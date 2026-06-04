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Экскурсии по рекам в Екатеринбурге 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Екатеринбурге, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Пешая
Сплавы и рафтинг
7 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Путешествие по реке Чусовой - это шанс увидеть древние артефакты и живописные уголки Урала. Ощутите дух тайги и откройте для себя легенды этого края
Начало: Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
16 июн в 09:00
18 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие по каньону реки Исеть
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по каньону реки Исеть
Уникальная водная прогулка вдоль реки Исеть подарит вам незабываемые виды скал, гротов и старинных храмов. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию
Начало: У Цирка
15 июн в 08:00
16 июн в 08:00
15 400 ₽ за всё до 4 чел.
Самостоятельный сплав на байдарке по реке Реж
На байдарках
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самостоятельный сплав на байдарке по реке Реж
Начало: Екатеринбург
20 июн в 07:30
21 июн в 07:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Были с Еленой в путешествии к реке Чусовой и остались под большим впечатлением, красивые виды, невероятного профессионализма и душевного склада гид, которая влюбила в маршрут, в Урал

обязательно будем с подругой еще ездить с Еленой в разные места
Были с Еленой в путешествии к реке Чусовой и остались под большим впечатлением, красивые виды, невероятного
Были с Еленой в путешествии к реке Чусовой и остались под большим впечатлением, красивые виды, невероятного
Были с Еленой в путешествии к реке Чусовой и остались под большим впечатлением, красивые виды, невероятного
Были с Еленой в путешествии к реке Чусовой и остались под большим впечатлением, красивые виды, невероятного+1
Были с Еленой в путешествии к реке Чусовой и остались под большим впечатлением, красивые виды, невероятного
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О
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Очень понравилась прогулка вдоль реки Чусовая. Экскурсовод Елена очень подробно и интересно рассказывала не только обо всем что мы видели
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по маршруту, но и в целом об Урале. Если вы любите прогулки на свежем воздухе и вам интересна природа и история Урала, то я очень рекомендую эту экскурсию.

Очень понравилась прогулка вдоль реки Чусовая. Экскурсовод Елена очень подробно и интересно рассказывала не только обо
Очень понравилась прогулка вдоль реки Чусовая. Экскурсовод Елена очень подробно и интересно рассказывала не только обо
Очень понравилась прогулка вдоль реки Чусовая. Экскурсовод Елена очень подробно и интересно рассказывала не только обо
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И
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
🔥🔥🔥
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Януте
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Мы приехали в Екатеринбург с мужем и дочкой 8 лет после долгой дороги, поэтому попросили другой маршрут, чтобы было проще
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добираться, и чтобы сам маршрут был проще. Нам посоветовали Чертово городище. Протяженность 12-13 км. Дочка сразу, как приехали и вышли из электрички, сказала, что устала, но в итоге прошла весь маршрут и сейчас говорит, что очень рада, что мы не вернулись и всё же дошли) Наш экскурсовод был Игорь, рассказывал истории, предания, ждал нас) было ощущение настоящего путешествия с проводником.
Фото не добавляю, т. к. были в итоге на другой экскурсии

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М
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Выбрала эту экскурсию для своей семьи, потому что для меня река Чусовая стойко ассоциируется со сказами Бажова, и является одним
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из самых узнаваемых символов Урала. Все остались очень довольны. Потрясающий экскурсовод Елена оказалась прекрасным рассказчиком и опытным туристом в одном лице. За наше путешествие по живописным берегам реки (17 км и 4 часа чистой ходьбы) мы узнали много нового об истории и природе этих мест, насладились удивительными видами, прочувствовали уникальную атмосферу и наелись лесной земляники. При этом маршрут действительно не сложный, нет резких подъёмов и опасных спусков, дети 9 и 12 лет прекрасно справились. Огромное спасибо Елене за этот потрясающий день!

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Г
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Экскурсия понравилась.
Однако, мы не взяли с собой средство от комаров, так как на предыдущей экскурсии (Шарташ) средство было у экскурсовода.
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Хорошо, что комары были не очень кусачие.
И еще стало сюрпризом то, что надо было переходить реку вброд. Причем, вода доходила местами до пояса. Пришлось раздеваться, чтобы не намочить брюки. Босиком ногам было скользко и больно. И не было никакого полотенца, чтобы потом обсушить ноги перед обуванием. Благо влажные салфетки всегда при себе.
А так, в целом, неплохо, с погодой повезло. Без дождей. Маршрут долгий, но по ровной местности. Не устали.
Спасибо.

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Светлана
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче! Невероятной красоты природа, удивительные
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истории о крае и его жителях. Местные легенды и "Уральский голливуд" - здесь проходили съёмки огромного количества фильмов. И всегда есть возможность выбора - по какой тропе пойти и что посмотреть. Все мои пожелания были учтены. Игорь - очень внимательный и ответственный экскурсовод. Грамотно построил маршрут с учётом времени моего приезда и отъезда. Огромное ему спасибо за это приключение!!!

Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!+6
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче!
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Марина
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Экскурсию провела великолепный гид Надежда. Благодаря ей и красоте природы прогулка прошла отлично!
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А
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно было добраться на общественном
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транспорте без проблем. Дорога на электричке долгая, но прямая. Игорь - замечательный человек, составил нам приятную и комфортную компанию. Как гид учитывая наши пожелания по маршруту и по времени возвращения. Старался показать нам все интересные места. Давал время сделать фото, отдохнуть, где надо. По дороге сделал несколько душевных фото нас со стороны. Маршрут интересный, мы увидели различные скалы, гроты, прошли два моста, в том числе подвесной, реку, конечно. На мост было страшно наступать, но по пути все справились. В жилых посёлках встречались местные достопримечательные места. Даже завели себе собаку на время привала. Ещё раз спасибо Игорь за интересные и памятный день

Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно+4
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
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Н
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Очень интересная экскурсия. Давно хотела увидеть реку Чусовую с ее скалистыми берегами. Экскурсовод Елена очень много и интересно рассказывала о природе Урала, развитии промышленности, населении, археологических находках. Спасибо!
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Всего 63 отзыва в Екатеринбурге в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Река Чусовая: место, где живет душа Урала;
  2. Путешествие по каньону реки Исеть;
  3. Самостоятельный сплав на байдарке по реке Реж.
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Плотинка;
  2. Дом Севастьянова;
  3. Храм на Крови;
  4. Исторический сквер;
  5. Ельцин Центр;
  6. Набережная;
  7. Ганина яма;
  8. Дом Ипатьева;
  9. Улица Вайнера;
  10. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых.
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2026
Сейчас в Екатеринбурге в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Екатеринбург – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август