Что вы увидите 🤩
Исторический сквер
Вознесенский Собор
Особняк Расторгуевых-Харитоновых
Храм-на-Крови
Собор Александра Невского
Дом купца Чувильдина
Памятник клавиатуре
Памятник Битлз
Музей ИЗО
Музей архитектуры и дизайна
Музей природы
Водонапорная башня
Дом Севастьянова
Что вас ожидает:
Можем начать с Исторического сквера, правда так пафосно мы это место не называем. Для нас это горячо любимая Плотинка.
Прокатившись на метро, побываем в Новотихвинском монастыре, прогуляемся по новой набережной Исети, «покорим» Вознесенскую горку, посетим Храм-на-Крови.
Я покажу вам кусочек деревянного дореволюционного Екатеринбурга и много ещё чего!
Важная информация:
Для посещения храмов и монастырей — дамам обязательно иметь при себе косынки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало:
ул. Царская, 10, Екатеринбург
🏁 Место завершения:
ул. Горького 4В, Екатеринбург
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Пожертвования в храмах
Важная информация
Для посещения храмов и монастырей — дамам обязательно иметь при себе косынки. Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения:
По согласованию
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина К.
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