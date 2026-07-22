Даже если времени у вас совсем не много, после этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что видели Екатеринбург! За пару часов мы успеем обойти центральную часть города, побываем на

Плотинке и в Историческом сквере, поднимемся на Вознесенскую горку и посмотрим на памятник градооснователям. По пути поговорим о том, как возник и развивался крупнейший уральский город — индустриальная и культурная столица региона.

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Описание экскурсии

Экскурсия по Екатеринбургу

Если у вас ограничено время для знакомства с Екатеринбургом — будь то деловая поездка, учеба или визит к родственникам, есть отличный способ быстро и увлекательно узнать город. Во время экскурсии вы сможете погрузиться в историю возникновения и развития этого крупнейшего уральского города, который является индустриальным, административным и культурным центром Свердловской области.

Что вас ждет на экскурсии

Посещение места рождения города — плотины, перекрывшей реку Исеть, известной горожанам как Плотинка.

Прогулка по Историческому скверу, где расположен памятник основателям города.

Знакомство с Вознесенской горкой, где вы услышите легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга.

Возможность включить в программу экскурсии посещение монастырского комплекса «Ганина Яма», расположенного примерно в 8 километрах от Екатеринбурга.

Ганина Яма

Это место известно далеко за пределами Екатеринбурга и знакомо почти каждому россиянину. Здесь, на Ганиной Яме, после трагических событий 1918 года были привезены останки последнего императора России и его семьи.

Не упустите возможность узнать больше об этом удивительном городе, его истории и культуре!