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Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Анатолий К.
Анатолий К. – Гид из Екатеринбурга
Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 500 ₽ за человека

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Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Что вы увидите

  • Центральная площадь Екатеринбурга
  • место рождения города-завода — Плотинка
  • Исторический сквер
  • сад камней
  • памятник основателям города
  • набережная городского пруда
  • нулевой километр
  • первое здание города в стиле эклектики - дом Севастьянова
  • литературный квартал
  • место последнего пристанища и гибели царской семьи
  • где сейчас стоит Храм-памятник на Крови
  • первый общественный сад Екатеринбурга с классической усадьбой Расторгуева-Харитонова
  • строившейся 30 лет
  • памятник конструктивизму "Городок Чекистов" и многое другое
Быстрый способ познакомиться с городом, если вы ограничены во времени — приехали по делам, на обучение, навестить родственников или просто оказались здесь проездом. Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 возникновения и развития Екатеринбурга, крупнейшего города на Урале, индустриального, административного и культурного центра Свердловской области. Побываете на месте рождения города-завода — плотине, перекрывшей реку Исеть и ласково называемой горожанами — Плотинка и в Историческом сквере. Увидите памятник основателям города. Побываете на Вознесенской горке, где узнаете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга и многое другое.
В обзорную экскурсию ⛳ можно также включить посещение монастырского комплекса «Ганина Яма». Находится примерно в 8 километрах от Екатеринбурга, около поселка Шувакиш и деревни Коптяки. Ганина Яма — место, известное далеко за пределами Екатеринбурга, о котором знает почти каждый россиянин. Сюда, на Ганину Яму, после расстрела в 1918 году были привезены останки последнего императора России и его семьи.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 ул. 8 марта 13
    Место завершения
    🏁 Царская ул., 10
    Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Анатолий К.
    Анатолий К.
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