Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии

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В этом туре по Калмыкии вы отведаете настоящую кухню кочевников! Испытаете удовольствие от вкуснейшей баранины, которую подают к столам арабских шейхов, чистого вкуса мясного бульона, экзотики национальных блюд и, конечно же, попробуете настоящую джомбу – соленый калмыцкий чай с молоком, сливочным маслом и с ароматным мускатным орехом. Отправляйтесь в большое гастрономическое путешествие вместе с нами!
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Ближайшие даты:
1
сен
22
сен
23
окт

Что вас ожидает:

Местная кухня
Местная кухня
Насладитесь вкусными национальными блюдами и узнаете секреты приготовления некоторых из них
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Увидите внушительную 9-метровую фигуру в молельном зале Центрального хурула
Гастрономический мастер-класс
Гастрономический мастер-класс
Научитесь готовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов

Программа тура по дням

1 день

Сити-тур по городу Элисте

Встреча гостей в городе Элиста (ЖД-вокзал, аэропорт).

14:00-15:00 Заселение в отель.

15:20-16:20 Обед.

16:30-18:30 Сити-тур по городу Элисте.

Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.

Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.

Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 г. г.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

Посещение сувенирных магазинов.

19:00-22:00 Ужин в одном из лучших мясных ресторанов «Гурман» где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина.

Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных
вкусов.

Спиртные напитки не включены в стоимость.

Свободное время.

Сити-тур по городу ЭлистеСити-тур по городу ЭлистеСити-тур по городу ЭлистеСити-тур по городу ЭлистеСити-тур по городу Элисте
2 день

Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд

07:30-08:30 Завтрак.

09:00-11:00 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) – крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.

Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

12:00-13:30 Экскурсия в Музей кочевых народов – история быта кочевых калмыков, стрельба из
лука, фотографирование в национальных костюмах.

Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг. Ясное письмо. Драгоценное наследие предков», история ее создания, в подарок написание имени участника на Тодо-Бичг.

14:00-15:00 Обед в национальном ресторане.

15:30-16:00 Трансфер на этно-стоянку.

16:00-22:00 Знакомство с бытом кочевых калмыков на аутентичном степном стане.

«Ханская охота» – игровая охота с луками.

Вы сможете поохотиться без вреда для животных – 3D мишени в натуральную величину расположены в естественном степном рельефе.

Фотографирование в национальных костюмах.

Катание на лошадях.

Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.

На мастер-классе вы гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.

Ужин приготовленными блюдами.

22:30 Возвращение в отель, свободное время.

Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюдХуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд
3 день

Экскурсия в степь к месту силы

07:30-09:30 Завтрак.

Выезд из отеля.

09:30-12:30 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.

Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

13:00-14:00 Обед.

14:00 Вручение гастро-сувениров на память о вкусной кухне калмыков.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Условия проживания2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
Отель Марко Поло 4*39 200
Отели Азия, Белый Лотос, Элиста31 200
Гостевой дом29 200

Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:

Barnhouse
(для 2 гостей)		A-frame
(для 3 гостей)		A-frame
(4 гостя гостя)
39 20036 40033 200

Варианты проживания

Отель «Марко Поло»

2 ночи

Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.

Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»

Отель «Азия»

2 ночи

К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере. Завтрак – шведский стол. Доступно для людей с ограниченными возможностями.

Отель «Белый Лотос»

2 ночи

Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.

Отель «Элиста»

2 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»

Глэмпинг «Аршан»

2 ночи

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы (по программе)
  • Питание (завтраки, обеды и ужины спиртные напитки не включены в стоимость)
  • Проживание в указанных средствах размещения
  • Услуги гида/сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Активности по программе
  • Мастер-классы (по программе)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Элиста и обратно
  • Катание на лошадях (по желанию)
  • Питание (обеды, ужины)
  • Организация группового/индивидуального трансфера из близлежащих городов
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Как будет организована встреча?

Аэропорт г. Элисты временно закрыт.

Возможна организация индивидуального и группового трансфера из ближайших аэропортов в г. Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Ставрополь за отдельную стоимость.

Будет ли связь на маршруте?

Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Где мы будем обедать/ужинать?

Питание осуществляется в выбранных точках общепита согласно программе тура. Возможны бранчи на природе в качестве комплимента от туроператора. Ужин по желанию гостей.

Стоимость обеда примерно – 500 руб., стоимость ужина от 500 до 1500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
И
4 авг 2023
Гид всегда в поле зрения или на связи, подход гибко учитывает пожелания туристов. Ну и главное - чувствуется любовь к родному краю, без которой провести по-настоящему интересный тур не получится.

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