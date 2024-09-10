Башня «Исеть» – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня «Исеть»» в Екатеринбурге, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
На машине
1 отзыв
7 часов
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Отправиться в путешествие по страницам истории города-миллионника с ярким характером
Начало: У Исторического сквера
8 ноя в 11:30
9 ноя в 12:30
13 500 за всё до 4 чел.
Неизведанный Екатеринбург
На машине
34 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
6 мар в 10:30
13 мар в 10:30
10 000 за всё до 3 чел.
Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
По главным достопримечательностям города и его окрестностей с гидом-историком - за один день
Начало: От вашего места проживания
25 ноя в 08:30
26 ноя в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    10 сентября 2024
    «Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
    Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание пеших и автомобильных прогулок.
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    Вы посещаете максимальное количество достопримечательностей, сопровождается это все историческими фактами, интересными рассказами и легендами. И самый неожиданный и приятный сюрприз Вас ждет в конце! После этой экскурсии вы сами сможете проводить экскурсии по Екатеринбургу. Наталья прекрасный рассказчик, легкий в общении человек, готовый уделить Вам все свое время и даже больше!

    Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
  • Е
    Елена
    10 февраля 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это был запоминающийся день! Спасибо огромное! Экскурсовод не просто знакомит со своим городом, но и погружает в его дух, щедро
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    делится знаниями, искренне заинтересован в общении! В холодную погоду очень выручил комби формат: часть на авто, часть пешком. Время пролетело на одном дыхании! А сколько полезной информации по сувенирам, ресторанам, музеям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Башня «Исеть»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
  2. Неизведанный Екатеринбург
  3. Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в ноябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Башня «Исеть»" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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