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транспорте без проблем. Дорога на электричке долгая, но прямая. Игорь - замечательный человек, составил нам приятную и комфортную компанию. Как гид учитывая наши пожелания по маршруту и по времени возвращения. Старался показать нам все интересные места. Давал время сделать фото, отдохнуть, где надо. По дороге сделал несколько душевных фото нас со стороны. Маршрут интересный, мы увидели различные скалы, гроты, прошли два моста, в том числе подвесной, реку, конечно. На мост было страшно наступать, но по пути все справились. В жилых посёлках встречались местные достопримечательные места. Даже завели себе собаку на время привала. Ещё раз спасибо Игорь за интересные и памятный день