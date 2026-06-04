Индивидуальная
до 10 чел.
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Путешествие по реке Чусовой - это шанс увидеть древние артефакты и живописные уголки Урала. Ощутите дух тайги и откройте для себя легенды этого края
Начало: Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
16 июн в 09:00
18 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по каньону реки Исеть
Уникальная водная прогулка вдоль реки Исеть подарит вам незабываемые виды скал, гротов и старинных храмов. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию
Начало: У Цирка
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15 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самостоятельный сплав на байдарке по реке Реж
Начало: Екатеринбург
20 июн в 07:30
21 июн в 07:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Были с Еленой в путешествии к реке Чусовой и остались под большим впечатлением, красивые виды, невероятного профессионализма и душевного склада гид, которая влюбила в маршрут, в Урал
обязательно будем с подругой еще ездить с Еленой в разные места
обязательно будем с подругой еще ездить с Еленой в разные места
+1
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О
Очень понравилась прогулка вдоль реки Чусовая. Экскурсовод Елена очень подробно и интересно рассказывала не только обо всем что мы видели
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И
🔥🔥🔥
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Мы приехали в Екатеринбург с мужем и дочкой 8 лет после долгой дороги, поэтому попросили другой маршрут, чтобы было проще
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М
Выбрала эту экскурсию для своей семьи, потому что для меня река Чусовая стойко ассоциируется со сказами Бажова, и является одним
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Г
Экскурсия понравилась.
Однако, мы не взяли с собой средство от комаров, так как на предыдущей экскурсии (Шарташ) средство было у экскурсовода.
Однако, мы не взяли с собой средство от комаров, так как на предыдущей экскурсии (Шарташ) средство было у экскурсовода.
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Экскурсию проводил Игорь. Заранее, ещё до выезда, мы обговорили примерный маршрут. Но всё оказалось ещё круче! Невероятной красоты природа, удивительные
+6
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Экскурсию провела великолепный гид Надежда. Благодаря ей и красоте природы прогулка прошла отлично!
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А
Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно было добраться на общественном
+4
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Н
Очень интересная экскурсия. Давно хотела увидеть реку Чусовую с ее скалистыми берегами. Экскурсовод Елена очень много и интересно рассказывала о природе Урала, развитии промышленности, населении, археологических находках. Спасибо!
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Всего 63 отзыва в Екатеринбурге в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «По рекам и каналам»
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Сейчас в Екатеринбурге в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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