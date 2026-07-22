Даже если времени у вас совсем не много, после этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели Екатеринбург! За пару часов мы успеем обойти центральную часть города, побываем на
Описание экскурсии
Экскурсия по Екатеринбургу
Если у вас ограничено время для знакомства с Екатеринбургом — будь то деловая поездка, учеба или визит к родственникам, есть отличный способ быстро и увлекательно узнать город. Во время экскурсии вы сможете погрузиться в историю возникновения и развития этого крупнейшего уральского города, который является индустриальным, административным и культурным центром Свердловской области.
Что вас ждет на экскурсии
- Посещение места рождения города — плотины, перекрывшей реку Исеть, известной горожанам как Плотинка.
- Прогулка по Историческому скверу, где расположен памятник основателям города.
- Знакомство с Вознесенской горкой, где вы услышите легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга.
- Возможность включить в программу экскурсии посещение монастырского комплекса «Ганина Яма», расположенного примерно в 8 километрах от Екатеринбурга.
Ганина Яма
Это место известно далеко за пределами Екатеринбурга и знакомо почти каждому россиянину. Здесь, на Ганиной Яме, после трагических событий 1918 года были привезены останки последнего императора России и его семьи.
Не упустите возможность узнать больше об этом удивительном городе, его истории и культуре!
В 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная площадь Екатеринбурга
- Место рождения города-завода - Плотинка
- Исторический сквер
- Сад камней
- Памятник основателям города
- Набережная Городского пруда
- Нулевой километр
- Дом Севастьянова
- Литературный квартал
- Храм-на-Крови
- Первый общественный сад Екатеринбурга с усадьбой Расторгуева-Харитонова
- Памятник конструктивизма Городок Чекистов
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. 8 марта, 13
Завершение: Ул. Царская, 10
Когда и сколько длится?
Когда: В 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 350 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
С Анатолием мы прошли исторический центр, останавливались в наиболее значимых для истории города местах. Группа была не большая, что дало возможность непосредственно общаться с гидом, задавать вопросы. В конце экскурсии все участники получили по маленькому подарочку! Очень содержательная и насыщенная экскурсия, все участники, думаю, были довольны
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Е
Замечательная пешеходная экскурсия по городу Екатеринбургу, гидом Анатолием очень много дано интересной информации об истории города и местах посещения, туристы были в постоянном диалоге с ним, много спрашивали, получали развёрнутые
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Д
Прекрасная экскурсия. Время пролетело не заметно. Отличный экскурсовод Евгений провел нас по всем значимым маршрутам и локациям Екатеринбурга
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А
Замечательная экскурсия, Анатолий великолепный проводник в историю создания города, величества архитектуры, развития радиотехники, искусства и археологии. Провели увлекательно время семьёй во время вынужденной остановки во время задержки вылета самолета, дети были в восторге. Всех благ, удачи в работе,!
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Д
Замечательный гид Анатолий провёл нам отличную экскурсию по Екатеринбургу. Мы посмотрели на всё знавые места центра города, послушали историю основания города и множество историй о жителях Екатеринбурга.
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Н
Вчера вернулись с пешей экскурсии и всё еще под большим впечатлением! 🔥 Если хотите не «посмотреть» город, а «прочувствовать» его — это точно ваш вариант. Наш гид сумел оживить камни,
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