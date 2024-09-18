Приглашаю вас в колоритный Нижний Тагил! Вы побываете на месте его основания и полюбуетесь панорамой города со Сторожевой башни на Лисьей горе. Увидите сохранившиеся с демидовских времен заводские корпуса и погуляете по набережной пруда. А я поделюсь занимательными фактами и легендами, связанными с историей города и его жителями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- место основания города на реке Выя.
- здание главного управления Нижнетагильского завода.
- старейшее в городе здание провиантских складов.
- набережную пруда.
- выставку заводских механизмов по открытым небом.
Вы узнаете:
- как оружейники Антюфеевы стали известны всему миру.
- как в Нижнем Тагиле появилась ж/д станция с романтичным названием «Сан-Донато».
- чем закончилась женитьба Анатолия Демидова на племяннице Наполеона.
- как на чердаке старого господского дома нашли «Мадонну» Рафаэля.
Организационные детали
- Транспорт — Toyota RAV-4 2019 г. в.
- Примерный тайминг: дорога туда/обратно — 4-5 часов, обзорная экскурсия — 2 часа, свободное время — 1 час, обед — 1 час.
- В свободное время можно посетить один из местных музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1301 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
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