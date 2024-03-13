3 день

Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», этностоянка / день с шаманом за доп. плату

День по программе ниже или с шаманом за дополнительную плату.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-11:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ»– буддийский храм хурульного комплекса, расположенный в пригороде Элисты. Место строительства Хурула в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен Хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама XIV посетил Калмыкию и Элисту в третий раз с целью проведения церемонии «раднэ», после которой Хурул по праву стал настоящей обителью божеств. На территории Хурула вы полюбуетесь храмовой росписью стен, величием 3-метровой статуи Будды, насладитесь тишиной и энергетикой этого святого места.

11:30-14:00 Выезд на этностоянку. В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.

Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, душистый запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.

Обед в ресторане «Легенда».

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

По желанию гости могут остаться в городе или вернуться отдыхать в «Калмыцкий дворик».