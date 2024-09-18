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Приглашаю вас в колоритный Нижний Тагил! Вы побываете на месте его основания и полюбуетесь панорамой города со Сторожевой башни на Лисьей горе. Увидите сохранившиеся с демидовских времен заводские корпуса и погуляете по набережной пруда. А я поделюсь занимательными фактами и легендами, связанными с историей города и его жителями.