72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга

Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии

Артём
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Артём – ваш гид
Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее.

Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы.

И, хотя экскурсия проходит на автомобиле, вы также погуляете по Екатеринбургу пешком — ведь невозможно иначе сблизиться с городом.
5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии72 отзыва
4.9
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга

Что вас ожидает

Екатеринбург и династия Романовых
Вопреки всеобщему убеждению, семья Николая II — не единственные из династии Романовых, чей след (в данном случае — печальный) остался в истории Екатеринбурга. Вы увидите не только Храм-на-Крови, возникший на месте дома инженера Ипатьева, где расстреляли императора и его родных, но и усадьбу Расторгуевых-Харитоновых, где останавливался Александр I, и дом генерала Глинки, где разместился во время своего путешествия по стране Александр II. Посмотрите на Ново-Тихвинский женский монастырь, учреждённый по указу первого из них, и узнаете про знакомство второго с уральскими заводами.

Город на границе Европы и Азии
Екатеринбург — единственный город, где граница Европы и Азии проходит по суше. Я расскажу вам про его города-побратимы: с азиатской стороны — китайский Гуанчжоу и с европейской — итальянский Генуя. Вы увидите отметку 17-го километра Новомосковского тракта, где проходит граница, и дом чиновника Севастьянова, где расположен кабинет президента Российской Федерации, готовый принять его в любое время суток. А кроме того, узнаете главное про конгрессный туризм в Екатеринбурге.

Архитектурное наследие
Вся история города, который зародился как завод-крепость, а сейчас претендует на статус «города для людей», отражена в его облике. Вы узнаете, как рос и развивался Екатеринбург во время «золотой лихорадки», охватившей всё купечество, и как промышленная конкуренция сказалась на количестве храмов в городе. Увидите внушительную архитектуру эпохи конструктивизма, например, дом-расчёску, поймёте, где находится район чекистов, и посмотрите на небоскрёбы Екатеринбург-Сити. С моей помощью вы познакомитесь с удивительной историей Екатеринбурга, который сначала работал на промышленность Российской империи, потом — на военную оборону, а теперь стал самым компактным российским городом-миллионником.

Организационные детали

  • Дополнительный час экскурсии стоит 1200 рублей
  • Экскурсия может быть организована и для компании больше, чем 3 человек (стоимость уточняйте у гида)
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Гиду.
25 февраля 2020
23 февраля побывали на экскурсии у Артема, очень понравилась подача материала, все было интересно, содержательно и неутомительно, за 3 часа узнали много нового и интересного об Екатеринбурге и его истории! При следующей поездке обязательно снова обратимся к Артему.
9 февраля 2020
Экскурсия прошла замечательно. Очень познавательная, слушалось все легко и интересно.
8 января 2020
Были на экскурсии на новогодних каникулах. Отличный вариант для холодного времени года, потому что передвигались на машине, на улице проводили небольшой отрезок времени, так что замёрзнуть не успевали. Объём экскурсии, охват количества объектов достаточный, чтобы сформировалось представление о городе. Спасибо Артёму не только за интересную информацию, но и за помощь в выборе мест отдыха в городе.
8 декабря 2019
Артём - отличный гид и рассказчик. Знает и любит свой город. За 3 часа узнали про Екатеринбург массу интересного. Маршрут гибко подстраивался под нас. Остались очень довольны экскурсией и работой гида, рекомендуем всем.
25 ноября 2019
Отличная экскурсия, гид очень увлеченный и интересный рассказчик. Время экскурсии пролетело не заметно
25 ноября 2019
Живу в Екатеринбурге, не раз была на экскурсиях по городу. Но оказывается очень мало знаю о городе. Информация подана в лёгкой форме, в то же время она была объёмной, было понятно, что Артём знает намного больше, чем успевает рассказывать. Хочется снова на экскурсию. Всем знакомым будем рекомендовать воспользоваться услугами Трипстера. Особая благодарность Артему. Испытываю гордость за Екатеринбург, с его богатой историей, такими профессиональными экскурсоводами.
5 ноября 2019
Добрый день!
Понравилось всё:
1. Организация отличная: без проблем договорились с гидом, чтобы он забрал нас из удобного места.
2.Маршрут скорректировали согласно нашим предпочтениям.
3. Артём - гениальный, образованный человек! Познакомил нас с историей
28 октября 2019
Огромное спасибо Артему за интересную, увлекательную экскурсию! Оказывается столько интересного мы не знаем про Екатеринбург, хоты часто в нем бываем! Граммотный, знающий, любящий свой город экскурсовод! Мы все остались очень довольны! Рекомендуем однозначно!!!
7 октября 2019
Профессиональный гид, приятный человек с очень разносторонними знаниями о своём регионе. Далеко не всё, что хотелось узнать поместилось в рамки экскурсии. Если доведётся вернуться, непременно обратимся к Артёму снова.
Ещё 62 отзыва

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