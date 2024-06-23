Нижний Тагил — второй по численности населения город Свердловской области — известен своими запасами железной руды, а также единственным в России заводом-музеем. А знаете ли вы, что это любимое место уральских пейзажистов, а также неисчерпаемый источник рассказов и легенд? Я познакомлю вас с его историей, неповторимым обликом и характером.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

По дороге из Екатеринбурга вы услышите о непростой истории освоения и легендах Северного и Среднего Урала, вехах развития и особенностях края. Особое внимание уделим тагильскому характеру: вы поймёте, почему Чехов писал про местных жителей «Сколько бы их не толкли в ступе, а они всё зерно, а не мука».

Чудеса Нижнего Тагила

Обзорная прогулка — побываем на главных улицах города и поговорим о вкладе династии Демидовых в промышленное развитие Урала и России.

— побываем на главных улицах города и поговорим о вкладе династии Демидовых в промышленное развитие Урала и России. Музей бронетанковой техники — часть выставочного комплекса «Уралвагонзавода». Вы сможете попасть внутрь танка Победы — Т-34-85, и самого массового танка 20 века — Т-72. На втором этаже музея представлено более 1000 экспонатов: образцы танковой брони, снаряды, узлы машин, приборы наблюдения и системы управления огнём.

— часть выставочного комплекса «Уралвагонзавода». Вы сможете попасть внутрь танка Победы — Т-34-85, и самого массового танка 20 века — Т-72. На втором этаже музея представлено более 1000 экспонатов: образцы танковой брони, снаряды, узлы машин, приборы наблюдения и системы управления огнём. Историко-технический музей «Дом Черепановых» — редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, познакомиться с их биографиями и наследием. Здесь вы найдёте невероятное количество редких экспонатов 18–19 веков.

— редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, познакомиться с их биографиями и наследием. Здесь вы найдёте невероятное количество редких экспонатов 18–19 веков. Лисья гора — символ Нижнего Тагила и обзорная площадка, с которой открывается великолепный вид на окрестности. Я объясню, почему именно с этого места началась история города.

Организационные детали