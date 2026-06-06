Едем влюбляться в Урал через его природу, легенды и живые истории. Посетим ферму без оград, где животные свободно гуляют рядом с людьми. И поднимемся на Азов-гору — место, что вдохновило Павла Бажова на знаменитые сказы. Поговорим о происхождении гор, древних народах и преданиях, которые до сих пор живут среди скал и лесов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Екатеринбурга

10:00–11:00 — музейный комплекс «Северская домна» в Полевском

Единственное место в Европе, где хорошо сохранилась подлинная доменная печь середины 19 века. Вы посмотрите на неё, прогуляетесь по территории, где собраны гигантские механизмы прошлого, и зайдёте в железную Спасо-Преображенскую часовню из железа. Мы расскажем, какие фильмы здесь снимали.

11:00–12:00 — переезд до оленьей фермы

12:00–13:30 — прогулка по ферме

Вы покормите с рук благородных и дружелюбных оленей. И познакомитесь с другими харизматичными обитателями — страусами, верблюдами, мишками, кабанчиками, павлинами и другими.

По желанию вы устроите небольшой пикник в уютной беседке.

13:30–14:30 — переезд до посёлка Зюзельский и начало тропы на Азов-гору

14:30–16:30 — лёгкий треккинг на Азов-гору, воспетую в сказах Бажова

Вы покорите легендарную вершину с базальтовыми скалами, причудливыми каменными гребнями и узкими проходами. Предание гласит, что здесь родилась Огневушка-поскакушка, правит Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце выбивает самоцветы, а Данила-мастер ищет вдохновение для своего каменного цветка.

16:30–18:00 — обратная дорога в Екатеринбург

Организационные детали

Едем на Lada Granta Cross. Или на вашем авто — в этом случае стоимость будет дешевле на 1500₽

Пройдём пешком 4 км

По запросу организуем экскурсию для большой компании — до 45 чел.

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы