Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к горе Сугомак! Откройте для себя красоту уральских пейзажей и исследуйте мраморную пещеру
Начало: По договорености
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Загадки подземелья: прогулка по метро
От петровских заводов - к космическим ракетам и современным технологиям
Начало: На площаи 1905 года
Расписание: в понедельник и пятницу в 17:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
11 дек в 12:00
12 дек в 17:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 сентября 2025Светлана, большое спасибо за экскурсию…. очень интересно ненавязчиво рассказываете, легко слушать… Отдельное спасибо, за то, что скорректировали время под нас…. Рекомендую!!!! 🌸🌸🌸
- ААнастасия11 сентября 2025Прикольный формат, понравилось
- ККирилл3 сентября 2025Интересная и познавательная экскурсия, позволяющая нестандартно взглянуть на город. Рекомендую!
- ТТатьяна24 августа 2025Спасибо за комфортную и насыщенную поездку! Роман сопровождал нас на всех локациях и помогал преодолевать сложные для пешеходного прохождения дистанции.
- ЕЕлена13 июля 2025Огромное спасибо Роману за комфортную и интересную экскурсию. Довольно легко поднялись на Сугомак, по пути следования собирали и ели чернику
- ККатенок25 сентября 2024В восторге от экскурсии на Сугомак! Спасибо Андрею: он дал нам возможность сполна насладиться красотами и потрясающими видами! Экскурсия проходила
- ВВера22 июня 2024Без подготовки поднялись на Сугомак, хотя возраст 60 плюс 😊 Для "бывалых" будет легко. Море впечатлений и эмоций от общения с природой и чудесных видов!
- ЕЕкатерина7 апреля 2024Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
- ММайя16 марта 2024Отличная экскурсия получилась!
Спасибо Андрею)
