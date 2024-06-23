Нижний Тагил — второй по численности населения город Свердловской области — известен своими запасами железной руды, а также единственным в России заводом-музеем.
А знаете ли вы, что это любимое место уральских пейзажистов, а также неисчерпаемый источник рассказов и легенд? Я познакомлю вас с его историей, неповторимым обликом и характером.
А знаете ли вы, что это любимое место уральских пейзажистов, а также неисчерпаемый источник рассказов и легенд? Я познакомлю вас с его историей, неповторимым обликом и характером.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путевая экскурсия
По дороге из Екатеринбурга вы услышите о непростой истории освоения и легендах Северного и Среднего Урала, вехах развития и особенностях края. Особое внимание уделим тагильскому характеру: вы поймёте, почему Чехов писал про местных жителей «Сколько бы их не толкли в ступе, а они всё зерно, а не мука».
Чудеса Нижнего Тагила
- Обзорная прогулка — побываем на главных улицах города и поговорим о вкладе династии Демидовых в промышленное развитие Урала и России.
- Музей бронетанковой техники — часть выставочного комплекса «Уралвагонзавода». Вы сможете попасть внутрь танка Победы — Т-34-85, и самого массового танка 20 века — Т-72. На втором этаже музея представлено более 1000 экспонатов: образцы танковой брони, снаряды, узлы машин, приборы наблюдения и системы управления огнём.
- Историко-технический музей «Дом Черепановых» — редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, познакомиться с их биографиями и наследием. Здесь вы найдёте невероятное количество редких экспонатов 18–19 веков.
- Лисья гора — символ Нижнего Тагила и обзорная площадка, с которой открывается великолепный вид на окрестности. Я объясню, почему именно с этого места началась история города.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле (седан иностранного производства), экскурсионное сопровождение по пути и в Нижнем Тагиле
- Обед возможно заказать заранее либо на месте. Остановка на обед также запланирована.
- Есть возможность организовать экскурсию на вашем транспорте с пересчётом стоимости в меньшую сторону
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Екатеринбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 6071 туриста
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии какЗадать вопрос
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