Калмыкия — край контрастов, где переплетаются восточные и европейские традиции. Основная религия здесь — буддизм, он привлекает паломников и путешественников со всего мира. Буддийские храмы открыты для всех, независимо от вероисповедания.
Мы приглашаем вас прикоснуться к культуре республики, поговорить о религии и посетить духовные центры.
Описание экскурсии
Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни. Вы зайдёте в величественный храм с самой высокой статуей Будды в Европе. Здесь нет никаких обязательных религиозных обрядов — всё только по желанию.
Хурул Сякюсн-Сюме — двухэтажная пагода, сочетающая калмыцкие и тибетские архитектурные традиции. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.
Ступа Просветления, исполняющая желания. Единственная в России полая ступа, внутрь которой можно зайти. Гид расскажет вам, как правильно обходить ступу и как крутить барабаны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1-3 человека
|6000 ₽
|4-7 человек
|8000 ₽
|8-14 человек
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
Входит в следующие категории Элисты
