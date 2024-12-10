2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Проследуем по «Першпективной» улице до бара «Гротт»»
Сегодня в 21:30
Завтра в 20:30
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Начало: Проспект Ленина, 1 (Дворец молодежи)
«До возникновения Свердловского рок-клуба никто не мог пройти эту аттестацию»
Расписание: Согласно календарю
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
6600₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
от 6500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна10 декабря 2024Отличная получилась экскурсия) очень рада и благодарна Светлане) все было очень интересно и приятный подарок от Светланы. Вообще сама экскурсия от Светланы это отличный подарок!
- ААнатолий8 октября 2024Отличная и очень познавательная экскурсия! Светлана рассказала множество интересных фактов о свердловском рок-клубе и его участниках, показала много мест, связанных
- ООльга17 августа 2024Спасибо Светлане за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно, даже дождь не испортил впечатления! Прекрасное общение, глубокие знания темы, подача материала огонь! К концу экскурсии ощущения, как будто прогулка с приятелями! Рекомендую!
- ААлексей17 апреля 2024Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Бары и ночная жизнь»
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