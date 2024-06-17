Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга

Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Приглашаю на согревающе-ободряющую экскурсию с дегустацией в финале! Мы пройдем хмельными тропами Екатеринбурга и поговорим о том, что здесь ели и пили в конце 19 — начале 20 веков. Что подавали в фастфуде и ресторанах тех времён. Кем были местные «пивные короли» и какие легенды с ними связаны. Что такое меню табльдот и где проходил главный новогодний карнавал.
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Территорию бывшего Зеленого рынка и Обжорного ряда
  • Особняк «водочного короля Урала» Поклевского-Козелл
  • Пивные лавки Гребенькова и Филитца
  • Здание у Каменного моста, в котором размещался ресторан «Звезда»
  • Самый пафосный ресторан дореволюционного Екатеринбурга «Россия»
  • Трактир Рожнова и современный «Скандинавский паб»

Вы узнаете:

  • Что такое ренсковые погреба и где они находились
  • Когда появилось пивоваренное производство в Екатеринбурге
  • Какие сорта пива разливались
  • Могла ли женщина до революции преуспеть в пивоварении
  • Где изготовили самую дорогую настойку в мире
  • Как выглядели старинные пивные и водочные этикетки

В финале экскурсии мы зайдём в современную рюмочную, расположенную в деревянном тереме камнереза Трапезникова. И продегустируем настойки, уникальные по описанию и содержанию. На прощание каждый участник получит рецепт настойки «3 ягоды» от фестиваля аутентичной уральской кухни.

Организационные детали

Напитки оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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