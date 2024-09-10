7 часов
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Отправиться в путешествие по страницам истории города-миллионника с ярким характером
Начало: У Исторического сквера
8 ноя в 11:30
9 ноя в 12:30
13 500₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
6 мар в 10:30
13 мар в 10:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
По главным достопримечательностям города и его окрестностей с гидом-историком - за один день
Начало: От вашего места проживания
25 ноя в 08:30
26 ноя в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся10 сентября 2024Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание пеших и автомобильных прогулок.
- ННадежда6 мая 2024Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
- ЕЕлена10 февраля 2024Это был запоминающийся день! Спасибо огромное! Экскурсовод не просто знакомит со своим городом, но и погружает в его дух, щедро
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Башня «Исеть»»
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