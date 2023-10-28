Царская семья в Екатеринбурге

Индивидуальная экскурсия по местам пребывания царской семьи в Екатеринбурге

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Ответы на вопросы
Эта экскурсия позволит вам перенестись в исторические события, связанные с царской семьей, и по-новому взглянуть на Екатеринбург, его достопримечательности и культурное наследие.

Я с радостью поделюсь интересными фактами и знаниями, чтобы сделать вашу поездку незабываемой и просветительской. Добро пожаловать на увлекательное и глубокое путешествие по истории Екатеринбурга и России!
Царская семья в Екатеринбурге
Царская семья в Екатеринбурге
Царская семья в Екатеринбурге
Царская семья в Екатеринбурге
Царская семья в Екатеринбурге
Царская семья в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Старый железнодорожный вокзал.
  • Наши первые шаги ведут на старый железнодорожный вокзал, куда в апреле 1918 года прибыл поезд из Тюмени с императором Николаем II, императрицей Александрой Федоровной и великой княжной Марией. Это место наполнено историческими воспоминаниями и символизирует начало их пребывания в Екатеринбурге.
  • Памятное место первой прогулки.
  • Мы продолжим нашу экскурсию и посетим место, где царская семья совершила свою первую прогулку в городе. Здесь вы сможете представить себя в роли этих исторических личностей, прогуливаясь по тем же улицам и наслаждаясь уникальными моментами.
  • Храм-на-крови.
  • Пришло время посетить Храм-на-крови — святое место, где находился дом инженера Ипатьева, где царская семья провела свои последние дни. Этот храм стал символом страдания и мученичества, а также местом памяти и молитвы за погибших.
  • Урочище Четырех братьев — Ганина яма.
  • Завершим нашу экскурсию урочищем Четырех братьев — Ганина яма, где царскую семью и их верных друзей привезли после расправы. Сегодня это место превратилось в мужской монастырь Святых царственных страстотерпцев, где вы сможете поклониться памяти погибших и прочувствовать их духовное наследие.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Уральская, вход 2, Екатеринбург
Завершение: ул. Царская. 10, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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