Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Начало: У Цирка
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
Побывать в живописных уральских местах и заглянуть в дом-музей всем известного писателя
11 дек в 13:30
12 дек в 13:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННауменко28 октября 2025Ездили показать внуку новые места в области, природу и животных.
Сам бывал в этих местах, но все равно очень понравилось.
Внук в восторге, надеюсь запомнит.
Спасибо году Екатерине.
- ММария4 января 2025Нам очень понравилась экскурсия. Животные красивые, ухоженные. На оленьей ферме можно приобрести корм чтоб покормить животных. После прогулки предлагают перекусить
- ДДарья1 января 2025Большое спасибо гиду Ксении! Все очень круто, незабываемо и волшебно! Идеально для предновогоднего настроения)
- ЮЮлия14 сентября 2024Были на экскурсии семьей (я, муж и двое детей 7 и 10 лет). Всем очень понравилось. Гид Ольга замечательный человек. Дети были в восторге от оленей, а взрослым очень понравилась Азов гора. Спасибо Вам большое.
- ММайя18 марта 2024Веселая гид Ксения не давала заскучать))
Маршрут легкий, зимний лес очень красивый 👍
- ТТатьяна11 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Масса положительных впечатлений. Гид Ксения просто супер!
- ООльга2 декабря 2023Благодарим вашу организацию за оперативный ответ на наш запрос экскурсии, на которую мы не успели заранее забронировать время!
Спасибо, что не
- ДДарья26 сентября 2023Нам очень понравилась экскурсии и Ксения))))
Урал восхитительный))))
- ТТатьяна5 сентября 202321 августа 2023г. посетили семьей экскурсию «К оленьей ферме и волшебной Азов-горе». Поскольку был понедельник, утром на Оленьей ферме мы
- ТТатьяна11 июня 2023Спасибо огромное за этот тур. Это просто сказка. Экскурсовод Екатерина 👍 знаток своего дела. Мы были с детьми разного возраста. Всё просто в восторге.
- ЮЮлия11 марта 2023Прекрасная организация, все понятно и кратко. Экскурсия проходила на машине организатора, безопасное вождение. Везде успели, все посмотрели, на Азов-гору забрались. остались очень довольны!
