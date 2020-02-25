72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Екатеринбург и династия Романовых

Вопреки всеобщему убеждению, семья Николая II — не единственные из династии Романовых, чей след (в данном случае — печальный) остался в истории Екатеринбурга. Вы увидите не только Храм-на-Крови, возникший на месте дома инженера Ипатьева, где расстреляли императора и его родных, но и усадьбу Расторгуевых-Харитоновых, где останавливался Александр I, и дом генерала Глинки, где разместился во время своего путешествия по стране Александр II. Посмотрите на Ново-Тихвинский женский монастырь, учреждённый по указу первого из них, и узнаете про знакомство второго с уральскими заводами.

Город на границе Европы и Азии

Екатеринбург — единственный город, где граница Европы и Азии проходит по суше. Я расскажу вам про его города-побратимы: с азиатской стороны — китайский Гуанчжоу и с европейской — итальянский Генуя. Вы увидите отметку 17-го километра Новомосковского тракта, где проходит граница, и дом чиновника Севастьянова, где расположен кабинет президента Российской Федерации, готовый принять его в любое время суток. А кроме того, узнаете главное про конгрессный туризм в Екатеринбурге.

Архитектурное наследие

Вся история города, который зародился как завод-крепость, а сейчас претендует на статус «города для людей», отражена в его облике. Вы узнаете, как рос и развивался Екатеринбург во время «золотой лихорадки», охватившей всё купечество, и как промышленная конкуренция сказалась на количестве храмов в городе. Увидите внушительную архитектуру эпохи конструктивизма, например, дом-расчёску, поймёте, где находится район чекистов, и посмотрите на небоскрёбы Екатеринбург-Сити. С моей помощью вы познакомитесь с удивительной историей Екатеринбурга, который сначала работал на промышленность Российской империи, потом — на военную оборону, а теперь стал самым компактным российским городом-миллионником.