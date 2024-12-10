Экскурсии по барам Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Екатеринбурге, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В Екатеринбург - по пабам
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Проследуем по «Першпективной» улице до бара «Гротт»»
Сегодня в 21:30
Завтра в 20:30
от 25 000 за всё до 5 чел.
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Начало: Проспект Ленина, 1 (Дворец молодежи)
«До возникновения Свердловского рок-клуба никто не мог пройти эту аттестацию»
Расписание: Согласно календарю
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
6600 за всё до 6 чел.
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
от 6500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    10 декабря 2024
    Свердловский рок на карте Екатеринбурга
    Отличная получилась экскурсия) очень рада и благодарна Светлане) все было очень интересно и приятный подарок от Светланы. Вообще сама экскурсия от Светланы это отличный подарок!
  • А
    Анатолий
    8 октября 2024
    Свердловский рок на карте Екатеринбурга
    Отличная и очень познавательная экскурсия! Светлана рассказала множество интересных фактов о свердловском рок-клубе и его участниках, показала много мест, связанных
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    с его историей, и в довесок к экскурсии посоветовала, какие еще памятные локации стоит посетить, и прислала список видеоматериалов, связанных с рок-клубом и его участниками, такими как Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Урфин Джюс, Чайф и другие. Если вам нравятся эти группы и вы хотите узнать о них побольше, очень советую сходить на эту рок-прогулку. Еще раз большое спасибо!)

  • О
    Ольга
    17 августа 2024
    Свердловский рок на карте Екатеринбурга
    Спасибо Светлане за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно, даже дождь не испортил впечатления! Прекрасное общение, глубокие знания темы, подача материала огонь! К концу экскурсии ощущения, как будто прогулка с приятелями! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    В Екатеринбург - по пабам
    Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
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    как участники, отметили удачную комбинацию самого маршрута и объектов показа. Разные стили, атмосфера, история, форматы. Большое спасибо гиду Елене, автору идеи и очень внимательному человеку. Внимательной и чуткой как к гостям, так и к истории и культуре своих родных мест. Все продумано до мелочей, все заранее предзаказано, все гармонично и соответствует ожиданиям. Нам всем понравилось. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Бары и ночная жизнь»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Екатеринбург - по пабам
  2. Свердловский рок на карте Екатеринбурга
  3. Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Храм на Крови
  4. Дом Севастьянова
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Городок чекистов
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в феврале 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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