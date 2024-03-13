Программа тура по дням
Прибытие. Посещение «Верблюжьего острова», встреча с шаманом, ужин с джангарчи
09:00 Прибытие в с. Троицкое.
09:00-10:00 Встреча гостей.
Завтрак.
10:00-11:00 Заселение.
11:00-13:00 Посещение «Верблюжьего острова».
Знакомство с бактрианами – верблюдами калмыцкой породы.
13:00-14:00 Обед.
14:00-16:00 Свободное время.
Катание на велосипедах (Курдюковский сад, Троицкий каньон).
Курдюковский сад под Троицким был назван в честь Степана Курдюкова – первопоселенца, который посадил его по разным данным в 60-90 гг. XIX века.
Троицкий каньон – природная достопримечательность, находящаяся немного западнее села. Арка каньона достигает высоты восьми-десяти метров.
16:00-18:00 Встреча с шаманом.
19:00-20:00 Ужин с джангарчи (исполнителем народного эпоса «Джангар»), горловое пение. Национальные танцы, уроки игры на традиционных инструментах.
Встреча рассвета на Одиноком тополе, мастер-класс
06:00-08:30 Встреча рассвета на Одиноком тополе.
Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы. Само место священно, здесь совершаются различные буддийские обряды и молебны.
Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-12:00 Самостоятельная прогулка по Элисте.
Подготовка ко дню с шаманом (при выборе третьего дня с шаманом).
13:00-14:00 Обед.
15:00 Мастер-класс по забою барана, приготовлению из него национальных блюд.
Ремесленные мастер-классы от уникальных специалистов по валянию войлока и калмыцкой вышивке.
Также в этот день у вас будет возможность не только отведать, но и самостоятельно приготовить блюда калмыцкой кухни (мастер-классы прямо в степи у костра).
Ужин.
Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», этностоянка / день с шаманом за доп. плату
День по программе ниже или с шаманом за дополнительную плату.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-11:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ»– буддийский храм хурульного комплекса, расположенный в пригороде Элисты. Место строительства Хурула в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен Хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама XIV посетил Калмыкию и Элисту в третий раз с целью проведения церемонии «раднэ», после которой Хурул по праву стал настоящей обителью божеств. На территории Хурула вы полюбуетесь храмовой росписью стен, величием 3-метровой статуи Будды, насладитесь тишиной и энергетикой этого святого места.
11:30-14:00 Выезд на этностоянку. В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.
Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, душистый запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.
Обед в ресторане «Легенда».
Свободное время.
Самостоятельный ужин.
По желанию гости могут остаться в городе или вернуться отдыхать в «Калмыцкий дворик».
Завершение тура
09:00-10:00 Завтрак.
Сбор и выезд.
11:00-13:00 Самостоятельная прогулка по центру Элисты.
Посещение сувенирных лавок.
13:00-14:00 Обед.
14:00 Отъезд из Элисты.
Порядок проведения мероприятий может быть изменен по усмотрению туроператора.
Проживание
В данном туре предусмотрено коллективное (однополое) проживание в кибитке в кол-ве 5 человек.
Стоимость тура на 1 человека – 39000 рублей/человек.
Варианты проживания
Юрточная гостиница
Проживание в кибитке по 5 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
- Экскурсионное сопровождение
- Автобус по маршруту экскурсий
- Входные билеты во все указанные объекты
- Прогулка на велосипедах
- Мастер-классы
- Приём у шамана
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Волгограда/Элисты и обратно
- Трансферы Элиста-Троицкое и обратно
- Трансферы Волгоград-Троицкое и обратно (возможна организация группового трансфера)
- Питание, не указанное в программе
- Подношения в храмах (100 ₽ наличными/взрослый)
- Личные расходы
- Индивидуальный приём у шамана в 3-й день (5000 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с