читать дальше Отдельно хочется поблагодарить за аккуратное вождение - рельефный маршрут был преодолен нами быстро и безболезненно)) Успели подняться на вершину горы Сугомак, посмотреть пещеру и перекусить с красивым видом на берегу озера. После поездки остались самые положительные впечатления!

Спасибо за комфортную и насыщенную поездку! Роман сопровождал нас на всех локациях и помогал преодолевать сложные для пешеходного прохождения дистанции.