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Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

4.8
77 отзывов
Оксана
Оксана – Гид из Екатеринбурга
Вместе с экскурсоводом вы увидите самое старое каменное здание города, плотину на реке Исеть, где любят собираться жители, современный Екатеринбург-Сити и контрастирующие с ним старые купеческие дома, самые знаменитые здания в стиле конструктивизма, парк 🌳 Литературный квартал и Храм на Крови, на месте которого расстреляли царскую семью Романовых.

Экскурсия ⛳ закончится возле звезды нулевого километра Екатеринбурга.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 900 ₽ за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

Что вы увидите

  • Плотинка
  • Екатеринбург-Сити
  • Дом-корабль
  • Дом-трактор
  • Литературный квартал
  • Храм на Крови
Советы и лайфхаки от местныхМы поделимся с вами любовью к своему городу, покажем его уникальность и красоту, а также поможем сориентироваться. Где можно вкусно поесть, в том числе попробовать блюда уральской кухни? Что привезти в качестве сувенира 🎁 с уральской земли? Что посмотреть в городе днем? А куда сходить вечером? Мы ответим на все ваши вопросы и дадим полезные советы. Что мы увидим:Мы увидим самое старое каменное строение Екатеринбурга, прогуляемся по историческому скверу или Плотинке — любимому месту встреч и прогулок горожан, полюбуемся на красивые 🤩 купеческие особняки и контрастные современные небоскребы квартала Екатеринбург-Сити. Обратим свой взгляд на шедевры конструктивизма — дом-корабль и дом-трактор. Ощутим атмосферу дореволюционного Екатеринбурга, пройдя по гранитным плитам литературного квартала. Посетим Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших, построенного на месте дома Ипатьева, где были расстреляны Николай II и его семья.
Вы услышите, как живет современный Екатеринбург и как город 🏙️ жил 300 лет назад. Узнаете, как город был основан и почему у него два основателя. Какую роль в истории 📖 города сыграл Петр I? Почему уральские горы ⛰️ являются границей между Европой и Азией? Как Екатеринбург пережил «золотую лихорадку»? Как связаны с нашим городом такие известные личности, как писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк и П. П. Бажов, маршал СССР Г. Жуков и первый президент России Борис Ельцин? Почему рок-музыка считается визитной карточкой Екатеринбурга? Мы найдем звезду нулевого километра и загадаем желание, которое непременно сбудется. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Дополнительные платежи
Начало
🚩 площадь 1905 года
Место завершения
🏁 По договорённости
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана
Оксана
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77 отзывов оставили туристы

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