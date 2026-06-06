Познакомиться с душой уральского края (старт в Екатеринбурге)
Едем влюбляться в Урал через его природу, легенды и живые истории. Посетим ферму без оград, где животные свободно гуляют рядом с людьми. И поднимемся на Азов-гору — место, что вдохновило Павла Бажова на знаменитые сказы.
Поговорим о происхождении гор, древних народах и преданиях, которые до сих пор живут среди скал и лесов.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Екатеринбурга
10:00–11:00 — музейный комплекс «Северская домна» в Полевском
Единственное место в Европе, где хорошо сохранилась подлинная доменная печь середины 19 века. Вы посмотрите на неё, прогуляетесь по территории, где собраны гигантские механизмы прошлого, и зайдёте в железную Спасо-Преображенскую часовню из железа. Мы расскажем, какие фильмы здесь снимали.
11:00–12:00 — переезд до оленьей фермы
12:00–13:30 — прогулка по ферме
Вы покормите с рук благородных и дружелюбных оленей. И познакомитесь с другими харизматичными обитателями — страусами, верблюдами, мишками, кабанчиками, павлинами и другими.
По желанию вы устроите небольшой пикник в уютной беседке.
13:30–14:30 — переезд до посёлка Зюзельский и начало тропы на Азов-гору
14:30–16:30 — лёгкий треккинг на Азов-гору, воспетую в сказах Бажова
Вы покорите легендарную вершину с базальтовыми скалами, причудливыми каменными гребнями и узкими проходами. Предание гласит, что здесь родилась Огневушка-поскакушка, правит Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце выбивает самоцветы, а Данила-мастер ищет вдохновение для своего каменного цветка.
16:30–18:00 — обратная дорога в Екатеринбург
Организационные детали
Едем на Lada Granta Cross. Или на вашем авто — в этом случае стоимость будет дешевле на 1500₽
Пройдём пешком 4 км
По запросу организуем экскурсию для большой компании — до 45 чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Билет в музей «Северская домна» — 300 ₽ за чел., есть льготы
Вход на ферму — 300 ₽ за чел.
Угощение для оленей — 100 ₽ за порцию
Еда на территории фермы — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 528 туристов
Влюблённые в горы, вдохновлённые путешествиями. Наш девиз — «Жить километрами, а не квадратными метрами».
Юрий:
С 2014 года путешествую по Уралу, побывал во многих уголках нашего прекрасного и необъятного края. С 2020 читать дальшеуменьшить
года профессионально работаю гидом, экскурсоводом и проводником. За моими плечами — сотни экскурсий, многодневные походы и автопутешествия.
Андрей:
Увлекаюсь историей, биологией и геологией. Знаю всё о каждом цветке и о каждой птице. Люблю сочетание природы и истории, готов говорить о Урале часами. Со мной всегда комфортно и легко. Я как ходячая энциклопедия. Спросите меня о чём угодно, и я вам обязательно дам ответ.
Алексей:
В будни я юрист — договоры, иски, логика и порядок. По выходным — рюкзак и треккинговые палки. Я люблю этот край, открывать его заново для себя и показывать другим. Со мной не будет заученного текста, зато будет нормальный темп, честный ответ на любой вопрос и живой взгляд на Урал без пафоса.
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