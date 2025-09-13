Мои заказы

По подземельям – экскурсии в Екатеринбурге

Чёртово городище: прогулка к чуду Зауралья
Пешая
5.5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Джиппинг
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к горе Сугомак! Откройте для себя красоту уральских пейзажей и исследуйте мраморную пещеру
Начало: По договорености
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Загадки подземелья: прогулка по станциям метро в Екатеринбурге
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Загадки подземелья: прогулка по метро
От петровских заводов - к космическим ракетам и современным технологиям
Начало: На площаи 1905 года
Расписание: в понедельник и пятницу в 17:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
11 дек в 12:00
12 дек в 17:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 сентября 2025
    Загадки подземелья: прогулка по станциям метро в Екатеринбурге
    Светлана, большое спасибо за экскурсию…. очень интересно ненавязчиво рассказываете, легко слушать… Отдельное спасибо, за то, что скорректировали время под нас…. Рекомендую!!!! 🌸🌸🌸
  • А
    Анастасия
    11 сентября 2025
    Загадки подземелья: прогулка по станциям метро в Екатеринбурге
    Прикольный формат, понравилось
  • К
    Кирилл
    3 сентября 2025
    Загадки подземелья: прогулка по станциям метро в Екатеринбурге
    Интересная и познавательная экскурсия, позволяющая нестандартно взглянуть на город. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2025
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Спасибо за комфортную и насыщенную поездку! Роман сопровождал нас на всех локациях и помогал преодолевать сложные для пешеходного прохождения дистанции.
    читать дальше

    Отдельно хочется поблагодарить за аккуратное вождение - рельефный маршрут был преодолен нами быстро и безболезненно)) Успели подняться на вершину горы Сугомак, посмотреть пещеру и перекусить с красивым видом на берегу озера. После поездки остались самые положительные впечатления!

  • Е
    Елена
    13 июля 2025
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Огромное спасибо Роману за комфортную и интересную экскурсию. Довольно легко поднялись на Сугомак, по пути следования собирали и ели чернику
    читать дальше

    и землянику. Полюбовались великолепными видами на тайгу и озера с вершины горы. Спустились в мраморную пещеру, даже исследовали её потаенные лабиринты. Искупались в озере Сугомак и полюбовались голубыми водами озера Бали. Зарядились позитивом на целый год

  • К
    Катенок
    25 сентября 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    В восторге от экскурсии на Сугомак! Спасибо Андрею: он дал нам возможность сполна насладиться красотами и потрясающими видами! Экскурсия проходила
    читать дальше

    в удобном для нас темпе и сопровождалась приятной беседой с гидом. Мы рады, что остановили свой выбор именно на этом путешествии! Однозначно рекомендуем!

  • В
    Вера
    22 июня 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Без подготовки поднялись на Сугомак, хотя возраст 60 плюс 😊 Для "бывалых" будет легко. Море впечатлений и эмоций от общения с природой и чудесных видов!
  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
  • М
    Майя
    16 марта 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Отличная экскурсия получилась!
    Спасибо Андрею)
