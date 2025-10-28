читать дальше

были первыми и долгое время единственными посетителями. Корм, к сожалению, не продавался, с собой мы ничего не брали, а потому пришлось искать одуванчики, чтобы привлечь внимание оленей и покормить их. При виде еды олени забывают про всякое стеснение и смело направляются к людям. Стоять в окружении грациозных животных – удивительное ощущение. Мы прогулялись с оленями по территории, понаблюдали как они пасутся и перемещаются вместе, а под ногами оленей резвятся маленькие кабанчики. Познакомились с козами, яками, медведями, волками, лисами, енотами, кроликами, кабанами, страусами. А еще очаровала местная собачка, следовавшая за нами повсюду. Перекусили шашлыком в беседке, а к бесплатному чаю подали бесплатные тазики кукурузных палочек и маршмеллоу, приятный бонус, особенно для ребенка. После обеда начал подъезжать народ, но мы уже отправились на Азов-гору.

Азов-гора была первой горой, которую мы посетили на Среднем Урале. Несмотря на относительно малую высоту, встречались довольно опасные места, откуда открывался прекрасный обзор на прилегающие леса и водоемы. Наш гид Юра вел нас тайной тропой, на которой не попадались другие туристы, а потому прелести индивидуального тура ощущались особо ярко. Мы загадали желания, полюбовались рисунками внучки Бажова, послушали легенды об Азов-горе, понервничали из-за нашей неугомонной восьмилетней дочери, которая забиралась на каждый камень, невзирая на его высоту и глубину обрыва под ним.

Весь день была прекрасная погода, общаться с Юрой было легко и свободно. Знакомство с природой Свердловской области началось. Впереди нас ожидало еще 5 интересных и увлекательных экскурсий.

По совету Юры вечером после экскурсии мы отправились на смотровую площадку башни «Высоцкий» и с удовольствием полюбовались красавцем-Екатеринбургом сначала в лучах заката, а затем в свете ночных огней. Прогулялись по Плотинке и насладились музыкальным световым шоу нового фонтана на реке Исеть. Завершением стала прогулка по пешеходной улице Вайнеров, где можно было послушать местных исполнителей. День удался на славу!