, лисами, енотами, кроликами, кабанами, страусами. А еще очаровала местная собачка, следовавшая за нами повсюду. Перекусили шашлыком в беседке, а к бесплатному чаю подали бесплатные тазики кукурузных палочек и маршмеллоу, приятный бонус, особенно для ребенка. После обеда начал подъезжать народ, но мы уже отправились на Азов-гору.
    Азов-гора была первой горой, которую мы посетили на Среднем Урале. Несмотря на относительно малую высоту, встречались довольно опасные места, откуда открывался прекрасный обзор на прилегающие леса и водоемы. Наш гид Юра вел нас тайной тропой, на которой не попадались другие туристы, а потому прелести индивидуального тура ощущались особо ярко. Мы загадали желания, полюбовались рисунками внучки Бажова, послушали легенды об Азов-горе, понервничали из-за нашей неугомонной восьмилетней дочери, которая забиралась на каждый камень, невзирая на его высоту и глубину обрыва под ним.
    Весь день была прекрасная погода, общаться с Юрой было легко и свободно. Знакомство с природой Свердловской области началось. Впереди нас ожидало еще 5 интересных и увлекательных экскурсий.
    По совету Юры вечером после экскурсии мы отправились на смотровую площадку башни «Высоцкий» и с удовольствием полюбовались красавцем-Екатеринбургом сначала в лучах заката, а затем в свете ночных огней. Прогулялись по Плотинке и насладились музыкальным световым шоу нового фонтана на реке Исеть. Завершением стала прогулка по пешеходной улице Вайнеров, где можно было послушать местных исполнителей. День удался на славу!

  • Т
    Татьяна
    11 июня 2023
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Спасибо огромное за этот тур. Это просто сказка. Экскурсовод Екатерина 👍 знаток своего дела. Мы были с детьми разного возраста. Всё просто в восторге.
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2023
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Прекрасная организация, все понятно и кратко. Экскурсия проходила на машине организатора, безопасное вождение. Везде успели, все посмотрели, на Азов-гору забрались. остались очень довольны!

