Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

Увидеть место, где родился город Екатеринбург, пройти маршрут по любимым горожанами Плотинке и...

Увидеть место, где родился город Екатеринбург, пройти маршрут по любимым горожанами Плотинке и Историческому скверу, посмотреть на первое каменное здание города, Уральскую государственную консерваторию, своими глазами и многое другое.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

Что вы увидите 🤩

  • Плотина городского пруда
  • памятник основателям города
  • Ельцин-центр Уральскую государственную филармонию
  • небоскреб "Высоцкий" штаб -квартиру РМК
  • дом Севостьянова
  • ботанический сад
Увидеть место, где родился город Екатеринбург, пройти маршрут по любимым горожанами Плотинке и Историческому скверу, посмотреть на первое каменное здание города, Уральскую государственную консерваторию, своими глазами
Неспеша обойти старинные особняки, которые сформировали исторический центр города, прогуляться по Гимназической набережной, любуясь на вид городского пруда и дом Управляющего горным округом.
Мы увидим современные здания Екатеринбург-сити, легендарный «Высоцкий» и башня «Исеть», «Ельцин центр», Штаб-квартиру Русской Медной Компании, которую за необычный дизайн прозвали в народе " Дом Ананас ".
Вы узнаете что Екатеринбург является столицей конструктивизма, мы сделаем фото на отметке «Нулевой километр» возле здания Главпочтамт, которое горожане называют Дом-трактор, за узкие окна на фасаде, которые напоминают тракторные гусеницы.
Мы увидим Храм На Крови, построенный на месте знаменитого Дома инженера Ипатьева, где царская семья провела, последние месяцы своей жизни, а так же многое другое. Услышать увлекательные рассказы о городе и людях, живущих в нем.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
экскурсионный
950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Проспект Ленина дом 32
Завершение: ул. Ленина 24
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10.00

Владислав К.
Владислав К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Владислав К. проводит ещё 1 экскурсию

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