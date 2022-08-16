Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь трансфером из г. Волгограда.
Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40 в первый день программы.
13:00-13:30 Заселение в гостиницу «Марко Поло».
14:00 Обед в кафе «Калмычка».
15:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.
Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.
Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.
16:00 Посещение старого хурула Сякюсн-Сюме.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
18:00 Переезд на Одинокий тополь.
Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.
Место, которое никого не оставит равнодушным.
Экскурсия, закат, прогулка по месту силы.
19.00-19.30 Переезд в город Элиста.
Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».
Общая протяженность маршрута - 350 км.
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезжаем к стойбищу кочевникам.
Около 100 км в пути.
11:00 Посетим семью кочевников, которые живут в юртах и выращивают сотни верблюдов.
Тут вы увидите, как живут настоящие кочевники, пришедшие из Монголии.
Дело в том, что калмыки и монголы исторически из одного рода.
И кочевой образ жизни у них сильно похож.
Однако есть и отличия, и здесь вы сможете наглядно увидеть, чем отличаются калмыцкая и монгольская кибитки, а также быт этих двух народов.
Попробуете блюда национальной кочевой кухни.
Вы увидите мастер класс: дойка верблюда.
Вы сможете понаблюдать за большим стадом верблюдов, желающие могут прокатиться.
Также Вас ждет общение с семьей, где будет возможность задать вопросы всем членам семьи о жизни и быте кочевников.
12:30-13:30 Обед.
После обеда мы прощаемся с семьей кочевников и едем на самую большую в Европе статую Будды Майтрейи.
Высота статуи 12,5 м, а вес – 30 тонн.
Едем около 3 ч.
Матрейя Будда грядущего времени, который прибудет в мир и станет следующим Буддой после Будды Шакьямуни и также, как и Будда Шакьямуни, дарует учение, избавляющее от страданий.
Монумент покрыт золотой краской и сделан с учетом всех канонов.
Внутри заложены специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь и ум Будды.
Статуя возводилась на пожертвования жителей Республики и верующих.
17:00 Едем на туристическую базу на берегу Волги.
Здесь мы поужинаем и заселимся.
Общая протяженность маршрута - 350 км.
8:00 Утром нас ждет завтрак и отправляемся в поездку по дельте Волги, во время которой будет уникальная возможность любоваться встречающимися по дороге птицами, цветущими лотосами, вы узнаете о разнообразной флоре и фауне.
9:00 Выезд на дельта.
Ваше путешествие по воде будет проходить на шестиместной моторной лодке, 20 км в одну сторону, около 4-5-часов на воде.
Во время прогулки вы сможете наблюдать большое разнообразие птиц (лебеди, орлы, утки нырки, утки кряква. разные породы чаек и др.), полюбоваться лотосами, сделать множество эффектных фото.
Сопровождающий гид расскажет вам истории про дельту, Каспий и традиционные промыслы здесь.
Обед.
После обеда у вас будет возможность искупаться и отдохнуть перед выездом в Элисту.
На берегу есть небольшой пляж.
15:00-16:00 Выезжаем с базы.
Далее мы возвращаемся в г. Элисту.
Расстояние до Элисты – 320 км.
Ужин будет организован по дороге в кафе.
22:00 Прибытие в Элисту.
Отдых.
Общая протяженность маршрута – 360 км.
8:00 Завтрак в гостинице.
Выезд в Хурул.
9:00 Посещение службы в Хуруле – «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Во время службы вы сможете помедитировать и ощутить спокойствие и единение с миром.
После службы вы посетите музей, который находится внутри Храма и прогуляетесь по окрестностям.
Затем мы вернемся в отель, заберем вещи и для вас будет организован трансфер в аэропорт Волгограда.
11:00-11.30 Трансфер в аэропорт г. Волгограда к рекомендованному рейсу в 17:40.
По пути вы остановитесь в кафе, где сможете самостоятельно заказать обед.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Элиста и на туристической базе на берегу Волги.
Скидка детям до 12 лет– 2 500 руб.
Доплата за одноместное размещение по программе – 10 000 руб. /чел.
Гостиницы и базы по маршруту могут быть заменены на аналогичные по уровню сервиса.
Отель Marco Polo с бесплатным Wi-Fi, террасой и общим лаунджем расположен в городе Элиста. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, есть платяной шкаф, холодильник, чайник и душ. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
Утром в отеле «Марко Поло» сервируется завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
База отдыха «Русская усадьба» расположена в Астраханской области, селе Воскресеновка Лиманского района. Турбаза находится в дельте реки Волги, возле Каспийского моря. Отдыхающие могут остановиться в срубовых коттеджах. Коттеджи имеют все необходимые удобства:
В Калмыкии климат резко-континентальный. Дневные температуры летом могут достигать +35°С, а ночью опускаться до +18°С. Также возможны порывистые ветра. Поэтому берите дополнительно теплую запасную одежду.
Да. Калмыкия безопасна для путешествия. Мало того, сами люди добродушны и гостеприимные. И с вами всегда будет гид компании.
Мы обязательно побываем внутри храма и скорее всего, попадем на службу монахов.
Фотографировать снаружи можно и нужно, а внутри, к сожалению, нельзя.
Нет, не опасно. С вами проведут инструктаж и только после него вы будете кататься и фотографироваться.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер проводится на: Микроавтобус Спринтер, Мицубиси Спейсгир, Хонда Элюзион.