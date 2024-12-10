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с его историей, и в довесок к экскурсии посоветовала, какие еще памятные локации стоит посетить, и прислала список видеоматериалов, связанных с рок-клубом и его участниками, такими как Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Урфин Джюс, Чайф и другие. Если вам нравятся эти группы и вы хотите узнать о них побольше, очень советую сходить на эту рок-прогулку. Еще раз большое спасибо!)