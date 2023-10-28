Индивидуальная экскурсия по местам пребывания царской семьи в Екатеринбурге
Эта экскурсия позволит вам перенестись в исторические события, связанные с царской семьей, и по-новому взглянуть на Екатеринбург, его достопримечательности и культурное наследие.
Я с радостью поделюсь интересными фактами и знаниями, чтобы сделать вашу поездку незабываемой и просветительской. Добро пожаловать на увлекательное и глубокое путешествие по истории Екатеринбурга и России!
Я с радостью поделюсь интересными фактами и знаниями, чтобы сделать вашу поездку незабываемой и просветительской. Добро пожаловать на увлекательное и глубокое путешествие по истории Екатеринбурга и России!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Старый железнодорожный вокзал.
- Наши первые шаги ведут на старый железнодорожный вокзал, куда в апреле 1918 года прибыл поезд из Тюмени с императором Николаем II, императрицей Александрой Федоровной и великой княжной Марией. Это место наполнено историческими воспоминаниями и символизирует начало их пребывания в Екатеринбурге.
- Памятное место первой прогулки.
- Мы продолжим нашу экскурсию и посетим место, где царская семья совершила свою первую прогулку в городе. Здесь вы сможете представить себя в роли этих исторических личностей, прогуливаясь по тем же улицам и наслаждаясь уникальными моментами.
- Храм-на-крови.
- Пришло время посетить Храм-на-крови — святое место, где находился дом инженера Ипатьева, где царская семья провела свои последние дни. Этот храм стал символом страдания и мученичества, а также местом памяти и молитвы за погибших.
- Урочище Четырех братьев — Ганина яма.
- Завершим нашу экскурсию урочищем Четырех братьев — Ганина яма, где царскую семью и их верных друзей привезли после расправы. Сегодня это место превратилось в мужской монастырь Святых царственных страстотерпцев, где вы сможете поклониться памяти погибших и прочувствовать их духовное наследие.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: метро Уральская, вход 2, ЕкатеринбургЗавершение: ул. Царская. 10, Екатеринбург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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