Советы и лайфхаки от местныхМы поделимся с вами любовью к своему городу, покажем его уникальность и красоту, а также поможем сориентироваться. Где можно вкусно поесть, в том числе попробовать блюда уральской кухни? Что привезти в качестве сувенира 🎁 с уральской земли? Что посмотреть в городе днем? А куда сходить вечером? Мы ответим на все ваши вопросы и дадим полезные советы. Что мы увидим:Мы увидим самое старое каменное строение Екатеринбурга, прогуляемся по историческому скверу или Плотинке — любимому месту встреч и прогулок горожан, полюбуемся на красивые 🤩 купеческие особняки и контрастные современные небоскребы квартала Екатеринбург-Сити. Обратим свой взгляд на шедевры конструктивизма — дом-корабль и дом-трактор. Ощутим атмосферу дореволюционного Екатеринбурга, пройдя по гранитным плитам литературного квартала. Посетим Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших, построенного на месте дома Ипатьева, где были расстреляны Николай II и его семья.

Вы услышите, как живет современный Екатеринбург и как город 🏙️ жил 300 лет назад. Узнаете, как город был основан и почему у него два основателя. Какую роль в истории 📖 города сыграл Петр I? Почему уральские горы ⛰️ являются границей между Европой и Азией? Как Екатеринбург пережил «золотую лихорадку»? Как связаны с нашим городом такие известные личности, как писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк и П. П. Бажов, маршал СССР Г. Жуков и первый президент России Борис Ельцин? Почему рок-музыка считается визитной карточкой Екатеринбурга? Мы найдем звезду нулевого километра и загадаем желание, которое непременно сбудется. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.