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Приглашаю на согревающе-ободряющую экскурсию с дегустацией в финале! Мы пройдем хмельными тропами Екатеринбурга и поговорим о том, что здесь ели и пили в конце 19 — начале 20 веков. Что подавали в фастфуде и ресторанах тех времён. Кем были местные «пивные короли» и какие легенды с ними связаны. Что такое меню табльдот и где проходил главный новогодний карнавал.