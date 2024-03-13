Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию

Присмотритесь к бескрайней степи, прислушайтесь к дыханию ветра, погрузитесь в огромный мир маленькой Калмыкии… Что вы видите? Экзотику? Аутентичную культуру и традиции? Так и есть. А мы зовём это домом.
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Мы зовём это жизнью. Станьте не просто нашим гостем, станьте одним из нас.

«Жизнь кочевника» – не только уникальный туристический опыт, но и возможность стать настоящим степным кочевником.

Ощутите особую атмосферу Калмыкии изнутри, насладитесь традиционной кухней, восхититесь природой и животным миром региона. Вас ждет знакомство с легендами народа, а также встреча с шаманом.

5
3 отзыва
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Посещение «Верблюжьего острова», встреча с шаманом, ужин с джангарчи

09:00 Прибытие в с. Троицкое.

09:00-10:00 Встреча гостей.

Завтрак.

10:00-11:00 Заселение.

11:00-13:00 Посещение «Верблюжьего острова».

Знакомство с бактрианами – верблюдами калмыцкой породы.

13:00-14:00 Обед.

14:00-16:00 Свободное время.

Катание на велосипедах (Курдюковский сад, Троицкий каньон).

Курдюковский сад под Троицким был назван в честь Степана Курдюкова – первопоселенца, который посадил его по разным данным в 60-90 гг. XIX века.

Троицкий каньон – природная достопримечательность, находящаяся немного западнее села. Арка каньона достигает высоты восьми-десяти метров.

16:00-18:00 Встреча с шаманом.

19:00-20:00 Ужин с джангарчи (исполнителем народного эпоса «Джангар»), горловое пение. Национальные танцы, уроки игры на традиционных инструментах.

Прибытие. Посещение «Верблюжьего острова», встреча с шаманом, ужин с джангарчиПрибытие. Посещение «Верблюжьего острова», встреча с шаманом, ужин с джангарчиПрибытие. Посещение «Верблюжьего острова», встреча с шаманом, ужин с джангарчиПрибытие. Посещение «Верблюжьего острова», встреча с шаманом, ужин с джангарчи
2 день

Встреча рассвета на Одиноком тополе, мастер-класс

06:00-08:30 Встреча рассвета на Одиноком тополе.

Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы. Само место священно, здесь совершаются различные буддийские обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-12:00 Самостоятельная прогулка по Элисте.

Подготовка ко дню с шаманом (при выборе третьего дня с шаманом).

13:00-14:00 Обед.

15:00 Мастер-класс по забою барана, приготовлению из него национальных блюд.

Ремесленные мастер-классы от уникальных специалистов по валянию войлока и калмыцкой вышивке.

Также в этот день у вас будет возможность не только отведать, но и самостоятельно приготовить блюда калмыцкой кухни (мастер-классы прямо в степи у костра).

Ужин.

Встреча рассвета на Одиноком тополе, мастер-классВстреча рассвета на Одиноком тополе, мастер-классВстреча рассвета на Одиноком тополе, мастер-классВстреча рассвета на Одиноком тополе, мастер-класс
3 день

Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», этностоянка / день с шаманом за доп. плату

День по программе ниже или с шаманом за дополнительную плату.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-11:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ»– буддийский храм хурульного комплекса, расположенный в пригороде Элисты. Место строительства Хурула в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен Хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама XIV посетил Калмыкию и Элисту в третий раз с целью проведения церемонии «раднэ», после которой Хурул по праву стал настоящей обителью божеств. На территории Хурула вы полюбуетесь храмовой росписью стен, величием 3-метровой статуи Будды, насладитесь тишиной и энергетикой этого святого места.

11:30-14:00 Выезд на этностоянку. В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.

Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, душистый запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.

Обед в ресторане «Легенда».

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

По желанию гости могут остаться в городе или вернуться отдыхать в «Калмыцкий дворик».

Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», этностоянка / день с шаманом за доп. платуХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», этностоянка / день с шаманом за доп. платуХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», этностоянка / день с шаманом за доп. платуХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», этностоянка / день с шаманом за доп. плату
4 день

Завершение тура

09:00-10:00 Завтрак.

Сбор и выезд.

11:00-13:00 Самостоятельная прогулка по центру Элисты.

Посещение сувенирных лавок.

13:00-14:00 Обед.

14:00 Отъезд из Элисты.

Порядок проведения мероприятий может быть изменен по усмотрению туроператора.

Проживание

В данном туре предусмотрено коллективное (однополое) проживание в кибитке в кол-ве 5 человек.

Стоимость тура на 1 человека – 39000 рублей/человек.

Варианты проживания

Юрточная гостиница

3 ночи

Проживание в кибитке по 5 человек.

Юрточная гостиницаЮрточная гостиницаЮрточная гостиница

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
  • Экскурсионное сопровождение
  • Автобус по маршруту экскурсий
  • Входные билеты во все указанные объекты
  • Прогулка на велосипедах
  • Мастер-классы
  • Приём у шамана
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Волгограда/Элисты и обратно
  • Трансферы Элиста-Троицкое и обратно
  • Трансферы Волгоград-Троицкое и обратно (возможна организация группового трансфера)
  • Питание, не указанное в программе
  • Подношения в храмах (100 ₽ наличными/взрослый)
  • Личные расходы
  • Индивидуальный приём у шамана в 3-й день (5000 рублей)
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
13 мар 2024
Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
В
9 янв 2024
Команда очень старалась. Решали все проблемы.
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и
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утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина Александровна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с
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организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Т
28 авг 2023
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой
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речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂

Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где

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