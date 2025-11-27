Калмыкия — край контрастов, где переплетаются восточные и европейские традиции. Основная религия здесь — буддизм, он привлекает паломников и путешественников со всего мира. Буддийские храмы открыты для всех, независимо от вероисповедания. Мы приглашаем вас прикоснуться к культуре республики, поговорить о религии и посетить духовные центры.

Описание экскурсии

Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни. Вы зайдёте в величественный храм с самой высокой статуей Будды в Европе. Здесь нет никаких обязательных религиозных обрядов — всё только по желанию.

Хурул Сякюсн-Сюме — двухэтажная пагода, сочетающая калмыцкие и тибетские архитектурные традиции. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.

Ступа Просветления, исполняющая желания. Единственная в России полая ступа, внутрь которой можно зайти. Гид расскажет вам, как правильно обходить ступу и как крутить барабаны.

Организационные детали