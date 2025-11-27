Мои заказы

Тайны буддийских храмов Элисты

Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Калмыкия — край контрастов, где переплетаются восточные и европейские традиции. Основная религия здесь — буддизм, он привлекает паломников и путешественников со всего мира. Буддийские храмы открыты для всех, независимо от вероисповедания.

Мы приглашаем вас прикоснуться к культуре республики, поговорить о религии и посетить духовные центры.
Описание экскурсии

Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни. Вы зайдёте в величественный храм с самой высокой статуей Будды в Европе. Здесь нет никаких обязательных религиозных обрядов — всё только по желанию.

Хурул Сякюсн-Сюме — двухэтажная пагода, сочетающая калмыцкие и тибетские архитектурные традиции. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.

Ступа Просветления, исполняющая желания. Единственная в России полая ступа, внутрь которой можно зайти. Гид расскажет вам, как правильно обходить ступу и как крутить барабаны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1-3 человека6000 ₽
4-7 человек8000 ₽
8-14 человек10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
читать дальше

традициями моего народа. Вас ждут прогулки по тропам, городам, святыням и погружение в быт кочевых племён. Люблю природу, путешествия и новые впечатления. Поэтому и клиентам всегда предлагаю только проверенные, захватывающие и интересные программы отдыха. От неспешной прогулки по заповедным зонам и аутентичным поселениям до мегаполисов с неоновыми вывесками и ночными танцполами!

