Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»

5
1 отзыв
За окном весна — это лучшее время для знакомства с Екатеринбургом! Мы вместе прогуляемся по местам, которые дороги нам, местным жителям.
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»

Что вы увидите 🤩

  • Исторический сквер
  • Вознесенский Собор
  • Особняк Расторгуевых-Харитоновых
  • Храм-на-Крови
  • Собор Александра Невского
  • Дом купца Чувильдина
  • Памятник клавиатуре
  • Памятник Битлз
  • Музей ИЗО
  • Музей архитектуры и дизайна
  • Музей природы
  • Водонапорная башня
  • Дом Севастьянова

Что вас ожидает:

  • Можем начать с Исторического сквера, правда так пафосно мы это место не называем. Для нас это горячо любимая Плотинка.
  • Прокатившись на метро, побываем в Новотихвинском монастыре, прогуляемся по новой набережной Исети, «покорим» Вознесенскую горку, посетим Храм-на-Крови.
Я покажу вам кусочек деревянного дореволюционного Екатеринбурга и много ещё чего!

Важная информация:

  • Для посещения храмов и монастырей — дамам обязательно иметь при себе косынки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ул. Царская, 10, Екатеринбург
🏁 Место завершения: ул. Горького 4В, Екатеринбург
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Пожертвования в храмах
Важная информация
  • Для посещения храмов и монастырей — дамам обязательно иметь при себе косынки. Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: По согласованию
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Марина К.
Марина К.
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