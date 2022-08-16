Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги

Предлагаем посетить одно из самых необычных мест России

5
3 отзыва
Предлагаем посетить одно из самых необычных мест России – Калмыкию. Именно здесь вы увидите как переплетаются самобытная культура и современность.

Во время путешествия вы познакомитесь с калмыцкой национальной кухней и посетите лучшие музеи и мастер-классы.

Вы окунетесь в удивительный мир природы дельты Волги и полюбуетесь очаровательным цветением лотосов – «цветов Будды».Тур проводится для групп от 4-х человек.
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в Дельту Волги
Ближайшие даты:
6
июл
13
июл
20
июл
3
авг
17
авг
24
авг

Что вас ожидает 🤩

Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Узнаем легенду об этом месте и поймем, почему оно стало буддийской святыней
Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Увидим Золотую обитель Будды Шакьямуни
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
Попробуем блюда национальной кочевой кухни
Катание на верблюдах
Катание на верблюдах
Понаблюдаем за большим стадом верблюдов, а желающие смогут прокатиться
Лотосовые поля
Лотосовые поля
Отправимся в дельту Волги любоваться лотосами
Мастер-классы
Мастер-классы
Научимся готовить калмыцкий чай в музее кочевых народов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь трансфером из г. Волгограда.

Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40 в первый день программы.

13:00-13:30 Заселение в гостиницу «Марко Поло».

14:00 Обед в кафе «Калмычка».

15:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.

Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.

Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.

16:00 Посещение старого хурула Сякюсн-Сюме.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

18:00 Переезд на Одинокий тополь.

Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.

Место, которое никого не оставит равнодушным.

Экскурсия, закат, прогулка по месту силы.

19.00-19.30 Переезд в город Элиста.

Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».

Общая протяженность маршрута - 350 км.

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»
2 день

Поездка к Кочевникам и статуе Будды Матрейя

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезжаем к стойбищу кочевникам.

Около 100 км в пути.

11:00 Посетим семью кочевников, которые живут в юртах и выращивают сотни верблюдов.

Тут вы увидите, как живут настоящие кочевники, пришедшие из Монголии.

Дело в том, что калмыки и монголы исторически из одного рода.

И кочевой образ жизни у них сильно похож.

Однако есть и отличия, и здесь вы сможете наглядно увидеть, чем отличаются калмыцкая и монгольская кибитки, а также быт этих двух народов.

Попробуете блюда национальной кочевой кухни.

Вы увидите мастер класс: дойка верблюда.

Вы сможете понаблюдать за большим стадом верблюдов, желающие могут прокатиться.

Также Вас ждет общение с семьей, где будет возможность задать вопросы всем членам семьи о жизни и быте кочевников.

12:30-13:30 Обед.

После обеда мы прощаемся с семьей кочевников и едем на самую большую в Европе статую Будды Майтрейи.

Высота статуи 12,5 м, а вес – 30 тонн.

Едем около 3 ч.

Матрейя Будда грядущего времени, который прибудет в мир и станет следующим Буддой после Будды Шакьямуни и также, как и Будда Шакьямуни, дарует учение, избавляющее от страданий.

Монумент покрыт золотой краской и сделан с учетом всех канонов.

Внутри заложены специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь и ум Будды.

Статуя возводилась на пожертвования жителей Республики и верующих.

17:00 Едем на туристическую базу на берегу Волги.

Здесь мы поужинаем и заселимся.

Общая протяженность маршрута - 350 км.

Поездка к Кочевникам и статуе Будды МатрейяПоездка к Кочевникам и статуе Будды МатрейяПоездка к Кочевникам и статуе Будды МатрейяПоездка к Кочевникам и статуе Будды Матрейя
3 день

Поездка к лотосам

8:00 Утром нас ждет завтрак и отправляемся в поездку по дельте Волги, во время которой будет уникальная возможность любоваться встречающимися по дороге птицами, цветущими лотосами, вы узнаете о разнообразной флоре и фауне.

9:00 Выезд на дельта.

Ваше путешествие по воде будет проходить на шестиместной моторной лодке, 20 км в одну сторону, около 4-5-часов на воде.

Во время прогулки вы сможете наблюдать большое разнообразие птиц (лебеди, орлы, утки нырки, утки кряква. разные породы чаек и др.), полюбоваться лотосами, сделать множество эффектных фото.

Сопровождающий гид расскажет вам истории про дельту, Каспий и традиционные промыслы здесь.

Обед.

После обеда у вас будет возможность искупаться и отдохнуть перед выездом в Элисту.

