2 день

Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд

07:30-08:30 Завтрак.

09:00-11:00 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) – крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.

Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

12:00-13:30 Экскурсия в Музей кочевых народов – история быта кочевых калмыков, стрельба из

лука, фотографирование в национальных костюмах.

Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг. Ясное письмо. Драгоценное наследие предков», история ее создания, в подарок написание имени участника на Тодо-Бичг.

14:00-15:00 Обед в национальном ресторане.

15:30-16:00 Трансфер на этно-стоянку.

16:00-22:00 Знакомство с бытом кочевых калмыков на аутентичном степном стане.

«Ханская охота» – игровая охота с луками.

Вы сможете поохотиться без вреда для животных – 3D мишени в натуральную величину расположены в естественном степном рельефе.



Фотографирование в национальных костюмах.



Катание на лошадях.



Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.

На мастер-классе вы гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.



Ужин приготовленными блюдами.

22:30 Возвращение в отель, свободное время.