На берегу есть небольшой пляж.

15:00-16:00 Выезжаем с базы.

Далее мы возвращаемся в г. Элисту.

Расстояние до Элисты – 320 км.

Ужин будет организован по дороге в кафе.

22:00 Прибытие в Элисту.

Отдых.

Общая протяженность маршрута – 360 км.

Поездка к лотосамПоездка к лотосамПоездка к лотосамПоездка к лотосам
4 день

«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд

8:00 Завтрак в гостинице.

Выезд в Хурул.

9:00 Посещение службы в Хуруле – «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Во время службы вы сможете помедитировать и ощутить спокойствие и единение с миром.

После службы вы посетите музей, который находится внутри Храма и прогуляетесь по окрестностям.

Затем мы вернемся в отель, заберем вещи и для вас будет организован трансфер в аэропорт Волгограда.

11:00-11.30 Трансфер в аэропорт г. Волгограда к рекомендованному рейсу в 17:40.

По пути вы остановитесь в кафе, где сможете самостоятельно заказать обед.

«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Элиста и на туристической базе на берегу Волги.

Скидка детям до 12 лет– 2 500 руб.

Доплата за одноместное размещение по программе – 10 000 руб. /чел.

Гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса.

Варианты проживания

Гостиница «Марко Поло»

3 ночи

Отель Marco Polo с бесплатным Wi-Fi, террасой и общим лаунджем расположен в городе Элиста. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, есть платяной шкаф, холодильник, чайник и душ. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

Утром в отеле «Марко Поло» сервируется завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»Гостиница «Марко Поло»

Туристическая база «Русская усадьба»

1 ночь

База отдыха «Русская усадьба» расположена в Астраханской области, селе Воскресеновка Лиманского района. Турбаза находится в дельте реки Волги, возле Каспийского моря. Отдыхающие могут остановиться в срубовых коттеджах. Коттеджи имеют все необходимые удобства:

  • оснащенная бытовой техникой кухня,
  • холодильник,
  • телевизор,
  • кондиционер.
Туристическая база «Русская усадьба»Туристическая база «Русская усадьба»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки, обеды и ужины (кроме завтрак в 1 день и обеда в 4 день)
  • Трансфер из аэропорта г. Волгоград в Элисту и в аэропорт г. Волгоград
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гидов
  • Катание на верблюдах (по желанию)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы в ООПТ
  • Этническая программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • футболку с длинным рукавом;
  • шорты;
  • легкую футболку или майку;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитный крем;
  • купальник;
  • головной убор;
  • солнечные очки.

В Калмыкии климат резко-континентальный. Дневные температуры летом могут достигать +35°С, а ночью опускаться до +18°С. Также возможны порывистые ветра. Поэтому берите дополнительно теплую запасную одежду.

А там безопасно?

Да. Калмыкия безопасна для путешествия. Мало того, сами люди добродушны и гостеприимные. И с вами всегда будет гид компании.

А мы попадем внутрь храма? Там можно фотографировать?

Мы обязательно побываем внутри храма и скорее всего, попадем на службу монахов.

Фотографировать снаружи можно и нужно, а внутри, к сожалению, нельзя.

А на верблюдах не опасно кататься?

Нет, не опасно. С вами проведут инструктаж и только после него вы будете кататься и фотографироваться.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Трансфер проводится на: Микроавтобус Спринтер, Мицубиси Спейсгир, Хонда Элюзион.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2022
Я считаю, что нам вообще повезло с гидом - Зурган Манджиев. Образованный, эрудированный, тактичный, главное душевный человек и отличный организатор. Мы получили больше, чем ожидали, именно с подачи Зургана. Все успевали, покупаться в соленой воде Баскунчака, поплавать с лотосами, походить по барханам, пробовать вкуснейшие блюда и накупиться сувениров. Мы довольны.
Огромное спасибо Зургану. Успехов, большой респект вам!
Т
8 июля 2022
Огромное спасибо организаторам! Организовано было все чудесно. Уютные гостиницы, замечательные экскурсии. Все вовремя и без проволочек. Везде очень доброжелательные и душевные гиды. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему гиду и сопровождающему Зургану! Человек энциклопедических знаний, всегда вежливый и добросердечный.
Н
1 июля 2022
Хочется сказать огромное спасибо организаторам и принимающей стороне. Все было организовано очень комфортно, гид Зурган, казалось, предугадывал все возможные желания туристов и сделал наш отдых просто превосходным.

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